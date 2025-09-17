  1. Privatkunden
Nein-Trend beim Eigenmietwert «Statt über Steuer auf fiktives Einkommen, diskutieren wir plötzlich über Gerechtigkeit»

Petar Marjanović

17.9.2025

blue News hat mit Claude Longchamp über den Abstimmungskampf gesprochen.
blue News hat mit Claude Longchamp über den Abstimmungskampf gesprochen.
KEYSTONE

Die Abschaffung des Eigenmietwerts verliert rasant an Rückhalt. Neue Umfragen zeigen: Das Ja-Lager wankt, die Gegner gewinnen Oberwasser. Politologe Claude Longchamp erklärt, wieso.

Petar Marjanović

17.09.2025, 17:38

17.09.2025, 17:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Zustimmung zur Abschaffung des Eigenmietwerts bröckelt: Laut neuer SRG-Umfrage sind nur noch 51 Prozent dafür.
  • Hauptgrund ist, dass der erwartete Steuerausfall stärker ins Zentrum rückt als das Argument der «fiktiven Einkommen».
  • Von der Debatte profitieren vor allem die Gegner – und die SVP versucht mit ihrer Ja-Kampagne in ländlichen Gebieten zu punkten.
Mehr anzeigen

Die Zustimmungswerte für die Abschaffung des Eigenmietwerts fallen, wie neue Umfragen zeigen. Setzt sich der Trend fort, könnte die Vorlage wieder scheitern: Gemäss der SRG-Umfrage hätten nur noch 51 Prozent der Stimmberechtigten für die Eigenmietwert-Abschaffung gestimmt – ein Minus von 7 Prozentpunkten. Gleichzeitig legte das Nein-Lager um deutliche 11 Prozentpunkte zu.

Gegner holen deutlich auf. Eigenmietwert-Abschaffung wird plötzlich zum Krimi

Gegner holen deutlich aufEigenmietwert-Abschaffung wird plötzlich zum Krimi

blue News hat beim Politologe Claude Longchamp nachgefragt, was die Gründe für die Entwicklung sind.

Claude Longchamp, hat Sie die deutliche Verschiebung bei der Eigenmietwert-Abstimmung in den Umfragen überrascht?

Nein, solche Bewegungen sind typisch, wenn sich die Deutung einer Vorlage verschiebt. Lange dominierte das Argument der «Steuern auf fiktivem Einkommen». Seit den Sommerferien steht jedoch ein anderes Thema im Fordergrund: der Steuerausfall. Bestreiten tut ihn niemand – auch wenn die Schätzungen zwischen einer und zwei Milliarden variieren. Damit rückt aber die Gerechtigkeitsfrage ins Zentrum: Wer profitiert, wer nicht? Parallel wird die Diskussion über hohe Mieten fast täglich neu angeheizt. Unter diesen Umständen verliert das Ja-Lager an Zugkraft.

Das Nein-Lager bei der Eigenmietwerts-Abstimmung gewinnt stark an Zuwachs.
Das Nein-Lager bei der Eigenmietwerts-Abstimmung gewinnt stark an Zuwachs.
KEYSTONE

Sind es denn vor allem Hauseigentümer, die profitieren würden?

Nicht alle. Gewinner sind Eigentümer von Top-Liegenschaften, also hochwertigen oder abbezahlten Immobilien. Wer aber eine hohe Hypothek trägt oder umfassend renovieren muss, gehört nicht dazu. Selbst der Hauseigentümerverband geht davon aus, dass nur zwei Drittel profitieren. Casafair, die Hauseigentümer-Vereinigung links der Mitte, lehnt die Abschaffung ab – auch, weil sie weniger Renovationen befürchtet. Rückendeckung erhält sie dabei vom Baugewerbe.

«Bei der Abstimmung rückt die Gerechtigkeitsfrage ins Zentrum: Wer profitiert, wer nicht?»

Claude Longchamp, Politologe, spricht mit ein Journalist waehrend der sogenannten

Claude Longchamp

Politologe

Welche Rolle spielt die SVP? In den sozialen Medien wirbt sie auffallend stark für die Vorlage.

Das ist tatsächlich bemerkenswert, denn das Thema gehört eigentlich nicht zu den klassischen Kernanliegen der SVP wie Einwanderung oder EU. Dennoch hat die Partei gute Gründe, sich klar für ein «Ja» einzusetzen: Auf dem Land, wo deutlich mehr Menschen Wohneigentum besitzen, ist sie stark verankert. Zudem konkurriert sie mit der FDP um die Gunst der Eigentümer und prägt seit Jahren den Hauseigentümerverband mit. Mit ihrem Engagement kann die SVP also gleich doppelt profitieren.

Gleichzeitig gilt die SVP als Partei, die Misstrauen gegenüber Bundesrat und Parlament erfolgreich bewirtschaftet. In Umfragen lehnen jedoch gerade die politisch Skeptischen die Vorlage ab. Hat das mit der E-ID-Abstimmung zu tun?

Bei der E-ID zeigt sich klar: Wer dem Staat misstraut, tendiert eher zum Nein. Seit der «Arena»-Debatte setzen die Gegner zudem auf eine gezielte Verunsicherungs- und Verdachtskampagne, um Zweifler zu gewinnen. Ob dieser Effekt stark ins Gewicht fällt, ist fraglich. Bürgerinnen und Bürger mit grundsätzlichem Misstrauen sind in der Schweiz eine Minderheit. Sie können das Ergebnis bei der E-ID beeinflussen, aber nicht dominieren.

Und bei der Eigenmietwert-Abstimmung?

Dort wird der Effekt noch kleiner sein. Kaum eine Partei oder Organisation empfiehlt Ende September gleichzeitig für ein Nein zur E-ID und zur Abschaffung des Eigenmietwerts.

Das Wichtigste in Kürze zur Abschaffung des Eigenmietwerts

Das Wichtigste in Kürze zur Abschaffung des Eigenmietwerts

Die Kantone sollen eine Steuer auf Zweitliegenschaften einführen können. Zur dafür nötigen Verfassungsänderung äussern sich am 28. September Volk und Stände. Gedacht ist die neue Steuer als Ersatz für die vom Parlament beschlossene Abschaffung des Eigenmietwerts.

19.08.2025

