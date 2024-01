Die neue E-Vignette kann im Internet gekauft werden und ist mit der Autonummer verknüpft. (Archivbild) sda

Ab dem 1. Februar müssen Autofahrer*innen die Vignette 2024 gekauft haben, wenn sie auf die Autobahn wollen. Dabei können sie neu statt der bekannten Klebe-Version eine E-Vignette beziehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ab morgen, 1. Februar, müssen Autofahrer*innen die Vignette 2024 haben, um die Autobahnen nutzen zu können.

Dabei können sie neu eine elektronische Variante kaufen.

Diese ist laut Bund beliebt: Rund 2 Millionen Personen haben seit Verkaufsstart im Dezember eine E-Vignette bezogen. Mehr anzeigen

Ab dem 1. Februar ist die Autobahn-Vignette 2024 Pflicht. Dabei haben Autofahrer*innen erstmals die Wahl: Die bekannte Klebevignette für die Windschutzscheibe oder die neue E-Vignette. Letztere ist offenbar beliebt: Rund 2 Millionen Personen haben sich bislang für die neue Variante entschieden. Das berichtet das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Bereits am ersten Verkaufstag am 1. Dezember gab es einen regelrechten Run auf die digitale Vignette. Die Server des Bundes kamen an den Anschlag.

Wer sich auf den letzten Drücker noch eine E-Vignette kaufen will, hält sich dafür am besten an das offizielle Portal: e-vignette.ch. Der Grund: Bereits im Sommer 2023 warnte der Bund vor möglicher Abzocke. Bei anderen Anbietern, die die E-Vignette ebenfalls über das Internet verkaufen, würden oft Zusatzkosten verrechnet, weil der Verkaufspreis höher angesetzt sei.

Bund plant mit beiden Vignetten

Trotz des grossen Ansturms auf die E-Vignette plant der Bund weiterhin auch mit der Klebe-Version: «Auf nicht absehbare Zeit planen wir mit einem dualen System, also mit der Klebe- und der E-Vignette», hiess es beim BAZG im Dezember auf Anfrage von blue News.

Erst wenn der Anteil der Klebe-Vignette auf unter 10 Prozent sinke, werde eine komplette Umstellung auf die E-Vignette zum Thema. Finanziell hat die Wahl der Vignette für die Autofahrer*innen übrigens keine Auswirkungen: Beide Varianten kosten 40 Franken für ein Jahr.