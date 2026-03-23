Nach 14 Jahren Aargauer GLP-Nationalrat Beat Flach tritt Ende Mai zurück

SDA

23.3.2026 - 07:14

Der Aargauer GLP-Nationalrat Beat Flach tritt Ende Mai nach vierzehn Jahren im Nationalrat zurück. (Archivbild)
Der Aargauer GLP-Nationalrat Beat Flach tritt Ende Mai nach vierzehn Jahren im Nationalrat zurück. (Archivbild)
Keystone

Der Aargauer GLP-Nationalrat Beat Flach tritt Ende Mai zurück. Nach vierzehn Jahren im Nationalrat habe er sich entschieden, sein Mandat niederzulegen.

Keystone-SDA

23.03.2026, 07:14

23.03.2026, 07:16

«Nach vierzehn intensiven Jahren ist für mich auch der Zeitpunkt gekommen, Platz für Erneuerung zu schaffen», schrieb Flach in einer Mitteilung vom Montag. Politische Institutionen lebten davon, dass frische Kräfte mit neuen Perspektiven Verantwortung übernähmen.

Für ihn persönlich sei es zugleich der richtige Moment, noch einmal etwas Neues zu beginnen. Er werde der Politik weiterhin verbunden bleiben – «einfach in einer anderen Rolle ausserhalb des Nationalratssaals», so der 61-Jährige weiter.

Der Entscheid sei ihm nicht leicht gefallen, teilte Flach am Montag mit. Die Arbeit im Parlament sei für ihn eine grosse Ehre und ein besonderes Privileg gewesen und habe ihm viel Freude bereitet. Bei seiner Arbeit im Parlament habe er sich insbesondere für eine offene und international vernetzte Schweiz eingesetzt.

Videos aus dem Ressort

Beat Jans zu Verzugsschaden von Inkassofirmen

Beat Jans zu Verzugsschaden von Inkassofirmen

Der Ständerat stoppt die geplante Deckelung von Inkasso-Gebühren. Laut Justizminister Beat Jans sind solche Kosten oft kein echter Verzugsschaden. Konsument*innen können offiziell überhöhte Forderungen ablehnen.

18.03.2026

Christoph Blocher zu SRG-Initiative-Rückzug

Christoph Blocher zu SRG-Initiative-Rückzug

Das Volk hätte nie über die SRG-Initiative abstimmen sollen: Der Initiator der sogenannten «Halbierungsinitiative» wollte laut «Weltwoche» die Initiative vor dem Urnengang zurückziehen.

14.03.2026

Phänomena_Pinselroboter3

Phänomena_Pinselroboter3

Ein KI-gesteuerter Roboterarm hat gelernt mit dem Pinsel zu malen und so erstaunlich stilvolle Porträts von Menschen zu schaffen.

14.03.2026

