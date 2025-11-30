Abstimmungssonntag im TickerBrutale Klatsche – trotzdem Jubel bei der Juso +++ «Jetzt ist hoffentlich mal Ruhe hier»
Sven Ziegler
30.11.2025
Die Schweizer Stimmbevölkerung entscheidet heute über zwei gewichtige Vorlagen: eine nationale Erbschaftssteuer ab 50 Millionen Franken und die Einführung eines allgemeinen Bürgerdienstes. Alle News im Ticker.
In der Schweiz gibt es keine Erbschaftssteuer zugunsten des Klimas. Gemäss der ersten Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG ist die Juso-Initiative «für eine Zukunft» mit 79 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt worden. Umfragen hatten dies erwarten lassen.
Politologe Lukas Golder sprach am Mittag im Schweizer Fernsehen SRF von einem «tiefroten Nein» und einem «sehr tiefen Ja-Anteil». Die frühe Ankündigung von Wirtschaftsführern, bei einem Ja zur Initiative aus der Schweiz wegzuziehen, habe viele Leute zum Zweifeln gebracht.
«Von Anfang an war das Problem nicht der grosse Kassenschlager», sagte Politologe Urs Bieri im Schweizer Radio SRF. Es sei nicht gelungen, die Vorteile der Initiative aufzuzeigen. «Das Klima-Thema wurde nur am Rand diskutiert, die Steuer stand im Fokus.» Dieselbe Beobachtung gelte auch für 2015, als letztmals eine nationale Erbschaftssteuer an der Urne abgelehnt wurde.
12.47 Uhr
Wermuth: «Verkaufe ja nicht Mars oder Snickers»
Die Erbschaftssteuer wurde am Sonntag deutlich abgelehnt. Bereits vor rund 10 Jahren wurde eine ähnliche Initiative bereits abgelehnt – allerdings weniger deutlich. Cédric Wehrmuth, Co-Präsident der SP, sagt im Interview mit der SP, er wolle weiter gegen soziale Ungerechtigkeit kämpfen. «Ich habe noch nie Wahlkampf gemacht, indem ich mich an Umfragen orientiert habe. Ich will die Menschen von dem überzeugen, was meiner Meinung nach richtig ist – ich verkaufe ja nicht Mars oder Snickers», sagt Wermuth.
12.42 Uhr
Demonstrativer Jubel bei der Juso
Erneut verhaltener Applaus bei der Juso
30.11.2025
Kurz nach 12.30 Uhr lagen die ersten Prognosezahlen zum Abstimmungssonntag vor – und sie fallen für die Juso-Initiative verheerend aus. Laut einer Erhebung von GFS Bern wird die «Initiative für eine Zukunft» mit rund 84 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.
Damit liegt das Resultat noch deutlicher unter den Erwartungen der Umfragen. Zwar ist es nicht ganz so drastisch wie die 92-Prozent-Abfuhr gegen die energiepolitische Initiative der Grünliberalen aus dem Jahr 2015, die eine Energiesteuer anstelle der Mehrwertsteuer einführen wollte, doch auch diesmal deutet alles auf eine klare Klatsche hin.
Die Reaktion der rund 50 anwesenden Juso-Mitglieder fiel dennoch gelassen aus: Sie klatschten lange – wenn auch deutlich leiser als später, als die Nein-Prognose zur Service-Citoyen-Initiative verkündet wurde.
12.40 Uhr
«Jetzt ist mal Ruhe hier»
Jubel im Restaurant Aeusserer Stand in Bern. Dort hat sich das Gegenkomitee zur Erbschaftssteuer-Initiative versammelt. Die Initiative wird am Sonntag mit rund 80 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Monika Rühl von Economiesuisse sagt gegenüber SRF, man habe ein klares Zeichen setzen wollen. Deswegen habe man auch viel in den Abstimmungskampf investiert, als das Nein schon klar ersichtlich war. «Das ist gelungen und jetzt sollte mal Ruhe sein. Wir müssen nicht immer wieder über das Gleiche abstimmen, die Schweizer*innen wollen keine Erbschaftssteuer».
12.33 Uhr
Service-Citoyen-Initiative wird abgestraft
In der Schweiz gibt es keinen obligatorischen Bürgerdienst für alle Frauen und Männer. Gemäss der Trendrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG ist die Service-citoyen-Initiative mit 84 Prozent Nein abgelehnt worden. Das ist deutlicher, als Umfragen erwarten liessen.
