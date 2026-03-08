  1. Privatkunden
Alle nationalen Entscheidungen live Showdown um die SRG – verfolge den Abstimmungssonntag live

Sven Ziegler

8.3.2026

Im Showdown: SRG-Chefin Wille und SVP-Nationalrat Thomas Matter.
Im Showdown: SRG-Chefin Wille und SVP-Nationalrat Thomas Matter.
Keystone / Bildmontage blue News

Mit der SRG-Initiative und der Individualbesteuerung stehen gleich zwei heisse Abstimmungen an. Daneben wird auch über den Klimafonds und die Bargeld-Initiative entschieden. blue News hält dich im Ticker auf dem Laufenden. 

Redaktion blue News

08.03.2026, 10:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Schweiz stehen mehrere wichtige Abstimmungen an, darunter die SRG-Initiative und die Individualbesteuerung.
  • Zudem entscheiden die Stimmberechtigten über die Klimafonds-Initiative sowie die Bargeld-Initiative.
  • blue News begleitet die Abstimmungen und die politischen Reaktionen im Liveticker.
Mehr anzeigen
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 08.37 Uhr

    Urnen schliessen um 12 Uhr

    Noch bis zum Mittag können Stimmberechtigte an den meisten Orten ihre Stimme noch abgeben. Danach schliessen die Urnenbüros. Die ersten nationalen Trends werden gegen 12 Uhr erwartet, die erste Hochrechnung folgt um 12.30 Uhr.

  • 08.33 Uhr

    Der erste Wahlsonntag im Jahr

    Am ersten Abstimmungssonntag des Jahres stehen zwei Vorlagen besonders im Zentrum: die Initiative für eine Individualbesteuerung und jene zur Senkung der SRG-Abgabe.

    Erstere verlangt, dass alle in der Schweiz lebenden Personen ihre eigene Steuererklärung einreichen müssen, während die zweite die Radio- und Fernsehgebühren pro Haushalt auf 200 Franken begrenzen will.

    blue News hält dich heute den ganzen Tag über die Abstimmungen auf dem Laufenden.

    • Mehr anzeigen

