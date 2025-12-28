ABB und Stadler warnen vor Antriebstechnik der Siemens-Züge

Pongepup80
Es ist ein zwielichtes Spiel, dass die 2 Schweizer Firmen, ABB und Stadler, nun zusammen gegen die bevorzugte Firma Siemens und unserer SBB spielen wollen.
Es zeigt, schlechte Verlierer gibt es Ã¼berall.
Kululu
Pongepup80 VÃ¶llig mit Ihnen Danke
Weitgereister
Pongepup80 Es geht hier nicht um schlechte Verlierer. Wer sich im internationalen Beschaffungswesen und im Verhandeln von Grossprojekten nicht auskennt, sollte mit Ã„usserungen vorsichtig sein.
oberdlik
Das Verhalten der unterlegenen Anbieter erstaunt nicht. Es geht hier um Milliarden und auch um das Prestige von Schweizer Firmen. Doch bei solchen Verhandlungen geht es nicht um "patriotische GefÃ¼hle", sondern knallhart ums GeschÃ¤ft. Das wissen auch andere 'BranchenkÃ¶nige' (Pharma, Uhren, Stahl etc.).
Und internationalen Wettbewerb mag "der Schweizer" nun mal gar nicht...
Weitgereister
oberdlik Sie haben bestimmt noch nie grosse BeschaffungsvertrÃ¤ge im Anlagenbau verhandelt!
String
oberdlik Und gleichzeitig reden und bedauern unsere ZustÃ¤ndigen den Zustand der heimischen Industrie. Und im Beschaffungswesen war unser Bund immer ein wenig schlapp.
Mieplajei18wi
Schwierig zu beurteilen fÃ¼r Laien. Fakt ist jedoch, dass die Beschaffungen der SBB zunehmend Fragen aufwerfen. Oder spielten die vielen BemÃ¼hungen eine Rolle, in BrÃ¼ssel fÃ¼r gute Stimmung zu sorgen, da die nun bekannten EU VertrÃ¤ge ebenfalls schwerwiegende Fragen aufwerfen?
schrind
Und doch sind es unsere Steuergelder die da ins Ausland gehen
Mido55
Simens ist doch die Firma, die von Abwaschmaschine bis zum ICE alles zusammen werkelt!!!
Kululu
Stadler zeigt sich als beleidigte Leberwurst.
Siemens hat den Auftrag bekommen und basta.
Stadler muss halt besser werden.
Weitgereister
Kululu Keine Ahnung von Bahntechnik? Oder?
Toleikich23
Da die Dosto ZÃ¼ge jetzt, nach Ã¼ber 10 Jahren, ordentlich laufen braucht die GeschÃ¤ftsleitung ein neues unzuverlÃ¤ssig Spielzeug um sich die Zeit zu vertreiben. Bei Siemens kann man sich wenigstens sicher sein dass die Technik schneller zuverlÃ¤ssig hinkriegen als das bei Bombardier der Fall war.
Bobcat2324
Vorerst ist ja eine Auftragsvergabe an Siemens blockiert da Stadler Einspruch beim Bundesverwaltungsgericht dagegen erhoben hat. Unter UmstÃ¤nden kann dies noch Jahre dauern.
Griopeurald36
Wenn es wie in der Privatwirtschaft funktioniert, dann sind bei einem Fehlentscheid, die oberste FÃ¼hrung und die EntscheidungstrÃ¤ger ihren Job los ohne Fallschirm.
Torsten
Griopeurald36 Aber nicht bei der Bahn und das in keinem europÃ¤ischen Land.
Stavellino
SchÃ¼ttel- und RÃ¼ttelzug Version 1.2.4 lÃ¤sst grÃ¼ÃŸen.
Mitgedacht
Der Preisunterschied ist zu gering um massgebend zu sein. Bei einem Auftrag in die Schweiz an Stadler wÃ¼rde das ohnehin wettgemacht werden. Ob mit Siemens eine wesentlich leisere Technologie zum Einsatz kÃ¤me, ist kaum schon nachgewiesen worden. Aber eben, mit gerÃ¤uschÃ¤rmeren ZÃ¼gen kÃ¶nnen vielleicht Wohnblocks noch nÃ¤her an den Bahngeleise erstellt werden.
RobbinHood
Mir sowieso unverstÃ¤ndlich, warum AuftrÃ¤ge von Schweizer Bahnen an auslÃ¤ndische Firmen vergeben werden, wenn zuverlÃ¤ssige Anbieter in der Schweiz vorhanden sind. Die Schweizer tÃ¤ten gut daran, sich selber ein bisschen wichtiger zu nehmen als mit dieser verblendeten EU GeschÃ¤fte machen zu wollen, die uns am Schluss noch mehr kosten. Das selbe Disarstar. Wir kommen wie bei dem Flieger Beschaffung nur dass die Schweizer keinen Flieger haben. Pfeifft auf die EU. die kollabiert eh demnÃ¤chst
Jieflungioss41
RobbinHood Das ist ziemlich kurz gedacht. Nach der logik wÃ¼rde Stadler im Umkehrschluss nÃ¤mlich keinen einzigen Zug mehr in die ach so verblendete EU verkaufen ðŸ¤¡
Valiboo
Ich finde es richtig, das die SBB den Auftrag an Siemens gegeben hat. Stadler Rail hat genug AuftrÃ¤ge aus der ganzen Welt, und die ZÃ¼ge werden hauptsÃ¤chlich im Ausland hergestellt, und nicht in der Schweiz.
Sigi
Die SBB werden dann wie bei Alstom wieder mit unserem Geld die ZÃ¼ge zum laufen bringen. Aber vielleicht brauchen sie noch eins auf den Deckel bis sie was lernen. Warum muss die Schweiz die Neuentwicklungen immer bezahlen, vielleicht sollte die SBB mal auf ZuverlÃ¤ssigkeit setzen. States of the Art wÃ¤re wohl das Richtige und nicht unerprobtes. Zum GlÃ¼ck wohne ich nicht mehr im ZVV Einzugsgebiet und mir kÃ¶nnen die AusfÃ¤lle dann egal sein.
Bluenews-Leser_26
Der "Prophet" im eigenen Land hat einen schweren
Stand ...
Das "Gute" lÃ¤ge doch, ach so nah ...
Man wollte "demonstrativ", so "neutral" sein ...