An diesem Rückhaltebecken wurde ein Tür eingesetzt, ohne dass der Gemeinderat Hägglingen dafür ein Gesuch gestellt hat. Google Street View

Der Hägglinger Gemeinderat entschuldigt sich bei der Bürgerschaft: Die Volksvertreter haben sich beim Ausbau eines Rückhaltebeckens nicht an die Regeln gehalten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Hägglinger Gemeinderat hat an einem Rückhaltebecken gebaut, ohne ein Gesuch zu stellen.

Die Verwaltung hat den Fauxpas unter dem Titel «Peinlich, aber wahr» selbst öffentlich gemacht und sich entschuldigt. Mehr anzeigen

«Wer hätte gedacht, dass es das Rückhaltebecken Mühlacker an der Dottikerstrasse in die Schlagzeilen schafft?», staunt die «Aargauer Zeitung» (AZ). Der Grund ist ein «unscheinbares» Bauwerk an der Verbindungstrasse zwischen Dottikon und Hägglingen, an dem der Hägglinger Gemeinderat illegal Hand angelegt hat.

Das machen die Volksvertreter selbst öffentlich: Zunächst seien an dem Rückhaltebecken Mühlacker Sicherheitsmängel festgestellt worden. «In unserem Bestreben, diese Defizite umgehend zu beheben, lag der Fokus vollständig – jedoch leider einseitig – auf den baulichen Massnahmen», heisst es in einer Mitteilung unter dem Titel «Peinlich, aber wahr».

Und weiter: «Effektiv wurde dabei die rechtlich notwendige Prüfung der Baubewilligungspflicht und das Einholen einer entsprechenden Bewilligung bedauerlicherweise übersehen.» Das entsprechende Gesuch sei nun nachträglich gestellt worden.

«Bitten vielmals darum, dieses Versehen zu entschuldigen»

Der Verwaltung ist jedoch klar, dass der Vorgang sie in kein gutes Licht taucht: «Dass ausgerechnet der Gemeinderat, der regelmässig auf die Wichtigkeit dieser Vorgaben hinweist, dies nun selbst versäumt hat, ist uns unangenehm und wir bitten vielmals darum, dieses Versehen zu entschuldigen.»

Der Gemeinderat hat 15 Jahre nach dem Errichten des Rückhaltebeckens eine Tür einbauen lassen, erklärt Vizeammann Ruedi Schmid der «AZ»: «Wir hatten kürzlich eine umfassende Kontrolle der Suva, dabei wurde festgestellt, dass der Zugang zum Rückhaltebecken via Schacht nicht mehr den aktuellen Auflagen entspricht.»

Das Rückhaltebecken soll Überschwemmungen verhindern und muss regelmässig gereinigt werden. Weil Abwasser im Spiel ist, muss bei der Reinigung genug Sauerstoff fliessen, was durch den Einbau der Tür garantiert wird, weiss die «AZ».