Aargauer Familienvater verliert Bein – IV verweigert Treppenlift

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gericht rügt Behörde Aargauer Familienvater verliert Bein – IV verweigert Treppenlift

Sven Ziegler

7.10.2025

Die SVA muss nun erneut prüfen, ob ein Treppenlift installiert werden soll. (Symbolbild)
Die SVA muss nun erneut prüfen, ob ein Treppenlift installiert werden soll. (Symbolbild)
KEYSTONE

Weil ihm ein Bein amputiert wurde, ist ein Familienvater aus dem Fricktal im eigenen Haus auf Hilfe angewiesen. Die IV verweigerte ihm dennoch einen Treppenlift – und wurde nun vom Versicherungsgericht in die Schranken gewiesen.

Sven Ziegler

07.10.2025, 07:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Fricktaler Familienvater verlor ein Bein und forderte von der IV einen Treppenlift.
  • Die Behörde lehnte ab, weil er mit seiner Prothese Treppen steigen könne.
  • Das Gericht rügte die IV-Stelle Aargau und verlangte neue Abklärungen.
Mehr anzeigen

Ein Aargauer Familienvater kämpft seit Jahren mit den Folgen einer schweren Verletzung. Nach einer Infektion musste ihm 2016 das linke Bein amputiert werden. Seither trägt der Mann aus dem Fricktal eine elektronische Beinprothese, die ihm erlaubt, seiner Arbeit nachzugehen. Doch im Alltag stösst er an Grenzen – besonders in seinem eigenen Haus, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Während Küche, Wohnzimmer und das Elternschlafzimmer im oberen Stock liegen, befinden sich die Kinderzimmer unter dem Dach. Für den Familienvater bedeutet das tägliche Treppensteigen eine schmerzhafte Herausforderung. Nach langen Arbeitstagen kann er seine Prothese nicht mehr tragen, weil der Stumpf anschwillt und sich Druckstellen bilden. In seiner Freizeit ist er deshalb auf den Rollstuhl angewiesen – was den Kontakt zu seinen Kindern im Dachgeschoss verunmöglicht.

IV-Stelle verweigert Kostenübernahme

2023 beantragte der Mann bei der IV-Stelle der Sozialversicherungsanstalt Aargau (SVA) die Kostenübernahme für einen Treppenlift im Wert von 42’000 Franken. Doch die Behörde lehnte ab: Mit seiner modernen Prothese könne er Treppen steigen, hiess es. Familienangehörige könnten ihn unterstützen, und die Kinder sollten sich während seiner Betreuungszeiten «vorwiegend im Erdgeschoss» aufhalten.

Das Versicherungsgericht des Kantons Aargau hatte wenig Verständnis für diese Argumentation. In seinem Urteil kam es laut der «Aargauer Zeitung» zum Schluss, die SVA habe den Fall ungenügend abgeklärt und damit die sogenannte Untersuchungsmaxime verletzt.

Das Gericht hob die Verfügung der SVA auf und wies den Fall zur erneuten Prüfung zurück. Die IV-Stelle muss die Gerichtskosten von 400 Franken tragen und dem Mann 2000 Franken Entschädigung bezahlen. Ob der Lift schliesslich bewilligt wird, bleibt offen. 

Luzerner kämpfte vergeblich gegen Serafe-Gebühr

Auch andere IV-Bezüger kämpfen in der Schweiz mit Hürden im Alltag. So sorgte der Luzerner Rudolf Schweizer bereits früher für Schlagzeilen, wie blue News berichtete. Der ehemalige Karosseriemeister hatte vor dem Bundesverwaltungsgericht vergeblich versucht, von der Radio- und Fernsehabgabe (Serafe) befreit zu werden.

Schweizer, der mit einer IV-Rente von 1960 Franken lebt, konnte keine aktuelle Bestätigung über den Bezug von Ergänzungsleistungen vorlegen – eine Voraussetzung für die Befreiung. Das Gericht wies seine Beschwerde ab, sprach ihm jedoch unentgeltliche Rechtspflege zu. Immerhin muss er keine Gerichtskosten tragen.

Mehr zum Thema

Knapper Wohnraum. In diesem Kanton brauchen die Einwohner am meisten Platz

Knapper WohnraumIn diesem Kanton brauchen die Einwohner am meisten Platz

Badener Geschäft schliesst. Aargauer Möbelpionierin (76) muss nach 48 Jahren aufhören

Badener Geschäft schliesstAargauer Möbelpionierin (76) muss nach 48 Jahren aufhören

Umzug auf andere Strassenseite. Berner Gemeindepräsidentin verliert ihr Amt aus kuriosem Grund

Umzug auf andere StrassenseiteBerner Gemeindepräsidentin verliert ihr Amt aus kuriosem Grund

Meistgelesen

Jetzt entscheidet sich, ob sich Trump die USA einverleiben kann
Kandidat ruft Mutter an – dann beginnt der wahre Albtraum
Trump knüpft Lieferung von Tomahawk-Raketen an Bedingungen +++ Selenskyj attackiert Schweiz
So kannst du bis zu 40 Prozent bei der Krankenkasse sparen
Aargauer Familienvater verliert Bein – IV verweigert Treppenlift