Klatsche für SP und Grüne – Zürcher Bevölkerung will wohl weniger Tempo 30

In der Waadt und in Appenzell Ausserrhoden steht heute das kantonale Stimmrecht für Ausländer*innen auf der Agenda. Daneben wird in 13 weiteren Kantonen abgestimmt. Alle Entwicklungen im Ticker.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch in 15 Kantonen werden am Sonntag über zahlreiche Vorhaben entschieden.

Am meisten Aufsehen erregt hat die Ausweitung politischer Rechte für Ausländer*innen in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Waadt.

In Zürich wird über die Mobilitätsinitiative und damit über den Umgang mit Tempo 30 abgestimmt.

Daneben Themen wie die Zahnhygiene in Genf, ein Mindestlohn in Freiburg oder das Ruhegehalt von Bündner Regierungsmitgliedern auf der Agenda. Mehr anzeigen

12.35 Uhr Nidwalden lehnt strengere Kontrolle der Regierung ab Das Regierungsgebäude des Kantons Nidwalden. (Archivaufnahme) sda Die Mitglieder des Nidwaldner Regierungsrats können weiterhin frei bestimmen, welche Verwaltungsratsmandate sie übernehmen wollen. Die Stimmberechtigten haben die Volksinitiative «Ja zur Unabhängigkeit - Verwaltungsratsmandate regeln» abgelehnt. Das Begehren der Grünen scheiterte mit einem Nein-Stimmen-Anteil von 66,5 Prozent (10'035 zu 5046 Stimmen). Die Stimmbeteiligung betrug 49,2 Prozent. Das Regierungsamt ist im Kanton Nidwalden nur ein Haupt- und kein Vollamt. Die Regierungsrätinnen und -räte arbeiten damit offiziell nur achtzig Prozent und dürfen noch einem Nebenerwerb nachgehen. Zu diesem gehören auch Verwaltungsratsmandate. Die Grünen befürchteten, dass solche Mandate zu Interessenkonflikten führen könnten. Sie forderten deswegen, dass Exekutivmitglieder Verwaltungsratsmandate nur übernehmen dürfen, wenn diese im Interesse des Kantons liegen. Zudem sollten solche Mandate vorgängig von der Aufsichtskommission des Landrats bewilligt werden. Regierung und Parlament lehnten die Initiative ab. Sie verwiesen auf bestehende Offenlegungspflichten sowie Unvereinbarkeits- und Ausstandsregeln. Zudem sei die Initiative unausgewogen, da sie private Verwaltungsratsmandate faktisch verbiete, Funktionen in der Geschäftsleitung aber weiterhin erlaube.

12.19 Uhr Zürcher Bevölkerung will weniger Tempo 30 Im Kanton Zürich deutet sich gemäss ersten Hochrechnungen eine deutliche Zustimmung zur Mobilitätsinitiative ab. Rund 65 Prozent der Stimmberechtigten sprechen sich demnach dafür aus. Die Initiative verlangt, dass Entscheide zu Tempo-30-Regelungen auf Hauptstrassen künftig nicht mehr auf kommunaler, sondern auf kantonaler Ebene getroffen werden. Unterstützt wurde die Vorlage von FDP, SVP, Mitte und EDU.

12.10 Uhr FDP-Kandidat liegt bei Baselbieter Regierungsersatzwahl knapp vorne Der FDP-Kandidat Markus Eigenmann liegt nach der Auszählung von 55 von 86 Gemeinden beim zweiten Wahlgang der Regierungsratsersatzwahl im Kanton Basel-Landschaft knapp auf dem ersten Platz. Er holte bisher 9982 Stimmen, wie die Landeskanzlei am Sonntag bekanntgab. Der Baselbieter FDP-Kandidat Markus Eigenmann liegt gemäss Zwischenresultat bei der Ersatzwahl für den Regierungsrat im Kanton Basel-Landschaft vorne. (Archivbild) Keystone Auf Platz zwei liegt knapp die GLP-Kandidatin Sabine Bucher mit 9355 Stimmen. Beim ersten Wahlgang vom 26. Oktober hatte Bucher das beste Resultat gemacht. Bei dieser Ersatzwahl wird bekannt, wer die Nachfolge von Monica Gschwind (FDP) antritt. Die Bildungsdirektorin wird per Ende Jahr zurücktreten.

Die Urnen schliessen um 12 Uhr. Ab dann wird mit ersten Resultaten aus den Kantonen gerechnet. blue News informiert hier im Ticker über alle kantonalen Entscheidungen.

Appenzell Ausserrhoden

Appenzell Ausserrhoden könnte der erste Deutschschweizer Kanton werden, der Ausländerinnen und Ausländern das Abstimmen auf kantonaler Ebene ermöglicht.

Waadt

Auch im Kanton Waadt wird – nicht zum ersten Mal – über eine Ausweitung der politischen Rechte für ausländische Staatsangehörige entschieden. Eine Initiative fordert, dass Ausländerinnen und Ausländer auf kantonaler Ebene wählen und gewählt werden können. FDP und SVP rufen dazu auf, die Initiative abzulehnen.

