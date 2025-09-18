  1. Privatkunden
Bundesgericht muss entscheiden Aargauer Lehrer soll Schüler in die Hose gefasst haben

Samuel Walder

18.9.2025

Das Bundesgericht hat im Fall eines Aargauer Lehrers entschieden: Seine elektronischen Geräte müssen entsiegelt werden.
Das Bundesgericht hat im Fall eines Aargauer Lehrers entschieden: Seine elektronischen Geräte müssen entsiegelt werden.
sda

Ein Aargauer Lehrer steht unter Verdacht, einen Schüler sexuell missbraucht zu haben. Nun hat das Bundesgericht entschieden: Seine beschlagnahmten Geräte können ausgewertet werden – endgültig entschieden ist der Fall aber noch nicht.

Samuel Walder

18.09.2025, 12:29

18.09.2025, 12:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Gegen einen Aargauer Klassenlehrer wird wegen sexueller Handlungen mit einem Kind ermittelt; bei einer Hausdurchsuchung sichergestellte Geräte sollen Hinweise liefern.
  • Das Bundesgericht entschied, dass eine Auswertung der Daten zur Abklärung einer möglichen pädosexuellen Neigung zulässig sein könnte, wies andere Argumente der Staatsanwaltschaft jedoch zurück.
  • Das Verfahren geht zurück ans Zwangsmassnahmen-Gericht, das nun erneut über die Entsiegelung der Geräte entscheiden muss.
Mehr anzeigen

Ein Klassenlehrer soll einen Schüler auf den Schoss gesetzt, ihm in die Hose gefasst und dabei dessen Penis berührt haben. Wegen dieses schweren Vorwurfs ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen sexueller Handlungen mit einem Kind. Laut Gesetz drohen dafür eine Geldstrafe oder bis zu fünf Jahre Freiheitsentzug. Das berichtet die «Aargauer Zeitung».

Um weitere Beweise zu finden, möchte die Staatsanwaltschaft Aargau das Smartphone und die Computer des Verdächtigen auswerten. Bei einer Hausdurchsuchung im Frühling 2024 stellte die Kantonspolizei ein iPhone sowie zwei MacBook Air sicher. Der Lehrer verlangte sofort die Siegelung der Geräte, die Anklagebehörde forderte deren Entsiegelung.

Das Zwangsmassnahmengericht wies das Gesuch der Staatsanwaltschaft jedoch ab. Es gebe keine klaren Hinweise, dass sich auf den Datenträgern Beweismaterial finde. Dass sich jemand einer sexuellen Handlung mit einem Kind schuldig gemacht haben könnte, erlaube nicht automatisch den Schluss auf weitere Straftaten – insbesondere nicht im Bereich Pornografie.

Drei zentrale Argumente

Vor Bundesgericht führte die Staatsanwaltschaft drei zentrale Argumente ins Feld: Zum einen verwies sie auf die Aussage der Mutter des Jungen, wonach der Lehrer Eltern SMS geschickt haben soll, in denen er erklärte, das «auf den Schoss ziehen» sei von den Kindern selbst ausgegangen. Diese Nachrichten seien «klar deliktsrelevant». Da die Staatsanwaltschaft diesen Punkt jedoch erstmals im Beschwerdeverfahren vorbrachte, wies das Bundesgericht das Argument zurück.

Als Zweites machte die Anklage geltend, pädophile Täter würden oft Kinder fotografieren, Videos erstellen oder kinderpornografisches Material austauschen. Entsprechende Funde könnten Hinweise auf eine pädosexuelle Störung geben, was für das Strafmass und mögliche Massnahmen entscheidend sei. Das Bundesgericht hielt jedoch fest, dass die Staatsanwaltschaft dafür keine wissenschaftlichen Belege vorgelegt habe und zudem keine konkreten Hinweise auf Pornografie-Delikte vorlägen.

Als Drittes führte die Staatsanwaltschaft an, dass die Auswertung der beschlagnahmten Daten Aufschluss über eine mögliche pädosexuelle Neigung des Beschuldigten liefern könne. Da ein Gericht bei einer Verurteilung über ein lebenslanges Tätigkeitsverbot mit Kindern entscheiden müsse – was bei Pädophilie zwingend sei –, gab das Bundesgericht in diesem Punkt der Anklage recht.

Entscheidung noch offen

Sollte es zu einer Verurteilung kommen, wäre ein Gutachten notwendig. Ob Fotos oder Videos auf den Geräten existieren – oder fehlen –, könnte ausschlaggebend sein, ob eine pädosexuelle Störung vorliegt und therapeutische Massnahmen nötig sind.

Das Bundesgericht hat deshalb die Beschwerde der Staatsanwaltschaft teilweise gutgeheissen. Endgültig entschieden ist der Fall aber nicht: Das Dossier geht zurück ans Zwangsmassnahmen-Gericht, das nun prüfen muss, ob weitere Voraussetzungen für eine Entsiegelung erfüllt sind.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

Bundesrat Beat Jans kontert der Kritik von Andreas Glarner

Bundesrat Beat Jans kontert der Kritik von Andreas Glarner

Nach dem Entscheid des Fedpol, die Hautfarbe aus dem Fahndungssystem Ripol zu streichen, stand Justizminister Beat Jans heute im Kreuzfeuer. Mehrere SVP-Nationalräte verlangen Antworten.

15.09.2025

Bundesrat Beat Jans zum Hautfarbe-Entscheid des Fedpols

Bundesrat Beat Jans zum Hautfarbe-Entscheid des Fedpols

Nach dem Entscheid des Fedpol, die Hautfarbe aus dem Fahndungssystem Ripol zu streichen, stand Justizminister Beat Jans heute im Kreuzfeuer. Mehrere SVP-Nationalräte verlangen Antworten.

15.09.2025

Nationalrat Heinz Siegenthaler fordert «Feiertag der Demokratie»

Nationalrat Heinz Siegenthaler fordert «Feiertag der Demokratie»

Der Berner Nationalrat Heinz Siegenthaler fordert einen «Feiertag der Demokratie» und erklärt 2023 in einer Rede seinen Vorstoss.

12.09.2025

Bundesrat Beat Jans kontert der Kritik von Andreas Glarner

Bundesrat Beat Jans kontert der Kritik von Andreas Glarner

Bundesrat Beat Jans zum Hautfarbe-Entscheid des Fedpols

Bundesrat Beat Jans zum Hautfarbe-Entscheid des Fedpols

Nationalrat Heinz Siegenthaler fordert «Feiertag der Demokratie»

Nationalrat Heinz Siegenthaler fordert «Feiertag der Demokratie»

