Aargauer Kantonsschule greift gegen Schüler durch

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Hitlergruss und Beleidigungen Aargauer Kantonsschule greift gegen Schüler durch

Noemi Hüsser

10.4.2026

Das Verhalten des Schülers hat sich laut Schule nach dem Klassenwechsel gebessert.
Das Verhalten des Schülers hat sich laut Schule nach dem Klassenwechsel gebessert.
Keystone

Ein Kantonsschüler im Aargau sorgte mit rassistischen und extremen Aussagen für Unruhe. Die Schule reagierte mit einem Klassenwechsel – zu Recht, wie nun das Verwaltungsgericht bestätigt.

Noemi Hüsser

10.04.2026, 11:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Kantonsschüler im Aargau fiel durch rassistische, sexistische und extremistische Äusserungen sowie provokatives Verhalten massiv auf.
  • Die Schule reagierte zunächst mit Gesprächen und Verwarnung, versetzte ihn später in eine andere Klasse und drohte mit Ausschluss.
  • Das Verwaltungsgericht bestätigte das Vorgehen als rechtmässig, und laut Schule verbesserte sich das Verhalten des Schülers danach deutlich.
Mehr anzeigen

Ein Kantonsschüler im Aargau sorgte laut «Aargauer Zeitung» mit massiv grenzüberschreitendem Verhalten für Unruhe: Er soll Mitschülerinnen und Mitschüler rassistisch und sexistisch beleidigt, sie belästigt, Lehrpersonen provoziert und wiederholt extreme Aussagen gemacht haben. So zeigte er etwa den Hitlergruss und leugnete den Holocaust. Zumindest letzteres wird vom Strafgesetzbuch klar unter Strafe gestellt.

Die Schule reagierte laut Bericht mit Gesprächen und einer Verwarnung – ohne Erfolg. Schliesslich wurde der Schüler in eine andere Klasse versetzt und ihm der Ausschluss angedroht, falls sich sein Verhalten nicht bessere.

Vorgehen der Schule rechtmässig

Dagegen wehrten sich die Eltern vor Gericht. Die Massnahme sei unverhältnismässig, zudem seien sie nicht rechtzeitig informiert worden, argumentierten sie.

Ohne Erfolg: Das Verwaltungsgericht stuft das Vorgehen der Schule laut «Aargauer Zeitung» als rechtmässig ein. In schweren Fällen dürfe die Schule auch direkt strengere Massnahmen ergreifen und müsse die Eltern nicht vorgängig einbeziehen.

Das Urteil des Verwaltungsgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Laut Schule besserte sich das Verhalten des Schülers nach dem Klassenwechsel deutlich.

Meistgelesen

Jetzt greifen zwei Rivalen nach den Güggeli-Standplätzen
Fussgänger stirbt nach Kollision auf Zebrastreifen
Warum jetzt? Melania Trumps rätselhafter Epstein-Auftritt
Aargauer Kantonsschule greift gegen Schüler durch
«Es war nicht schön, ich hatte Angst vor Urs»

Mehr News aus der Schweiz

Tragödie in Zürich. Fussgänger stirbt nach Kollision auf Zebrastreifen

Tragödie in ZürichFussgänger stirbt nach Kollision auf Zebrastreifen

Vor Bezirksgericht Zürich. Rumäne gesteht Tötung einer Bekannten

Vor Bezirksgericht ZürichRumäne gesteht Tötung einer Bekannten

Bussen-Flut. Birsfelder Blitzer bringt Staatsanwälte ins Schwitzen

Bussen-FlutBirsfelder Blitzer bringt Staatsanwälte ins Schwitzen