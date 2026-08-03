Bei einer schweren Kollision zwischen zwei Autos und einem Motorrad sind am Sonntagabend in Steinen SZ acht Menschen verletzt worden. Ein neunjähriger Bub erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Vier Rettungshelikopter standen im Einsatz.

Bei dem Unfall wurden 8 Personen verletzt.

Bub lebensgefährlich verletzt Acht Verletzte bei schwerem Crash in Steinen SZ

Darum geht’s In Steinen SZ kollidierten am Sonntagabend zwei Personenwagen und ein Motorrad.

Insgesamt wurden acht Menschen verletzt, darunter ein neunjähriger Bub lebensgefährlich.

Vier Rettungshelikopter und fünf Rettungswagen standen im Einsatz. Zusammenfassung erstellt mit

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Steinen SZ sind am Sonntagabend acht Menschen verletzt worden. Ein neunjähriger Knabe erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Kurz vor 19 Uhr war ein mit zwei Personen besetztes Auto auf der Schlagstrasse von Sattel in Richtung Schwyz unterwegs. Im Bereich Spiegelberg kollidierte der Wagen aus noch ungeklärten Gründen zunächst mit einem entgegenkommenden Motorrad.

Anschliessend prallte das Auto frontal in einen weiteren Personenwagen, der von Schwyz in Richtung Sattel fuhr.

Fünf Insassen in anderem Auto verletzt

Im entgegenkommenden Wagen befanden sich fünf Personen. Sämtliche Insassen wurden verletzt.

Der neunjährige Knabe musste mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Zwei weitere Mitfahrende erlitten erhebliche Verletzungen und wurden ebenfalls mit Helikoptern in Spitäler gebracht.

Die beiden übrigen Personen aus dem Auto wurden mit Rettungswagen eingeliefert.

Vier Helikopter im Einsatz

Auch der 68-jährige Lenker des ersten Personenwagens sowie der 67-jährige Motorradfahrer mussten mit Rettungshelikoptern in Spitäler geflogen werden.

Die Mitfahrerin im Auto des 68-Jährigen wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Neben mehreren Polizeipatrouillen und Spezialisten standen fünf Rettungswagen, vier Rettungshelikopter sowie die Feuerwehren Steinen und Stützpunkt Schwyz im Einsatz.

Die Schlagstrasse blieb für die Rettungs-, Bergungs- und Unfallaufnahmearbeiten während mehrerer Stunden gesperrt.

Die Kantonspolizei Schwyz untersucht die genaue Unfallursache gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft.