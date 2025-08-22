  1. Privatkunden
Abstimmung zur Liegenschaftssteuer Abschaffung des Eigenmietwerts erklärt

SDA

22.8.2025 - 14:50

Kommt es mit der Abstimmung zur Liegenschaftssteuer endlich zum Ende einer unendlichen Diskussion um den Eigenmietwert?
Kommt es mit der Abstimmung zur Liegenschaftssteuer endlich zum Ende einer unendlichen Diskussion um den Eigenmietwert?
KEYSTONE

Kantone sollen eine Steuer auf Zweitliegenschaften einführen können. Gedacht ist die neue Steuer als Ersatz für die vom Parlament beschlossene Abschaffung des Eigenmietwerts. blue News erklärt dir die Vorlage.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

22.08.2025, 14:50

22.08.2025, 14:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 28. September 2025 stimmt die Schweiz über den Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2024 über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften ab.
  • Die Eigenmietwertsteuer auf Liegenschaften soll abgeschafft werden. Damit das geschehen kann, muss jedoch zunächst über eine damit gekoppelte Vorlage abgestimmt werden: Nur wenn die Vorlage zur besonderen Liegenschaftssteuer auf Zweitliegenschaften angenommen wird, wird auch die Besteuerung des Eigenmietwerts abgeschafft.
Mehr anzeigen

Um was geht es beim Eigenmietwert?

Wer im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung lebt, muss heute den sogenannten Eigenmietwert als Einkommen versteuern. Gemeint ist, dass die nicht erzielten Einnahmen aus einer Vermietung der Liegenschaft versteuert werden müssen.

Im Gegenzug können für Schuldzinsen sowie für Unterhaltskosten Steuerabzüge geltend gemacht werden. Die Abschaffung des Eigenmietwerts ist umstritten und seit Jahren ein politischer Dauerbrenner. In der Schweiz lebt die Mehrheit der Bevölkerung in einer Mietwohnung.

Was will die Vorlage erreichen?

Das Parlament beschloss 2024 den Systemwechsel: Für Erst- und auch für Zweitwohnungen soll der Eigenmietwert fallen. Die Möglichkeit für die Kantone, mit einer neuen Liegenschaftssteuer auf Zweitwohnungen wegfallende Einnahmen zu kompensieren, beschloss das Parlament als Begleitmassnahme.

Die dafür nötige Verfassungsänderung, über die nun abgestimmt wird, ist Voraussetzung dafür, dass der Eigenmietwert abgeschafft werden kann. Denn das Parlament hat die beiden Vorhaben miteinander verknüpft – das eine kann ohne das andere nicht in Kraft treten.

Schuldzinsen fürs Wohneigentum sollen nach der Abschaffung des Eigenmietwerts nur noch Erstkaufende während einer bestimmten Zeit von den Steuern abziehen können. Unterhaltskosten-Abzüge sollen bei Bund, Kanton und Gemeinden gestrichen werden.

Auf der Abstimmungsseite von blue News findest du alle wichtigen Informationen zu den Eidgenössischen Abstimmungen: Initiativen und Referenden verständlich erklärt, umfassende Hintergrund-Storys sowie Zusammenfassung und Einordnung der Resultate.

Die Resultate der städtischen Abstimmungen erfreuen das Grüne Bündnis Bern. (Symbolbild)
sda

Die finanziellen Auswirkungen durch den Systemwechsel beim Besteuern von Wohneigentum hängt von der Höhe der Hypothekarzinsen ab. Beim derzeitigen Niveau – 1,5 Prozent – werden die Mindereinnahmen für Bund, Kantone und Gemeinden auf rund 1,8 Milliarden Franken im Jahr geschätzt. Steigt das Niveau der Hypothekarzinsen allerdings auf über 3 Prozent, dürfte die öffentliche Hand mehr einnehmen als heute, weil die Schuldzinsen nicht mehr abgezogen werden können.

Wie viel die neue Steuer auf Zweitliegenschaften den Kantonen einbringt, ist offen. Denn die Einführung dieser Steuer ist Sache der Kantone, sie können auch darauf verzichten.

