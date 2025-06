Hersteller Deuter ruft diesen Kinderschlafsack wegen Sicherheitsrisiken zurück. BFU

Der Kinderschlafsack «Micro Star» des Herstellers Deuter birgt eine potenziell tödliche Gefahr. Die Produkte werden nun zurückgerufen. Konsument*innen erhalten den Kaufpreis zurück.

In Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) ruft Hersteller Deuter den Kinderschlafsack «Micro Star» zurück. Es bestehe Erstickungsgefahr, wie die BFU in einer Mitteilung schreibt.

Konsumentinnen und Konsumenten sollen die Verwendung stoppen und erhalten eine vollständige Kaufpreisrückerstattung, heisst es weiter.

«Es kann vorkommen, dass das Kind im Schlaf vollständig in den ‹Micro Star› hineingerät», schreibt die BFU. Der Halsausschnitt – die Kopföffnung – des Innenschlafsacks sei dehnbar und könne deshalb auf ein zu grosses Mass gedehnt werden. In der Folge können Kinder in den Schlafsack rutschen, was eine Erstickungsgefahr mit sich bringt.

Verstärkt werde die Gefahr bei Benutzung des Innen- sowie Aussenschlafsackes in Kombination, hier werde die Halsöffnung zusätzlich konstruktionsbedingt vergrössert.

Welche Produkte sind betroffen? Betroffen sind die «Micro Star»-Kinderschlafsäcke mit den Artikelnummern 3722025-2293, 3722025-9908 und 3722025-1399. Mehr anzeigen

Betroffene Konsumentinnen und Konsumenten sollen den Schlafsack gemäss Mitteilung nicht mehr verwenden. Sie können ihn entweder beim Fachhändler oder im Onlineshop zurückgeben. Sie erhalten eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises.