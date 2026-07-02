Das Schicksal der beiden jungen Männer, die vergangene Woche in Aare und Reuss verschwunden waren, ist geklärt. Beide wurden am Dienstag tot aufgefunden.

Beim Flusskraftwerk in Döttingen fanden Angestellte am Dienstagmorgen eine männliche Leiche. Bei einem Suchflug mit einer Drohne sichtete die Regionalpolizei Brugg am Nachmittag in der Reuss bei Gebenstorf ebenfalls eine tote Person, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilt.

Die Identitäten der Verstorbenen sind mittlerweile geklärt. So handelt es sich bei dem in Döttingen gefundenen Mann um den 28-jährigen Pakistani, der am vergangenen Samstag bei Windisch von einer Fussgängerbrücke in die Aare gesprungen war.

Auch konnte der in Gebenstorf aus der Reuss geborgene Leichnam als der seit Freitagabend vermisste 20-jährige Somalier identifiziert werden. Nach vorliegenden Erkenntnissen waren beide Männer ohne Fremdeinwirkung beim Baden im Fluss ertrunken.