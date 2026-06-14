So hat deine Gemeinde abgestimmt

Mike Egger (SVP/SG): «Gegner haben mit Unwahrheiten Angst verbreitet» SVP-Nationalrat Mike Egger (SG) bezichtigt im Interview mit blue News die Gegner der 10-Millionen-Initiative, im Abstimmungskampf Unwahrheiten verbreitet zu haben. Die Probleme der Zuwanderung blieben bestehen, so der SVP-Exponent. 14.06.2026

Die Schweiz hat entschieden. In unserer Übersicht siehst du, wie deine Gemeinde bei den heutigen Abstimmungen zur 10-Millionen-Schweiz und zur Änderung des Zivildiensts gestimmt hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Stimmberechtigten haben heute über die Initiative «Keine 10 Millionen Schweiz» und die Änderung des Zivildiensts entschieden.

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