Jetzt kommt das garstige Herbstwetter über die Schweiz

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Regen und Wind Jetzt kommt das garstige Herbstwetter über die Schweiz

Sven Ziegler

17.10.2025

In der Schweiz wird es nächste Woche richtig nass. (Themenbild)
In der Schweiz wird es nächste Woche richtig nass. (Themenbild)
Patrick Pleul/dpa

Nach ungewöhnlich trockenen zwei Wochen kündigt sich in der Schweiz ein Wetterumschwung an. Ab Montag ziehen von Westen her wiederholt Regenfronten über das Land – besonders betroffen dürfte die Westschweiz sein.

Sven Ziegler

17.10.2025, 12:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die erste Oktoberhälfte war laut Meteonews fast 70 Prozent zu trocken.
  • Ab Montag folgt ein Wetterwechsel mit wiederholten Regenphasen.
  • Bis mindestens Freitag bleibt es wechselhaft, die Temperaturen steigen leicht an.
Mehr anzeigen

Die Schweiz muss sich auf eine nasse Wetterwoche einstellen. Nach Angaben von Meteonews endet am Wochenende die trockene Phase, die seit Anfang Oktober angehalten hat. Schon am Montag ziehen von Westen her Regenfronten auf, begleitet von mildem Südwestwind.

«Im Norden fehlen derzeit zwischen 35 und 87 Prozent des üblichen Niederschlags, im Tessin fiel stellenweise noch gar kein messbarer Regen», heisst es im aktuellen Wetterbericht. Einzig am 3. und 4. Oktober habe es nennenswerte Niederschläge gegeben.

Zu Beginn der neuen Woche zeigt sich das Wetter zunächst föhnig in den Alpen und im Nordosten, bevor es im Laufe des Montags auch dort nass wird.

Wechselhaftes Herbstwetter erwartet

Laut SRF Meteo könnten im Tessin bereits in der Nacht auf Montag erste Tropfen fallen, im Mittelland setzt der Regen tagsüber ein.

Am stärksten betroffen dürfte die Westschweiz sein – besonders die Genferseeregion und der Jura, wo Gewitter möglich sind. Das Wallis bleibt voraussichtlich etwas geschützter. Insgesamt erwarten Meteorologinnen und Meteorologen ein wechselhaftes Westwindwetter, das sich bis mindestens Freitag hält.

Die Temperaturen steigen leicht an und erreichen im Flachland bis zu 16 Grad.

Mehr aus der Schweiz

Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen eingeleitet. Bedrohungen an PH Bern – Polizei hält Person an

Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen eingeleitetBedrohungen an PH Bern – Polizei hält Person an

«Aus allen Wolken gefallen». FDP-Politiker soll 17-Jährige vergewaltigt haben

«Aus allen Wolken gefallen»FDP-Politiker soll 17-Jährige vergewaltigt haben

Unfall in Laax GR. Arbeiter von Kettensäge im Gesicht verletzt

Unfall in Laax GRArbeiter von Kettensäge im Gesicht verletzt

Meistgelesen

Ein 35 Jahre altes Militärsystem bringt Putin jetzt ins Schwitzen
Stiess sein Sohn den Mango-Gründer in den Tod?
FDP-Politiker soll 17-Jährige vergewaltigt haben
Für ihr Leben im Luxus nimmt dieses Ehepaar Senioren gnadenlos aus
Jetzt kommt das garstige Herbstwetter über die Schweiz