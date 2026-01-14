  1. Privatkunden
Aargauerin (60) warnt vor Blitzer – das kommt sie teuer zu stehen

Dominik Müller

14.1.2026

Wer andere vor einem Blitzer warnt, macht sich strafbar.
Wer andere vor einem Blitzer warnt, macht sich strafbar.
Symbolbild: Imago

Warnungen vor Polizeikontrollen sind in der Schweiz verboten. Eine 60-jährige Aargauerin hat das nun schmerzhaft erfahren: Wegen des Teilens eines Facebook-Posts bekam sie Post von der Staatsanwaltschaft.

Dominik Müller

14.01.2026, 13:22

14.01.2026, 15:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Frau wurde im Kanton Aargau wegen des Teilens einer Facebook-Warnung vor einem Blitzer zu einer Geldstrafe verurteilt.
  • Das Weiterverbreiten solcher Hinweise ist in der Schweiz gesetzlich verboten.
  • Nur sechs Kantone veröffentlichen freiwillig Blitzer-Standorte.
Mehr anzeigen

Eine 60-jährige Frau aus dem Bezirk Baden ist wegen eines Facebook-Posts mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Sie hatte im Sommer 2025 einen Beitrag weiterverbreitet, der vor einer Geschwindigkeitskontrolle der Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal warnte, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Die Staatsanwaltschaft Baden büsste sie dafür wegen Verletzung des Strassenverkehrsgesetzes. Der Strafbefehl ist seit Dezember rechtskräftig.

Auch wenn die Frau den Beitrag nicht selbst verfasst hatte, gilt das Teilen solcher Warnungen als strafbar. Öffentliche Hinweise auf Blitzer oder Polizeikontrollen sind seit über zehn Jahren verboten – auch in sozialen Netzwerken.

Sechs Kantone setzen auf Transparenz

Die Frau muss nun gemäss Bericht eine Busse von 200 Franken bezahlen. Zusammen mit Verfahrensgebühren belaufen sich die Kosten auf rund 600 Franken. Ins Rollen kam der Fall nicht durch eine Behörde, sondern durch eine Anzeige aus der Bevölkerung.

In der Schweiz darf die Polizei Blitzer sogar direkt nach dem Tempolimit-Schild verstecken – warnen davor ist aber verboten, es sei denn, die Warnung kommt direkt von der Polizei. Nur wenige Kantone setzen auf Transparenz: Luzern, St. Gallen, Tessin, Basel-Stadt, Schwyz und Schaffhausen veröffentlichen die Blitzer-Standorte.

Video zum Thema

Zürich macht Millionen mit Fahrverbot: So schnell kassierst du an der Langstrasse eine Busse

Zürich macht Millionen mit Fahrverbot: So schnell kassierst du an der Langstrasse eine Busse

Wer sich als Autofahrer*in im Langstrassenquartier bewegt, lebt teuer. Eine Sekunde unachtsam, schon kassierst du eine saftige Busse. Das liegt vor allem an der schlechten Beschilderung. Jetzt regt sich Widerstand.

30.05.2024

