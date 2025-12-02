Am Bahnhof Zürich Altstetten waren letzte Woche gleich drei Geräte defekt. Bild: blue News

Die SBB kämpfen seit einigen Wochen mit Problemen bei ihren Abfahrtsdisplays. Recherchen zeigen: Dahinter steckt ein Hardware-Problem älterer Display-Generationen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen blue News-Recherchen zeigen: Die Bundesbahn kämpft seit längerem mit einem Modell von Abfahrtsdisplays.

Die betroffenen Perronanzeiger bleiben nicht etwa schwarz – sie leuchten blau, zeigen aber keine Information an.

Wie viele Anzeiger schweizweit betroffen sind, sagt die SBB nicht. Die Medienstelle betont aber, dass alternative Informationskanäle verfügbar seien. Mehr anzeigen

Ende Mai 2025 berichtete blue News erstmals über einen monatelang ausgefallenen elektronischen Perronanzeiger am Zürcher Hauptbahnhof – ohne dass die SBB den Defekt behoben hatten. Die digitalen Displays ersetzten einst die legendären Faltblattanzeigen und sollen anzeigen, welcher Zug wann abfährt. Die SBB erklärten die lange Verzögerung damals mit fehlenden Ersatzteilen.

Nun zeigen Recherchen von blue News: Der Vorfall am HB war keineswegs ein Einzelfall. Informanten sprechen von einem gröberen technischen Problem bei bestimmten Generationen der sogenannten Perronanzeiger, auch Abfahrtsdisplays genannt.

Ein aktuelles Beispiel: Am Bahnhof Zürich-Altstetten fielen vergangene Woche gleich drei dieser Geräte aus – zwei davon am selben Perron. Die Displays leuchteten zwar blau, lieferten aber keinerlei Informationen mehr. Für Reisende, die unter Zeitdruck den richtigen Zug suchen, bedeutet das: Ein schneller Blick auf das Display lieferte keine Informationen.

Zwei Modelle betroffen

Auf Anfrage bestätigt die SBB-Medienstelle das Problem: «Es handelt sich vorwiegend um Hardwaredefekte an älteren Perronanzeiger-Typen. Die Herausforderung ist, dass aufgrund des Alters teilweise nicht mehr alle Ersatzteile verfügbar sind, wodurch die Behebung der Störung mehr Zeit in Anspruch nimmt.»

Ende Oktober fiel auch am Bahnhof Bern ein neuerer Perronanzeiger aus. blue News

Betroffen seien zwei Display-Generationen. Wie viele Geräte schweizweit ausgefallen sind und an wie vielen Bahnhöfen sie hängen, wollte die SBB bis Redaktionsschluss nicht verraten. Offiziell heisst es lediglich: «Derzeit sind rund ein Prozent der Perronanzeiger schweizweit betroffen.» Wie diese Zahl zustande kommt, bleibt offen.

Klar ist jedoch: Von vereinzelten Störungen kann keine Rede sein. Intern ist das Problem bekannt, und Kund*innen drängen auf schnelle Lösungen. Um Mehrfachmeldungen zu vermeiden, versehen die SBB defekte Displays inzwischen mit Hinweisen wie «Ich werde repariert, bin gleich zurück». Schadenmeldungen stammen sowohl von Reisenden als auch von Mitarbeitenden.

Team arbeitet an der Lösung

Im Unternehmen arbeitet mittlerweile ein eigenes Team daran, die Ausfälle schneller zu beheben. Je nach Zustand werden laut Medienstelle die betroffenen Geräte repariert oder durch andere Modelle ersetzt.

Anfang November fotografierte ein Instagram-User einen Perronanzeiger in Aarau, der die Informationen auf dem Kopf anzeigte. Instagram/lufich5

Für die Frage, wie Reisende trotz der Ausfälle zuverlässig informiert bleiben, verweist die SBB auf «mehrere Informationskanäle» an allen Bahnhöfen: Neben den Abfahrtsdisplays gebe es Abfahrtsplakate und Lautsprecherdurchsagen. An einigen Standorten seien zusätzliche Anzeiger installiert. Zudem informiere sich ein Grossteil der Kundschaft über die SBB-App.

Video zu SBB und Co.