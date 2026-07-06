Eine Frau bestellt Kapseln, die in Nachbarländern legal sind – in der Schweiz gelten sie aber als Dopingmittel. Das Bundesverwaltungsgericht erledigt den Streit in einem Tempo, das für die Behörde ungewöhnlich ist.

Darum geht’s Die Stiftung Swiss Sport Integrity zog 120 Kapseln «DHEA Life extension» ein, vernichtete sie und stellte der Empfängerin 400 Franken in Rechnung.

Die Frau protestierte per E-Mail, bezeichnete die Gebühr als «absolut überrissen» und verstand nicht, warum das Mittel in Nachbarländern erhältlich ist.

Nach knapp sechs Wochen war der Fall beim Bundesverwaltungsgericht abgeschlossen – weil die Frau die Beschwerde selbst zurückzog.

Am Bundesverwaltungsgericht gibt es Fälle, die dauern Jahre. Und dann gibt es Fälle wie diesen: Vom Tag der Verfügung bis zum Urteil vergehen keine sechs Wochen. Publiziert wurde der Entscheid am heutigen Montag, gefällt hat ihn Einzelrichter Vito Valenti (FDP) am 23. Juni.

Am Anfang der Geschichte stand eine Frau, die 120 Kapseln des Produkts «DHEA Life extension» à 50 Milligramm in die Schweiz einführen wollte. Ob sie es online bestellt hatte, wissen wir nicht. Klar ist nur, dass die Stiftung Swiss Sport Integrity, die in der Schweiz unter anderem für die Marktüberwachung bei Dopingmitteln zuständig ist, die Sendung einzog und das Mittel vernichtete.

Für diesen Behördenakt stellte die Stiftung der Frau, deren Identität das Gericht nicht preisgibt, 400 Franken in Rechnung.

DHEA ist rezeptpflichtig

Wenig überraschend meldete sich die Frau zwei Tage später per E-Mail bei der Stiftung. Sie nehme die Kapseln, dadurch gehe es ihr besser, hielt sie fest. Sie könne nicht verstehen, warum das Präparat in den umliegenden Ländern erhältlich sei und in der Schweiz als Dopingmittel gelte. Die 400 Franken bezeichnete sie als «absolut überrissen».

Was die Frau wohl nicht wusste: DHEA ist nicht irgendein Mittelchen, sondern ein Vorläuferstoff der anabolen Steroide. Dehydroepiandrosteron, wie der Wirkstoff ausgeschrieben heisst, wird im Internet als «Wundermittel» angepriesen. Es soll, so die Werbung, die «hormonelle Balance» unterstützen und der sexuellen Gesundheit dienen. Swissmedic warnt ausdrücklich davor, den Wirkstoff ohne ärztliche Verschreibung einzunehmen. Es drohen Nebenwirkungen. In der Schweiz sind die zugelassenen Präparate rezeptpflichtig, der Wirkstoff steht auf der Dopingliste.

Es überraschte deshalb nicht, dass Behörden hier eine Nulltoleranz pflegen und das Mittel vernichteten. Gemäss Verursacherprinzip und Gebührenverordnung müsste die Frau die Entsorgungsgebühren bezahlen, teilte ihr die zuständige Stiftung mit.

Sie gab der Frau eine Frist: Sollte sie sich bis zum 25. Mai nicht melden, gehe man davon aus, dass sie die Verfügung anfechten wolle – dann werde die Korrespondenz ans Bundesverwaltungsgericht weitergeleitet. Genau das geschah dann auch: Am 2. Juni landeten die Akten in St. Gallen.

Richter wusste nicht, was die Frau will

Dort hatte FDP-Einzelrichter Valenti allerdings ein Problem: Die E-Mail der Frau enthielt weder Rechtsbegehren noch eine Begründung noch eine Originalunterschrift. Er gab der Frau am 12. Juni fünf Tage Zeit, um klarzustellen, ob sie überhaupt Beschwerde führen wolle. Andernfalls werde auf die Eingabe nicht eingetreten.

Die Antwort kam prompt. In einem Schreiben vom 17. Juni teilte die Frau mit, sie sehe von einer Weiterführung ab und bedauere, dass das Gericht mit dem «Aufwand behelligt» worden sei – aus ihrer Sicht sei das nicht nötig gewesen.

Damit war der Fall entschieden: Das Bundesverwaltungsgericht trat mangels Beschwerdewillens auf die Eingabe nicht ein, Verfahrenskosten wurden keine erhoben, eine Parteientschädigung ebenfalls nicht zugesprochen. Was bleibt, ist die Rechnung über 400 Franken: Die muss die Frau nun trotzdem bezahlen.

Urteil C-3875/2026 vom 23. Juni 2026