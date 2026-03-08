Diese Entscheidungen sind gefallen – und auf diese Resultate warten wir noch

Jacqueline Badran schiesst gegen Albert Rösti «Ein Land braucht die vierte Gewalt – die kann man nicht einfach abwickeln», sagt Jacquelin Badran. Im Interview mit blue News erklärt sie, welche Erwartungen sie nun an Bundesrat Rösti stellt – und schiesst gegen ihn. 08.03.2026

Die Schweiz hat am ersten Abstimmungssonntag des Jahres gleich mehrere Grundsatzentscheide gefällt. Die SRG-Halbierungsinitiative scheitert deutlich, das Land führt die Individualbesteuerung ein – und auch bei Klimafonds und Bargeld fällt das Verdikt klar aus.

Der erste Abstimmungssonntag des Jahres hat gleich mehrere politische Weichen gestellt – von der Zukunft der SRG über das Schweizer Steuersystem bis hin zu kantonalen Entscheiden. Das sind die wichtigsten Entwicklungen des Tages (Stand 17 Uhr)

Deutliches Nein zur SRG-Halbierungsinitiative – SRG zeigt sich erleichtert

Die Initiative zur Senkung der Radio- und TV-Gebühren auf maximal 200 Franken ist klar gescheitert. Laut Hochrechnung sagten rund 62 Prozent der Stimmberechtigten Nein, auch das Ständemehr wurde deutlich verfehlt.

SRG-Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina sprach von einem «klaren Bekenntnis zum Service public». Auch Generaldirektorin Susanne Wille zeigte sich erleichtert: «Heute ist ein wichtiges Nein gefallen. Es zeigt, dass den Menschen eine starke SRG wichtig ist.»

Gleichzeitig kündigten Kritiker an, die Debatte über die Medienfinanzierung weiterzuführen. Der Schweizerische Gewerbeverband will etwa weiterhin gegen die Unternehmensabgabe kämpfen.

Schweiz sagt Ja zur Individualbesteuerung – Streit um Folgen beginnt

Marianne Binder-Keller: «Ich glaube, es war eine sehr komplizierte Vorlage» «Es gibt eine Freunde und ein wenig Enttäuschung», sagt Marianne Binder-Keller zur Individualbesteuerung. 08.03.2026

Mit rund 56 Prozent Zustimmung hat die Schweiz einen grundlegenden Umbau ihres Steuersystems beschlossen. Künftig werden Personen unabhängig vom Zivilstand einzeln besteuert. Befürworter sehen darin das Ende der sogenannten Heiratsstrafe.

Die SP sprach von einem «historischen Sieg für die Gleichstellung». Auch FDP und GLP feierten das Resultat. FDP-Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher sagte, es handle sich um «einen Sieg der Frauen».

Ganz anders die Reaktion der SVP: Die Partei kritisierte einen «radikalen Systemwechsel» mit «massiver Bürokratie» und neuen Ungerechtigkeiten. Besonders Familien mit einem Hauptverdiener könnten zu den Verlierern gehören.

Kahtrin Bertschy: «Ein hervorragender Tag, um Geschichte zu schreiben» Kathrin Bertschy hat sich in den vergangenen Monaten für eine Abschaffung der Heiratsstrafe eingesetzt. Nun ist das Anliegen von der Stimmbevölkerung angenommen worden. Für die GLP-Nationalrätin ist das «eine riesige Freude». 08.03.2026

Klimafonds deutlich abgelehnt – Gegenvorschlag zur Bargeld-Initiative

Die Initiative von SP und Grünen für einen staatlichen Klimafonds ist klar gescheitert. Laut Hochrechnung sagten rund 71 Prozent der Stimmberechtigten Nein. Gegner werteten das Resultat als Bestätigung der bisherigen Klimapolitik der Schweiz.

Deutlich angenommen wurde hingegen der Gegenvorschlag zur Bargeld-Initiative. Er erhielt laut Hochrechnung über 70 Prozent Zustimmung und erreichte auch klar das Ständemehr. Damit wird unter anderem der Schweizer Franken als Währung in der Verfassung verankert.

Politische Verschiebungen in mehreren Kantonen

Auch kantonal brachte der Abstimmungssonntag zahlreiche Entscheide. Im Kanton Obwalden legte die SVP bei den Kantonsratswahlen deutlich zu und gewinnt fünf Sitze. Die Mitte verliert dagegen vier Mandate. In Genf stimmte das Volk dafür, den Mindestlohn für Studierende während Ferienjobs um ein Viertel zu senken.

Im Kanton Uri wird künftig keine Abgangsentschädigung mehr für nicht wiedergewählte Regierungsratsmitglieder bezahlt. Im Kanton St. Gallen zeichnet sich zudem ein Ja zum umstrittenen Entwicklungsprojekt Wil West ab, das langfristig mehrere tausend Arbeitsplätze bringen soll.

Mehr zu den kantonalen Ergebnissen findest du im Ticker:

Hohe Stimmbeteiligung und lokale Entscheidungen sorgen für Spannung

Die Stimmbeteiligung liegt laut ersten Schätzungen bei rund 56 Prozent – ein vergleichsweise hoher Wert. In mehreren Städten und Gemeinden laufen zudem noch Auszählungen oder erste Wahlgänge.

In Winterthur liegt etwa im Rennen um das Stadtpräsidium nach den ersten Resultaten SP-Kandidat Kaspar Bopp vor seinem Herausforderer Stefan Fritschi von der FDP.

In der Stadt Zürich verzögert eine ungewöhnlich hohe Stimmbeteiligung die Resultate. Zudem erhielt FDP-Politiker Përparim Avdili laut «Tages-Anzeiger» Morddrohungen und will sich erst nach dem offiziellen Schlussresultat äussern.