Alle Resultate in der Übersicht So hat deine Gemeinde abgestimmt 

Sven Ziegler

30.11.2025

blue News zeigt dir, wie deine Gemeinde abgestimmt hat.
Fotomontage

Die Schweiz hat entschieden. In unserer Übersicht siehst du, wie deine Gemeinde bei den heutigen Abstimmungen zu Erbschaftssteuer und Bürgerdienst gestimmt hat.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

30.11.2025, 11:41

30.11.2025, 12:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Stimmberechtigten haben heute über die Erbschaftssteuer-Initiative und den «Service Citoyen» entschieden.
  • In unserer interaktiven Karte kannst du die Resultate jeder Gemeinde im Detail abrufen.
Mehr anzeigen

Ergebnisse in den Kantonen




Ergebnisse in den Gemeinden