12.30 Uhr
Erste Hochrechnung ist da
Die erste SRG-Hochrechnung bestätigt den Trend: Beide nationalen Vorlagen werden deutlich abgelehnt.
Bei der Erbschaftssteuer beträgt der Nein-Anteil 79 Prozent, beim Service Citoyen 84 Prozent.
12.25 Uhr
Nein-Lager verlangt nach Bürgerdienst-Nein Sicherheitsdienstpflicht
Nach der sich abzeichnenden Ablehnung der Service-citoyen-Initiative fordert das Nein-Komitee Massnahmen zur Stärkung der Armee. Es liege nun am Bundesrat, eine langfristig wirksame Lösung für die personelle Sicherstellung von Armee und Zivilschutz erarbeiten.
«Wir erwarten nun den Vorschlag des Bundesrates für die Umsetzung der Sicherheitsdienstpflicht», liess sich Nationalrat Reto Nause (Mitte/BE), Präsident des Vereins Allianz Sicherheit Schweiz, in einer am Mitteilung vom Sonntag zitieren.
Der nächste Schritt ist für die Allianz Sicherheit Schweiz das bereits durch das Parlament beratene Massnahmenpaket zur Stärkung des Zivilschutzes. «Zur langfristigen Sicherung der Bestände brauchen wir aber die Sicherheitsdienstpflicht», sagte Nationalrat Micheal Götte (SVP/SG).
12.12 Uhr
Verhaltener Juso-Raum bei erstem Trend – lauter Jubel bei Service-Citoyen-Vorlage
Kurz nach 12 Uhr, als SRF den ersten Nein-Trend zur Erbschaftssteuer-Initiative veröffentlichte, war im Juso-Raum nur ein leises Raunen zu hören. Die Anwesenden zeigten sich kaum überrascht von der deutlichen und frühen Ablehnung.
Ganz anders fiel die Reaktion wenige Sekunden später aus: Als der Trend zur Service-Citoyen-Vorlage bekannt wurde, brach lauter Jubel aus. Offenbar bewegt diese Vorlage die Anwesenden stärker als die eigene Initiative.
Verhaltener Juso-Raum bei erstem Trend – lauter Jubel bei Service-public-Vorlage
Als der Trend zur Service-Citoyen-Vorlage bekannt wird, bricht bei der Juso lauter Jubel aus. Offenbar bewegt diese Vorlage die Anwesenden stärker als die eigene Initiative.
30.11.2025
12.05 Uhr
Hostetmann: «Juso hat sich geweigert, Lügen als Realität zu akzeptieren»
Juso-Präsidentin Mirjam Hostetmann hat an der Schlussveranstaltung der Erbschaftssteuer-Initiative im Berner Progr gegen Vermögenskonzentration und «reiche Lobbys» ausgeteilt. Sie sagte, die Kampagne habe den «Nerv der Zeit» getroffen und bei vielen Menschen ein Bewusstsein für die Folgen extremer Ungleichheit geweckt.
Die heftigen Reaktionen der Gegner seien «ein Zeichen ihrer Angst», weil die Idee, Reiche stärker zu besteuern, längst kein Randthema mehr sei. Zudem betonte Hostetmann, die Juso habe gezeigt, dass sie sich «weigere, Lügen als Realität zu akzeptieren», dem politischen Druck standhalten könne und soziale wie ökologische Anliegen gemeinsam vorantreibe.
12.05 Uhr
Zweimal «tiefrotes Nein» zeichnet sich ab
Beide Vorlagen dürften gemäss GFS-Politolge Lukas Golder mit einem «tiefroten Nein» abgekanzelt werden: «Bei der Erbschaftssteuer rechnen wir mit einem Ja-Anteil um die 20 Prozent», so Golder zu SRF. Noch deutlicher wird das Verdikt beim Service-Citoyen erwartet: «Der Ja-Anteil dürfte deutlich weniger als 20 Prozent betragen.»
