Otto morti per valanghe in Austria - Gallery L'incidente da valanga al Finsterkopf, nel Grossarltal (Salisburgo), ha coinvolto un gruppo in formazione del Club Alpino: quattro dei sette partecipanti hanno perso la vita. Bild: dpa Anche i cani da ricerca sono stati impiegati nelle operazioni di soccorso dopo la valanga al Finsterkopf. Bild: dpa Nella zona di Bad Hofgastein si è verificato un altro distacco: una donna di 58 anni è morta sotto la massa di neve. Bild: dpa

Das Wetter war prächtig. Die Warnungen vor der heiklen Lawinen-Situation zeigten wohl auch deshalb keine Wirkung. Unter den Toten sind auch Tourenführer, die auf Weiterbildung waren.

Trotz eindringlicher Warnungen vor erheblicher Lawinengefahr brachen viele Wintersportler am Wochenende zu Skitouren auf.

Das kostete in den Alpen acht Menschen das Leben. Unter den Opfern waren auch erfahrene Tourenführer eines Alpenvereins-Kurses.

Experten betonen, dass bereits geringe Belastung bei der derzeit extrem instabilen Schneedecke Lawinen auslösen kann. Mehr anzeigen

Bergretter Gerhard Kremser ist ratlos und verzweifelt. Seit Tagen wird vor der heiklen Lawinen-Situation in den Alpen gewarnt – und dennoch brechen nicht wenige zu einer Skitour auf. «Ich weiss nicht, was da in den Köpfen passiert», sagt er zum Verhalten der Wintersportler. Für acht Menschen endete am Wochenende ihre Skitour in den österreichischen Alpen tödlich. Sie wurden von Schneebrett-Lawinen begraben und sind wohl binnen kürzester Zeit unter den Schneemassen erstickt.

Es war das in dieser Saison bisher tödlichste Lawinen-Wochenende in den Alpen. Die drei Schneebretter gingen in den Bundesländern Salzburg und Steiermark nieder.

Auch in der Schweiz kam es allein im Januar zu vier Todesfällen durch Lawinenabgänge: Am 11. Januar wurde der 50-jährige Schweizer Snowboard-Olympiamedaillengewinner Ueli Kestenholz bei einem Lawinenabgang in den Walliser Bergen erfasst und starb später an den Folgen. Bei einer Skitour wurde am 16. Januar in Chamoson VS eine Gruppe von vier Personen von einer Lawine überrollt. Zwei ehemalige Walliser Kantonspolizisten starben – einer vor Ort, der andere später im Spital. Am Piz Badü bei Andermatt GR wurde am 17. Januar ein deutscher Skifahrer unter Schneemassen verschüttet und verstarb.

Tourenführer auf Kurs unter den Toten

Vom folgenschwersten Unglück in Österreich war sogar eine Kursgruppe des Alpenvereins betroffen. Der Kurs habe im Rahmen eines regulären Winterausbildungsprogramms des Österreichischen Alpenvereins stattgefunden, teilt die Organisation mit. «Es war ein mehrtägiger Kurs für Tourenführer, der von einer Bergführerin geleitet wurde. Alles sehr erfahrene Leute», sagt der Sprecher des Alpenvereins, Gerald Zagler.

Bei dem Unglück im Grossarltal im Bundesland Salzburg waren von den sieben Kursteilnehmenden vier getötet worden – drei Männer im Alter von 53, 63 und 65 Jahren sowie eine 60-jährige Frau.

«In unseren Kursen stehen Risikokompetenz und Sicherheitsbewusstsein an oberster Stelle. Dieses Unglück schmerzt zutiefst», sagt Jörg Randl, Leiter der Abteilung Bergsport des Österreichischen Alpenvereins. Die Organisation stehe in engem Kontakt mit den Behörden sowie den Angehörigen der betroffenen Personen. «Die alpine Gemeinschaft trauert mit den Angehörigen», sagt Wolfgang Schnabl, Präsident des Österreichischen Alpenvereins.

58-Jährige stirbt vor den Augen ihres Mannes

Im Bundesland Steiermark wurden im Raum Murtal drei Personen unter einer Lawine verschüttet. Für die drei Tschechen kam jede Hilfe zu spät. Die Bergung ihrer Leichen sollte am Sonntag erfolgen.

Bei Bad Hofgastein wurde eine 58-Jährige bei einer Skitour vor den Augen ihres Mannes von einer Lawine erfasst. Auch in diesem Fall konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen. Weitere Lawinenabgänge wurden beobachtet, ohne dass etwas passierte.

Bei den drei Unglücken war ein Grossaufgebot an Rettern im Einsatz. Insgesamt haben mehr als 200 Helfer und Bergretter den Angaben nach geholfen, die Toten zu bergen und die Verletzten in Krankenhäuser zu fliegen.

Bei einer Schneebrettlawine bricht nasser Neuschnee oder Altschnee in einer grossen Tafel ab, die beim Abgleiten in einzelne Schollen zerfällt. IMAGO/Zoonar/Daniel Vonwiller

Die Schneebrett-Lawinen des Wochenendes sind nicht vergleichbar mit den Staub-Lawinen, die über eine lange Strecke ins Tal donnern. Oft gerät nur eine überschaubare Fläche von der Grösse eines Fussballplatzes oder weniger ins Rutschen. «Es sind nur wenige Meter zwischen Leben und Tod», sagt Kremser mit Blick auf den jeweiligen Standort der Skifahrer im Augenblick des Unglücks.

Jedenfalls reichten auch kleinere Schneemassen aus, Menschen zu verschütten. Ohne Atemhöhle drohe binnen weniger Minuten der Tod durch Ersticken.

Schon geringes Gewicht kann Lawine auslösen

Die aktuell verbreitet geltende Lawinenwarnstufe 3 sei besonders tückisch, sagt Kremser weiter. Sie erwecke offenkundig den Eindruck, dass die besonders gefährlichen Stufen vier und fünf noch nicht erreicht seien. Aber von jeder Stufe steige die Gefahr um das Doppelte. «Drei ist doppelt so gefährlich wie zwei.» Die Warnstufen vier und fünf liessen viele Tourengeher ohnehin zögern, so der Bergretter.

Die Schneedecke sei sehr instabil. Der Altschnee sei gefroren – und auf diese Schicht seien vor rund einer Woche 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee gefallen, sagt Kremser. Beide Schichten hätten praktisch keine Verbindung. Durch den starken Wind habe sich auch viel Triebschnee angesammelt. «Die Schneeunterlage ist diesmal ganz schlecht.»

Das Gewicht eines einzelnen Skifahrers kann ausreichen, ein Schneebrett auszulösen. «Lawinengefährdete Gebiete befinden sich in allen Ausrichtungen oberhalb von etwa 2000 m ü. M. Diese Gebiete sind zahlreich», heisst es auf der Webseite des Lawinen-Warndienstes. «Sie sind mit Neuschnee bedeckt und daher selbst für das geübte Auge kaum erkennbar.»