Aargauer Senioren von Beiständin um hunderttausende Franken abgezockt

Mit einer Telefonbetrugsmasche haben Unbekannte über ein Dutzend Seniorinnen und Senioren um insgesamt 272'000 Franken gebracht. Eine Beiständin aus dem Aargau und ein Kurier wurden nun verurteilt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einer aufwendig inszenierten Betrugsserie wurden Seniorinnen und Senioren gezielt manipuliert.

Zwei Helfer wurden nun wegen Betrugs und Geldwäscherei verurteilt, darunter eine Aargauer Beiständin.

Die Betrüger gingen mit psychologischem Druck vor – ein klassisches Beispiel für Social Engineering. Mehr anzeigen

Im Kanton Aargau ist eine aufsehenerregende Betrugsserie aufgeflogen, bei der über ein Dutzend Seniorinnen und Senioren um insgesamt 272'000 Franken gebracht wurden. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, standen nun zwei Helfer der Betrüger vor dem Bezirksgericht Aarau: Ein Kurierfahrer sowie eine Aargauer Beiständin. Beide wurden verurteilt – der Mann zu drei Jahren teilbedingter Freiheitsstrafe, die Frau zu 14 Monaten bedingt.

Die Masche: Die Täter gaben sich am Telefon als Polizisten oder Staatsanwälte aus, behaupteten, auf einen internen Betrugsfall bei Banken gestossen zu sein, und forderten ihre betagten Opfer auf, Geld abzuheben und «zur Untersuchung» an einen Kurier zu übergeben. Dabei gaben sie ihnen ein Codewort – in einem Fall lautete es «Wassermann».

Eine 85-jährige Frau etwa hob 18'700 Franken ab und übergab das Bargeld wie verlangt an einen Mann, der sich mit dem vereinbarten Passwort meldete. Auch der 84-jährige Markus Gersbach fiel auf die Masche herein – trotz einer Warnung seines Nachbarn. «Ich war einfach naiv», sagte er später gegenüber Tele M1.

Frau darf Beruf behalten

Insgesamt holte der Kurier innerhalb von zwei Monaten ein Dutzend Mal Geld ab – jeweils mit demselben Muster. Erst als ein weiteres Opfer Verdacht schöpfte und die Polizei rief, konnte der Mann verhaftet werden. Mit ihm auch seine Fahrerin: eine Frau in den Dreissigern, die als Beiständin bei einer Aargauer Gemeinde arbeitet.

Brisant: Die Frau behauptete im Prozess, sie habe geglaubt, der Mann biete sexuelle Dienstleistungen an – nicht aber, dass er an Betrügereien beteiligt sei. Doch eine Sprachnachricht, in der sie sich über eine unfaire Bezahlung beklagte, brachte sie in Bedrängnis. «Warum 700, wenn ich alleine gehe? Du bekommst doch immer Tausend!» – diese Worte konnte sie auch im Gericht nicht erklären.

Das Gericht sprach sie schuldig wegen Gehilfenschaft zu gewerbsmässigem Betrug und verurteilte sie zusätzlich zu einer Busse von 300 Franken sowie Schadenersatz in Höhe von rund 50'000 Franken.

Die Frau darf ihren Beruf als Beiständin vorerst behalten, da die Taten nicht im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit stattfanden. Gerichtspräsident Reto Leiser betonte jedoch: «Das Risiko trägt die Gemeinde.»

Die Polizei warnt unterdessen eindringlich vor solchen Betrugsmaschen. Marco Dössegger von der Aargauer Kantonspolizei erklärt, dass sogenannte «Social Engineers» gezielt Emotionen nutzen, um ihre Opfer zu manipulieren. Gerade ältere Menschen würden durch geschickten psychologischen Druck oft zu unüberlegten Handlungen verleitet. Eine umfassende Präventionsarbeit sei daher essenziell.

