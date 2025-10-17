Jetzt kommt das garstige Herbstwetter über die Schweiz

In der Schweiz wird es nächste Woche richtig nass. (Themenbild) Patrick Pleul/dpa

Nach ungewöhnlich trockenen zwei Wochen kündigt sich in der Schweiz ein Wetterumschwung an. Ab Montag ziehen von Westen her wiederholt Regenfronten über das Land – besonders betroffen dürfte die Westschweiz sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die erste Oktoberhälfte war laut Meteonews fast 70 Prozent zu trocken.

Ab Montag folgt ein Wetterwechsel mit wiederholten Regenphasen.

Bis mindestens Freitag bleibt es wechselhaft, die Temperaturen steigen leicht an. Mehr anzeigen

Die Schweiz muss sich auf eine nasse Wetterwoche einstellen. Nach Angaben von Meteonews endet am Wochenende die trockene Phase, die seit Anfang Oktober angehalten hat. Schon am Montag ziehen von Westen her Regenfronten auf, begleitet von mildem Südwestwind.

«Im Norden fehlen derzeit zwischen 35 und 87 Prozent des üblichen Niederschlags, im Tessin fiel stellenweise noch gar kein messbarer Regen», heisst es im aktuellen Wetterbericht. Einzig am 3. und 4. Oktober habe es nennenswerte Niederschläge gegeben.

Zu Beginn der neuen Woche zeigt sich das Wetter zunächst föhnig in den Alpen und im Nordosten, bevor es im Laufe des Montags auch dort nass wird.

Wechselhaftes Herbstwetter erwartet

Laut SRF Meteo könnten im Tessin bereits in der Nacht auf Montag erste Tropfen fallen, im Mittelland setzt der Regen tagsüber ein.

Am stärksten betroffen dürfte die Westschweiz sein – besonders die Genferseeregion und der Jura, wo Gewitter möglich sind. Das Wallis bleibt voraussichtlich etwas geschützter. Insgesamt erwarten Meteorologinnen und Meteorologen ein wechselhaftes Westwindwetter, das sich bis mindestens Freitag hält.

Die Temperaturen steigen leicht an und erreichen im Flachland bis zu 16 Grad.