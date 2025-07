Schweizerfahne am Fusse des Säntis zerreisst nach dem Ausrollen

Eine überdimensionierte Schweizerfahne ist am Donnerstag nach dem Ausrollen an einem Wiesenhang am Fusse des Säntis zerrissen. Wegen des schlechten Wetters konnte die Flagge nicht wie gewohnt an der Nordwand des Berges aufgehängt werden.

31.07.2025