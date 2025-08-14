Statt sein Geld zurückzubekommen, wird ein Aargauer Mann von seinem Schuldner mit dem Tode bedroht. Screenshot TeleM1

Ein Aargauer Mann leiht einem Bekannten eine grosse Summe. Als er die 46'000 Franken zurückfordert, wird er bedroht und fürchtet jetzt um sein Leben. Dabei dürfte der Schuldner gar nicht mehr in der Schweiz sein.

Er wollte einem Bekannten helfen, ein Geschäft aufzubauen und fürchtet nun um sein Leben: Ein 35-Jähriger aus dem Kanton Aargau hat einem Mann vor kanpp zwei Jahren 46’000 Franken geliehen. Zurückbekommen hat er keinen Rappen. Im Gegenteil: Sein Schuldner überzieht ihn mit Todesdrohungen, berichtet «TeleM1».

Für das Darlehen hatten die beiden einen ordentlichen Vertrag aufgesetzt. Der Schuldner verpflichtete sich darin, die 46’000 Franken innert drei Wochen zurückzuzahlen. Doch weigerte er sich nach Ablauf der Frist. Als der Schuldner energischer nachfragte, begannen die Drohungen.

«Erst drohte er damit, mir die Nase zu brechen. Später, dass er mich umbringt», sagt der Betroffene bei TeleM1. Die Drohungen wurden unter anderem auf TikTok gepostet. Weil er Angst hatte, ist der Schuldner bereits umgezogen.

Schuldner dürfte sich gar nicht in der Schweiz aufhalten

Dabei hätte der Gläubiger die Schweiz eigentlich bereits im März 2025 verlassen müssen, hat der Regionalsender vom Baselbieter Migrationsamt erfahren. Der Mann habe zudem bereits in Untersuchungshaft gesessen.

Dass die Behörden «nichts unternehmen», nerve ihn am meisten, sagt der 35-jährige Gläubiger: «Obwohl er hätte ausgeschafft werden müssen, ist er auf freiem Fuss und wird nicht ausgeschafft.» Sein Geld hat er immer noch nicht zurück, die Angst aber bleibt.