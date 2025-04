Ab Samstag lebt die Schweiz von importierter Energie

Solaranlagen sollen ohne Baubewilligung erstellt werden können

Solaranlagen auf Bauten und Anlagen werden oft durch Denkmalpflege oder Ortsbildkommissionen blockiert. Eine nationale Volksinitiative will dies nun ändern. Solche Anlagen sollen künftig grundsätzlich ohne Baubewilligung erstellt werden können. Am Freitag ist die eidgenössische Volksinitiative «Für bewilligungsfreie Solaranlagen (Solaranlagen-Initiative)» lanciert worden. Die Initiatinnen und Initianten haben bis am 8. Oktober 2026 Zeit, die für das Zustandekommen notwendigen 100'000 Unterschriften zu sammeln.

11.04.2025