12 Uhr
Nein-Trend bei beiden Vorlagen
Der erste Trend zu den nationalen Vorlagen bestätigt, was die Umfragen erahnen liessen: Sowohl die Erbschaftssteuer der Juso als auch der Service-Citoyen haben vor dem Stimmvolk keine Chance. Bei beiden Ansinnen zeichnet sich ein deutliches Nein ab, wie das Forschungsinstitut GFS Bern im Auftrag der SRG, publik macht.
Die erste Hochrechnung zur Deutlichkeit der Resultate wird um 12.30 Uhr erwartet.
11.33 Uhr
Erste Aargauer Gemeinde publiziert Resultat
Obwohl die Resultate eigentlich erst ab 12.00 Uhr publik werden dürften, melden einzelne Aargauer Gemeinden bereits früh Zahlen. In Berikon zeichnet sich ein klarer Trend ab: Sowohl die Juso-Initiative als auch der Service-Citoyen-Vorstoss fallen deutlich durch. Die Erbschaftssteuer erhält lediglich 100 Stimmen – bei 1261 Gegenstimmen entspricht das einem Ja-Anteil von nur 7,35 Prozent. Für den Bürgerdienst sprechen sich 181 Personen aus, das sind «immerhin» 13,39 Prozent.
11.15 Uhr
So berichtet blue News
blue News berichtet in diesem Liveticker über die aktuellsten Resultate. Auch auf kantonaler Ebene sind zahlreiche Abstimmungen, diesen findest du hier:
blue News Reporter Petar Marjanović fühlt zudem den Parteien in Bern auf den Zahn.
11 Uhr
Zeitplan für den Abstimmungssonntag
Um 12 Uhr schliessen die Urnen in der Schweiz. Gleichzeitig werden auch die ersten Resultate aus den Gemeinden erwartet. Um 12.30 Uhr folgt eine erste Hochrechnung, eine halbe Stunde später wird eine weitere Hochrechnung erwartet. Das Resultat dürfte dann am Nachmittag oder frühen Abend feststehen.
9 Uhr
Abstimmungssonntag steht an
Heute fällt an der Urne der Entscheid über zwei Vorlagen, die politisch weit über den Abstimmungssonntag hinausreichen dürften. Die Stimmenden befinden über die Juso-Erbschaftssteuer ab 50 Millionen Franken sowie über den «Service Citoyen», der eine Dienstpflicht für alle einführen will. Die letzten Umfragen deuten klar auf zwei Nein hin – doch wie stark die Ablehnung tatsächlich ausfällt und in welchen Regionen die Vorlagen punkten können, dürfte für reichlich Gesprächsstoff sorgen. blue News hält dich hier den ganzen Tag über auf dem Laufenden.
Juso fordert nationale Erbschaftssteuer für Grossvermögen
Mit ihrer Initiative «für eine Zukunft» will die Juso besonders grosse Vermögen stärker zur Kasse bitten. Vorgesehen ist eine nationale Erbschafts- und Schenkungssteuer von 50 Prozent auf Beträgen über 50 Millionen Franken pro Person. Alles darunter bliebe steuerfrei. Die Einnahmen sollen zweckgebunden in den Klimaschutz fliessen.
Die Initiantinnen und Initianten argumentieren, extrem reiche Personen müssten stärker an den Folgekosten des Klimawandels beteiligt werden. Kritikerinnen und Kritiker warnen hingegen vor erheblichen Nebenwirkungen: Familienunternehmen könnten in Nachfolgesituationen unter Druck geraten, weil hohe Steuerforderungen zu erzwungenen Verkäufen führen könnten. Zudem bestehe das Risiko, dass besonders Vermögende die Schweiz verlassen – mit negativen Folgen für die Steuererträge.
Bürgerdienst für alle – oder eine Überlastung des Systems?
Befürworter verweisen darauf, dass ein solcher Bürgerdienst den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärke und Einsätze entsprechend den Fähigkeiten der Dienstleistenden ermögliche. Die Gegnerschaft bezweifelt jedoch den Nutzen und spricht von einer Überrekrutierung: Mehr Menschen würden aufgeboten, als Armee und Zivilschutz tatsächlich benötigen. Zudem sei es problematisch, Frauen dienstpflichtig zu machen, die heute einen Grossteil der unbezahlten Care-Arbeit leisten. Kritisiert wird auch, dass junge Erwachsene womöglich in für sie völlig neuen Berufsfeldern eingesetzt würden – und damit wertvolle Ausbildungszeit verlieren könnten.