Das Stromgesetz soll den Ausbau der Solarenergie in der Schweiz beschleunigen. KEYSTONE

Die Schweizer Stimmbürger*innen sagen deutlich Ja zum neuen Stromgesetz: blue News beantwortet die drängendsten Fragen.

Redaktion blue News Stefan Ryser

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer*innen haben das neue Stromgesetz deutlich angenommen.

Was sich für dich nun konkret ändert, liest du im nachfolgenden Q&A. Mehr anzeigen

Worum ging es nochmals?

Mit dem Ja zur Energiestrategie 2050 entschied das Schweizer Stimmvolk 2017, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu stärken und den Bau neuer Atomkraftwerke zu untersagen. Die bestehenden AKW dürfen laufen, so lange sie sicher sind.

Atomkraftwerke trugen 2022 gut 36 Prozent zur Schweizer Stromversorgung bei. Knapp 53 Prozent des Stroms kam von Wasserkraftanlagen, und weniger als zehn Prozent wurde mit verschiedenen erneuerbaren Energien hergestellt.

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine, trockener und heisser Sommer in der Schweiz und vorübergehend knapper Strom-Importe ist die Schweizer Stromversorgung fragil. Und wegen der Dekarbonisierung steigt die Nachfrage nach ohne fossile Energieträger produziertem Strom in den nächsten Jahrzehnten.

Was bringt das neue Stromgesetz?

Mit einer Revision mehrerer Gesetze – dem Energie-Mantelerlass – soll die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien gefördert, die Versorgungssicherheit erhöht und der Stromverbrauch gesenkt werden. Das Gesetz regelt den Bau grosser Solar- und Windkraftanlagen sowie von 16 ausgewählten Wasserkraftanlagen. Auch den Bau kleiner Solaranlagen auf Dächern und an Fassaden will es mit Anreizen vorantreiben.

Eine Solarpflicht gilt nur für Neubauten mit 300 oder mehr Quadratmetern anrechenbarer Fläche. Ausserdem enthält die Vorlage Sparziele für den Energie- und Stromverbrauch.

In Eignungsgebieten, die die Kantone mit Rücksicht auf den Natur- und Landschaftsschutz sowie die Landwirtschaft festlegen müssen, sollen grosse Solar- und Windanlagen Vorrang haben. Mitspracherechte bei Planung und Bau hat die Bevölkerung aber weiterhin. Für 16 im Gesetz explizit genannte Wasserkraftprojekte gibt es planerische Erleichterungen und gegenüber heute etwas weniger Mitspracherechte. Kraftwerke in Biotopen von nationaler Bedeutung sowie in Wasser- und Zugvogelreservaten sollen aber ausgeschlossen sein.

Was kostet mich das?

Neue Gebühren für die Konsumentinnen und Konsumenten bringt die Vorlage nicht. Der Netzzuschlag zur Förderung der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien bleibt bei 2,3 Rappen pro Kilowattstunde.

Ab wann kann ich selber Solarzellen an meinem Haus montieren?

Der Bundesrat will das neue Stromgesetz auf den 1. Januar 2025 in Kraft setzen. Dazu musste die Vernehmlassung bereits vor der Volksabstimmung durchgeführt werden. Theoretisch solltest du also ab dem neuen Jahr ein eigenes kleines Solarkraftwerk an deinem Haus montieren können – unter dem Vorbehalt der lokalen baurechtlichen Vorgaben und einer gültigen Baubewilligung.