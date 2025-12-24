Aargauer Gemeinde filmt 16 Jahre lang ohne Bewilligung – Kanton greift durch

16 Jahre lang liefen rund um das Schulhaus in Schinznach-Dorf AG mehrere Überwachungskameras – und dies ohne Bewilligung, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Erst im Oktober zog die Aargauer Öffentlichkeits- und Datenschutzbeauftragte Katrin Gisler demnach die Notbremse und liess vier Kameras sowie mehrere Attrappen entfernen.
Zuvor hatte sie die Gemeinde mehrfach zur Demontage aufgefordert – ohne Erfolg. Der Eingriff per Zwangsverfügung ist im Kanton Aargau bislang ein Einzelfall.
Die Kameras filmten über Jahre hinweg rund um die Uhr Kinder, Lehrpersonen und Eltern. Strafrechtliche Konsequenzen drohen der Gemeinde Schinznach dennoch nicht. «Eine Anzeige zuhanden der Staatsanwaltschaft ist nur im Zusammenhang mit strafrechtlichen Sachverhalten möglich», wird Gisler im Bericht zitiert. In diesem Fall handle es sich jedoch um ein verwaltungsrechtliches Verfahren, weshalb sie per Verfügung die Entfernung der Anlagen angeordnet habe.
Gisler bemängelte unter anderem die permanente Überwachung sowie fehlende Situationspläne, die genau aufzeigen müssten, welche Bereiche erfasst werden – immerhin wiesen Tafeln vor Ort auf die Kameras hin.