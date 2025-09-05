  1. Privatkunden
Schwere Vorwürfe untereinander Chaos in Aargauer Dorf – Gemeinderat zerlegt sich selbst

Sven Ziegler

5.9.2025

In Neuenhof AG eskaliert der Streit.
In Neuenhof AG eskaliert der Streit.
Gemeinde Neuenhof

In Neuenhof AG eskaliert der Streit zwischen Vizeammann Petra Kuster Gerny (SVP) und Ammann Martin Uebelhart (Mitte). Eine Mediatorin rät dem zerstrittenen Gremium, sich professionelle Unterstützung zu holen.

Redaktion blue News

05.09.2025, 09:11

05.09.2025, 10:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vizeammann Kuster Gerny wirft Ammann Uebelhart Führungsschwäche vor, die Verwaltung stehe vor dem Kollaps
  • Ermittlungen laufen gegen den ehemaligen Finanzverwalter wegen massiver Versäumnisse
  • Mediatorin Alice Liechti-Wagner empfiehlt externe Begleitung, um den Rat bis Ende der Amtsperiode zu stabilisieren
Mehr anzeigen

In der Aargauer Gemeinde Neuenhof AG ist der Gemeinderat tief zerstritten. Vizeammann Petra Kuster Gerny (SVP) erhebt schwere Vorwürfe gegen Ammann Martin Uebelhart (Mitte) und wirft ihm Führungsschwäche vor. Die Verwaltung stehe mit zu wenig Personal «kurz vor dem Kollaps», sagte sie dem Badener Tagblatt.

Die Finanzabteilung sorgt zusätzlich für Probleme. Gegen den früheren Finanzverwalter Hanspeter Frischknecht, der die Gemeinde 2024 überraschend verlassen hatte, laufen Ermittlungen. Die Gemeinde wirft ihm «massive Mängel und Versäumnisse» vor – so seien 2022 und 2023 keine Betreibungen eingeleitet worden. Die Staatsanwaltschaft bestätigte den Eingang der Anzeige, betonte jedoch, es gelte die Unschuldsvermutung.

Zwei Personen treten nicht mehr an

Das Tagesgeschäft leide unter der Aufarbeitung dieser Altlasten. «Die Situation in Neuenhof wirkt tatsächlich sehr schwierig», sagt Alice Liechti-Wagner, langjährige Mediatorin und frühere Mitte-Grossrätin. Sie kennt Gemeindegremien aus eigener Erfahrung und rät, externe Hilfe beizuziehen: «Mit einer externen Person könnte das aufgearbeitet werden.» Voraussetzung sei, dass alle Beteiligten den Willen zur Zusammenarbeit mitbrächten.

Eine solche Bereinigung sei die Grundlage für sachliche Diskussionen bis zum Ende der Amtsperiode. Auch eine externe Begleitung von Gemeinderatssitzungen hält sie für möglich.

Sowohl Uebelhart als auch Kuster Gerny treten 2026 nicht mehr zur Wahl an. Für eine neue Amtsperiode stellen sich drei bisherige Gemeinderäte erneut zur Verfügung, zudem kandidiert Marcel Gerny (SVP), Stiefsohn von Kuster Gerny und ehemaliger Feuerwehrkommandant.

