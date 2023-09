Auch die Aargauer Kantonspolizei war für die Verhaftung eines mutmasslichen Pädophilen in Bremgarten im Einsatz. (Symbolbild) KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Die Aargauer Staatsanwaltschaft hat den Betreiber einer Kinderpornografie-Tauschbörse im Darknet ermitteln und festnehmen können. Für den 47-jährigen Beschuldigten aus dem Bezirk Bremgarten wird eine sechsjährige Freiheitsstrafe verlangt.

Dabei wurde auch festgestellt, dass der Mann heimlich Fotos von Kindern in Schweizer und deutschen Freizeitparks gemacht haben soll.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine sechsjährige Freiheitsstrafe.

Dabei wurde auch festgestellt, dass der Mann heimlich Fotos von Kindern in Schweizer und deutschen Freizeitparks gemacht haben soll.

Auf den Geräten des Tatverdächtigen seien über 1,4 Millionen kinderpornografische Dateien gefunden worden, teilte die Staatsanwaltschaft Aargau am Mittwoch mit. Eine Vielzahl dieser Dateien seien getauscht oder an Dritte weitergeleitet worden.

Im Frühling 2023 war am Wohnort des Beschuldigten im Aargauer Bezirk Bremgarten eine Hausdurchsuchung durchgeführt worden. Das wahre Ausmass der Aktivitäten des Mannes zeigte sich laut Staatsanwaltschaft erst nach Analyse der umfangreichen IT-Infrastruktur.

So soll der Mann etwa in Freizeitparks in der Schweiz und in Deutschland heimliche Fotos von Kindern geschossen haben. Diese soll er danach im Darknet verteilt und auch direkt an Dritte geschickt haben.

Wegen Zugänglichmachen und Verbreiten von kinderpornografischem Material, dem Herstellen von eigenen Fotos und Videos sowie Konsum und Besitz der Dateien beantragt die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Zudem soll der Deutsche Staatsbürger für zehn Jahre des Landes verwiesen werden.

