Bei Geschwindigkeitskontrollen im Kanton Aargau hat die Polizei am Wochenende zahlreiche Temposünder erwischt. Mehr als 40 Lenkerinnen und Lenker wurden angezeigt, fünf mussten ihren Führerausweis noch vor Ort abgeben.

Darum geht’s Die Aargauer Polizei verzeigte am Wochenende über 40 Temposünder.

Fünf Personen mussten ihren Führerausweis noch vor Ort abgeben.

Besonders schnell unterwegs waren unter anderem ein 19-Jähriger im Audi RS 7 und ein 23-Jähriger im Ford Mustang. Zusammenfassung erstellt mit

Die Aargauer Polizei hat am Wochenende bei mehreren Geschwindigkeitskontrollen zahlreiche Verstösse festgestellt. Insgesamt wurden mehr als 40 Lenkerinnen und Lenker angezeigt. Fünf Personen mussten ihren Führerausweis noch vor Ort abgeben.

Am Samstag kontrollierte die Kantonspolizei unter anderem in Oftringen, auf der Staffelegg sowie auf der Autobahn bei Mülligen und Birmenstorf. Dabei wurden 37 Personen verzeigt.

Drei Autofahrer waren auf der Autobahn statt der erlaubten 100 km/h mit Geschwindigkeiten zwischen 148 und 154 km/h unterwegs. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz lagen die Überschreitungen zwischen 42 und 47 km/h. Die Polizei entzog ihnen den Führerausweis noch vor Ort.

Am Sonntag folgten weitere Kontrollen in Oftringen und Hertenstein. Dabei wurden drei weitere Lenker angezeigt.

Zwei Sportwagen besonders schnell unterwegs

Auch die Regionalpolizei Lenzburg registrierte zwei massive Tempoverstösse.

Kurz nach Mitternacht wurde im Erlenguttunnel in Lenzburg ein gemieteter Audi RS 7 mit 94 km/h gemessen – erlaubt sind dort 50 km/h. Am Steuer sass ein 19-jähriger Schweizer. Nach Abzug der Toleranz überschritt er das Tempolimit um 41 km/h.

Am Sonntagnachmittag erwischte die Polizei in Seon einen 23-jährigen Schweizer in einem Ford Mustang mit 96 km/h statt der erlaubten 50 km/h. Auch hier betrug die Überschreitung nach Abzug der Toleranz über 40 km/h.

Beiden Männern wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen.

Alle fehlbaren Lenkerinnen und Lenker werden bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt.