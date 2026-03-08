  1. Privatkunden
Alle Resultate in der Übersicht So hat deine Gemeinde abgestimmt 

Sven Ziegler

8.3.2026

blue News zeigt dir, wie deine Gemeinde abgestimmt hat.
blue News zeigt dir, wie deine Gemeinde abgestimmt hat.
Fotomontage

Die Schweiz hat entschieden. In unserer Übersicht siehst du, wie deine Gemeinde bei den heutigen Abstimmungen zu SRG, Individualbesteuerung und Bargeld abgestimmt hat. 

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

08.03.2026, 11:50

08.03.2026, 12:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

Mehr anzeigen

Ergebnisse in den Kantonen



Ergebnisse in den Gemeinden




