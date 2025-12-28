  1. Privatkunden
Streit um S-Bahn-Auftrag ABB und Stadler warnen vor Antriebstechnik der Siemens-Züge

Noemi Hüsser

28.12.2025

So sollen sie aussehen: Die neuen S-Bahn-Züge von Siemens.
So sollen sie aussehen: Die neuen S-Bahn-Züge von Siemens.
Keystone

Nach der Vergabe des Milliardenauftrags an Siemens für neue Zürcher S-Bahn-Züge kritisieren ABB und Stadler Rail die gewählte Antriebstechnologie und warnen vor möglichen Risiken.

,

Keystone-SDA, Noemi Hüsser

28.12.2025, 08:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der 2,1-Milliarden-Franken-Auftrag für neue Zürcher S-Bahn-Züge an Siemens sorgt für Kritik wegen der kaum erprobten Antriebstechnologie.
  • ABB und Stadler Rail warnen vor möglichen Risiken und verweisen auf bewährte Alternativen wie IGBT-Technologie und bestehende Zugmodelle.
  • Die SBB verteidigen ihre Entscheidung.
Mehr anzeigen

Nach der Vergabe des 2,1-Milliarden-Franken-Auftrags für neue Zürcher S-Bahn-Züge an Siemens ist eine Debatte um die eingesetzte Technik entbrannt. ABB und Stadler Rail warnen laut «Sonntagszeitung» vor Risiken einer neuen Siliziumkarbid-Antriebstechnologie, die zwar als energieeffizienter und leiser gilt, im dichten europäischen S-Bahn-Betrieb aber kaum erprobt ist.

Der frühere ABB-Traction-Chef Edgar Keller sagte der Zeitung, neue Antriebstechnologien hätten in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen geführt. Den Einsatz von Siliziumkarbid im stark frequentierten Zürcher S-Bahn-Netz halte er deshalb für riskant. ABB setze weiterhin auf eine weiterentwickelte IGBT-Technologie, die seit Jahren im Einsatz sei und inzwischen eine vergleichbare Energieeffizienz erreiche.

SBB weist Vorwürfe zurück

Auch Stadler Rail äussert Kritik. Das Unternehmen betont, sein Angebot habe auf seit 2012 im täglichen Betrieb bewährten Doppelstockzügen basiert. Im Vergleich dazu sei der von Siemens angebotene Zug eine Neuentwicklung gewesen.

Die SBB weisen die Vorwürfe zurück. Aufgrund des laufenden Beschwerdeverfahrens äussern sie sich nicht inhaltlich zu den Angeboten, zeigen sich aber überzeugt, dass die bestellten Züge zuverlässig, pünktlich und sicher verkehren werden.

