  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

SBB kämpfen gegen Störung Perronanzeiger sorgen schweizweit für Ärger

Petar Marjanović

2.12.2025

Am Bahnhof Zürich Altstetten waren letzte Woche gleich drei Geräte defekt.
Am Bahnhof Zürich Altstetten waren letzte Woche gleich drei Geräte defekt.
Bild: blue News

Die SBB kämpfen seit einigen Wochen mit Problemen bei ihren Abfahrtsdisplays. Recherchen zeigen: Dahinter steckt ein Hardware-Problem älterer Display-Generationen.

Petar Marjanović

02.12.2025, 04:29

02.12.2025, 07:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • blue News-Recherchen zeigen: Die Bundesbahn kämpft seit längerem mit einem Modell von Abfahrtsdisplays.
  • Die betroffenen Perronanzeiger bleiben nicht etwa schwarz – sie leuchten blau, zeigen aber keine Information an.
  • Wie viele Anzeiger schweizweit betroffen sind, sagt die SBB nicht. Die Medienstelle betont aber, dass alternative Informationskanäle verfügbar seien.
Mehr anzeigen

Ende Mai 2025 berichtete blue News erstmals über einen monatelang ausgefallenen elektronischen Perronanzeiger am Zürcher Hauptbahnhof – ohne dass die SBB den Defekt behoben hatten. Die digitalen Displays ersetzten einst die legendären Faltblattanzeigen und sollen anzeigen, welcher Zug wann abfährt. Die SBB erklärten die lange Verzögerung damals mit fehlenden Ersatzteilen.

Panne am Luxus-Bahnhof. SBB lassen defektes Fahrplan-Display monatelang unrepariert

Panne am Luxus-BahnhofSBB lassen defektes Fahrplan-Display monatelang unrepariert

Nun zeigen Recherchen von blue News: Der Vorfall am HB war keineswegs ein Einzelfall. Informanten sprechen von einem gröberen technischen Problem bei bestimmten Generationen der sogenannten Perronanzeiger, auch Abfahrtsdisplays genannt.

Ein aktuelles Beispiel: Am Bahnhof Zürich-Altstetten fielen vergangene Woche gleich drei dieser Geräte aus – zwei davon am selben Perron. Die Displays leuchteten zwar blau, lieferten aber keinerlei Informationen mehr. Für Reisende, die unter Zeitdruck den richtigen Zug suchen, bedeutet das: Ein schneller Blick auf das Display lieferte keine Informationen.

Zwei Modelle betroffen

Auf Anfrage bestätigt die SBB-Medienstelle das Problem: «Es handelt sich vorwiegend um Hardwaredefekte an älteren Perronanzeiger-Typen. Die Herausforderung ist, dass aufgrund des Alters teilweise nicht mehr alle Ersatzteile verfügbar sind, wodurch die Behebung der Störung mehr Zeit in Anspruch nimmt.»

Ende Oktober fiel auch am Bahnhof Bern ein neuerer Perronanzeiger aus. 
Ende Oktober fiel auch am Bahnhof Bern ein neuerer Perronanzeiger aus. 
blue News

Betroffen seien zwei Display-Generationen. Wie viele Geräte schweizweit ausgefallen sind und an wie vielen Bahnhöfen sie hängen, wollte die SBB bis Redaktionsschluss nicht verraten. Offiziell heisst es lediglich: «Derzeit sind rund ein Prozent der Perronanzeiger schweizweit betroffen.» Wie diese Zahl zustande kommt, bleibt offen.

Klar ist jedoch: Von vereinzelten Störungen kann keine Rede sein. Intern ist das Problem bekannt, und Kund*innen drängen auf schnelle Lösungen. Um Mehrfachmeldungen zu vermeiden, versehen die SBB defekte Displays inzwischen mit Hinweisen wie «Ich werde repariert, bin gleich zurück». Schadenmeldungen stammen sowohl von Reisenden als auch von Mitarbeitenden.

Team arbeitet an der Lösung

Im Unternehmen arbeitet mittlerweile ein eigenes Team daran, die Ausfälle schneller zu beheben. Je nach Zustand werden laut Medienstelle die betroffenen Geräte repariert oder durch andere Modelle ersetzt.

Anfang November fotografierte ein Instagram-User einen Perronanzeiger in Aarau, der die Informationen auf dem Kopf anzeigte.
Anfang November fotografierte ein Instagram-User einen Perronanzeiger in Aarau, der die Informationen auf dem Kopf anzeigte.
Instagram/lufich5

Für die Frage, wie Reisende trotz der Ausfälle zuverlässig informiert bleiben, verweist die SBB auf «mehrere Informationskanäle» an allen Bahnhöfen: Neben den Abfahrtsdisplays gebe es Abfahrtsplakate und Lautsprecherdurchsagen. An einigen Standorten seien zusätzliche Anzeiger installiert. Zudem informiere sich ein Grossteil der Kundschaft über die SBB-App.

Video zu SBB und Co.

Auch in den alten Intercity-Zügen hast du bald besseren Empfang

Auch in den alten Intercity-Zügen hast du bald besseren Empfang

Die SBB stellen am Donnerstagmorgen ihren ersten komplett modernisierten ICN vor. Im Zug warten zahlreiche Verbesserungen auf die Kunden.

24.10.2024

Meistgelesen

Die absolute Verrohung der US-Politik
Konkurs abgewendet: Investor übernimmt Schweizer Traditions-Matratzenmarken
Auch diese Fussball-Superstars sind tief gefallen
Hollywood-Star schockiert mit Geständnis über die Schweiz
Abfahrtsdisplays defekt – SBB kämpft mit Hardware-Problemen