Auch bei den beiden anderen Vorlagen, die dem Waadtländer Volk zur Entscheidung vorgelegt werden, geht es um das Stimm- und Wahlrecht. Mit einer Verfassungsänderung soll auch Menschen, die unter Beistandschaft stehen, das kantonale und kommunale Wahlrecht eingeräumt werden. Mit der dritten Vorlage soll im Ausland wohnhaften Waadtländerinnen und Waadtländern die Teilnahme an den Ständeratswahlen ermöglicht werden.

Zürich

Das Zürcher Stimmvolk entscheidet, ob Gemeinden bei grösseren Land- oder Hausverkäufen Vorrang erhalten sollen. Der Vorkaufs-Initiative steht ein Gegenvorschlag gegenüber: Dieser will die kantonale Wohnbauförderung verdoppeln. Weiter stimmen Zürcherinnen und Zürcher über die Mobilitätsinitiative ab. Sie verlangt, dass auf Hauptverkehrsachsen nur in Ausnahmefällen und auf kurzen Strecken Tempo 30 erlaubt sein soll.

Auch die Initiative «Für ein Grundrecht auf digitale Integrität» der Piratenpartei kommt zur Abstimmung. Sie fordert ein «Recht auf ein handyfreies Leben». Der Initiative steht ein Gegenvorschlag gegenüber, der vorsieht, dass der Kanton für die Wahrung der Grundrechte im digitalen Raum sorgen soll. Und schliesslich entscheiden die Stimmberechtigten, ob der Kanton Zürich mehr Geld für die Prämienverbilligung ausgeben soll.

Freiburg

Die Stimmberechtigten im Kanton Freiburg entscheiden über die Einführung eines Mindestlohns. Die Gesetzesinitiative kommt von linker und gewerkschaftlicher Seite. Regierung, Parlament und die Wirtschaft lehnen das Vorhaben ab.

Graubünden

Die Bündner Stimmbevölkerung stimmt über das künftige Ruhegehalt ausscheidender Regierungsmitglieder ab. Geht es nach der SVP, so wird ein solches ersatzlos gestrichen. Der Bündner Stimmbevölkerung werden die SVP-Initiative und der Gegenvorschlag zur Abstimmung vorgelegt. Lehnt sie beides ab, wird das lebenslange Ruhegehalt gemäss aktuellem Gesetz beibehalten.

Luzern

Der Kanton Luzern soll die familienergänzende Betreuung stärker unterstützen. Die Kita-Initiative der SP sowie ein Gegenvorschlag der Regierung wollen die Höhe der finanziellen Beiträge und die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden unterschiedlich angehen.

Zug

In Zug befinden die Stimmberechtigten über die politischen Rechte geistig beeinträchtigter Menschen. Zudem stimmt die Bevölkerung über eine Steuerfusssenkung und einen Standortförderungsbeitrag wegen der OECD-Mindeststeuer ab.

Obwalden

Das Obwaldner Kantonsspital soll neu vom Luzerner Kantonsspital betrieben werden. Die Stimmberechtigten entscheiden, ob das Spital in Sarnen in eine AG umgewandelt werden und sich dem grössten Zentralschweizer Spital anschliessen soll.

Uri

Urner Lehrpersonen haben wegen der bloss freiwilligen Finanzierung von gewissen Personalressourcen das Referendum gegen die neue Schulverordnung ergriffen. Nun befindet die kantonale Stimmbevölkerung darüber.

Solothurn

Die Solothurner Stimmberechtigten entscheiden über ein Verbot von Profi-Lotto. Der Kanton will so das Vereinslotto stärken. Zudem soll das Volk den Kauf einer Liegenschaft und die geringe Kürzung des Lastenausgleichs zwischen den Gemeinden genehmigen.

Basel-Landschaft

Die Baselbieter Stimmberechtigten haben über zwei kantonale Vorlagen zu entscheiden. Zur Abstimmung stehen, ob Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen (EL) mit Vermögen stärker zur Kasse gebeten werden, sowie die Verlegung der Naubrücke in Laufen.

Nidwalden

Die Nidwaldner Stimmberechtigten bestimmen an der Urne, ob für Regierungsratsmitglieder künftig strengere Regeln bei Verwaltungsratsmandaten gelten sollen.

Schaffhausen

In Schaffhausen soll das Kantonsspital für rund 400 Millionen Franken umgebaut werden. Die Stimmberechtigten entscheiden über einen Beitrag des Kantons in Höhe von 130 Millionen Franken.

St. Gallen

Und im Kanton St. Gallen wird über zwei Finanzvorlagen abgestimmt: Zum einen geht es um einen Sonderkredit für einen sogenannten Reinraum am Campus Buchs. Zudem soll sich die St. Galler Kantonspolizei im neuen Interventionszentrum des Bundes einmieten.

Genf

Im Kanton Genf kann das Volk über die SP-Initiative «Für eine bezahlbare Zahnpflege für die ganze Bevölkerung» und einen Gegenvorschlag entscheiden. Die Gesamtkosten werden auf 45,5 Millionen Franken pro Jahr geschätzt. Laut SP könnte ein Drittel dieses Betrags durch eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke finanziert werden.