Damit der Eigenmietwert abgeschafft werden kann, muss erst die die Verfassungsänderung zur Liegenschaftssteuer durchgewunken werden. Über diese Vorlage stimmt die Schweiz am 28. September 2025 ab.
Damit der Eigenmietwert abgeschafft werden kann, muss erst die die Verfassungsänderung zur Liegenschaftssteuer durchgewunken werden. Über diese Vorlage stimmt die Schweiz am 28. September 2025 ab.
KEYSTONE

Was sagen die Befürworter?

  • Weil die Abzugsmöglichkeiten für Schulden stark begrenzt werden, verliert das Steuersystem in den Augen der Befürworter einen Anreiz, hohe Hypotheken für das eigene Haus oder die Wohnung beizubehalten.
  • Und die neue Liegenschaftssteuer gebe den Kantonen und Gemeinden die Möglichkeit, massgeschneiderte Lösungen zu wählen.
  • Bundesrat und Parlament unterstützen den Systemwechsel bei der Besteuerung von Wohneigentum.
  • Die FDP nennt den Eigenmietwert eine ungerechte Steuer auf Einkommen, das es nicht gebe.
  • Die SVP argumentiert, der Eigenmietwert bestrafe die Sparsamen, denen Eigenverantwortung und Unabhängigkeit wichtig sei. Gleichzeitig werde die Verschuldung gefördert.
  • Der Hauseigentümerverband (HEV) spricht von einer Überbesteuerung von Eigenheimbesitzerinnen und -besitzern durch den Eigenmietwert. Gerade im Pensionsalter, wenn das Einkommen sinkt, schlage der Eigenmietwert voll durch.
  • Für die bürgerlichen Jungparteien leistet die Vorlage einen wichtigen Beitrag dazu, Wohneigentum für die junge Generation zugänglicher zu machen.
Fronten klar abgesteckt. Umfrage zeigt Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts und zum E-ID-Gesetz

Fronten klar abgestecktUmfrage zeigt Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts und zum E-ID-Gesetz

Was sagen die Gegner der Vorlage?

  • Die SP macht geltend, dass besonders wohlhabende Haus- und Wohnungsbesitzer vom Systemwechsel profitierten. Wegen der absehbaren Steuerausfälle drohten Steuererhöhungen in den Kantonen.
  • Die Grünen befürchten, dass wegen tieferer Steuereinnahmen die angekündigten Sparmassnahmen des Bundes noch verschärft werden könnten. Und ohne die heutigen Abzugsmöglichkeiten gebe es weniger Anreize, Häuser energetisch zu sanieren.
  • Sowohl bürgerliche Stimmen als auch die Bauwirtschaft geben zu bedenken, dass ohne Steuerabzüge für Haussanierungen dem Gewerbe Aufträge entgehen würden.
  • Die Konferenz der Gemeindepräsidenten von Ferienorten im Berggebiet befürchtet wegfallende Einnahmen für die Baubranche, weil es weniger Anreize gebe, Gebäude zu renovieren.
  • Auch die Gebirgskantone lehnen die Vorlage ab. Sie sehen sich überproportional betroffen von der Abschaffung des Eigenmietwerts für Ferienwohnungen und -häuser. Mit der besonderen Objektsteuer für Zweitwohnungen würden sich zahlreiche neue Rechts- und Abgrenzungsfragen stellen.
Übrigens....

  • An dieser Abstimmung werden erstmals Stimmzettel auch mit rätoromanischen Fragen zur Verfügung gestellt.
  • Für den Kanton Graubünden werden bei Eidgenössischen Abstimmungen künftig dreisprachige Stimmzettel (Deutsch, Italienisch und Rätoromanisch) produziert.
Am 28. September an der Urne. Um was geht es bei der E-ID Abstimmung?

Am 28. September an der UrneUm was geht es bei der E-ID Abstimmung?

Kein Nein laut SRG-Umfrage. Plötzlich sind auch Senioren für die E-ID – das sind die Gründe

Kein Nein laut SRG-UmfragePlötzlich sind auch Senioren für die E-ID – das sind die Gründe

Medienkonferenz in Bern. Keller-Sutter wirbt für Abschaffung des Eigenmietwerts

Medienkonferenz in BernKeller-Sutter wirbt für Abschaffung des Eigenmietwerts

