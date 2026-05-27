Diese Änderungen im Juni musst du kennen

Der Juni 2026 bringt wieder zahlreiche Änderungen mit sich. Keystone / Bildmontage blue News

Am 1. Juni wird unter anderem das analoge Militär-Dienstbüchlein abgeschafft, die Grösse der Armee wird neu definiert und der Bundesrat erhält die Kompetenz, bei Krisen vorübergehend wieder Grenzkontrollen einzuführen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das analoge Dienstbüchlein der Schweizer Armee wird abgeschafft und vollständig digital ersetzt.

Der Bundesrat darf bei Krisen künftig wieder vorübergehend Grenzkontrollen oder Einreisebeschränkungen einführen.

Pharmafirmen müssen lebenswichtige Medikamente neu deutlich strenger überwachen und melden. Mehr anzeigen

Der Juni 2026 bringt in der Schweiz zahlreiche neue Regeln und Anpassungen. Betroffen sind unter anderem die Armee, das Asylwesen, die Medikamentenversorgung und Reisen innerhalb Europas.

blue News zeigt dir, was sich ab dem 1. Juni konkret ändert.

Papier-Dienstbüchlein verschwindet

Nach über 150 Jahren ist Schluss mit einem Symbol der Schweizer Milizarmee: Das klassische Dienstbüchlein aus Papier wird abgeschafft. Ab dem 1. Juni laufen sämtliche Informationen zu Militär- und Zivilschutzdienst digital über den «Dienstmanager» beziehungsweise den «Dienstmanager Zivilschutz».

Dort werden künftig Aufgebote, Diensttage oder die Schiesspflicht verwaltet. Auch Erinnerungen an obligatorische Schiessübungen verschickt die Armee neu digital. Damit soll der administrative Aufwand reduziert und die Verwaltung modernisiert werden.

Asyl: Security-Firmen dürfen bald mehr

Im Asylbereich dürfen Schweizer Security-Firmen bald mehr. KEYSTONE

Im Asylbereich treten per Juni neue Regeln in Kraft. Das Staatssekretariat für Migration und beauftragte Sicherheitsfirmen erhalten in Bundesasylzentren zusätzliche Kompetenzen.

Neu dürfen Personen und Gegenstände durchsucht werden. Zudem können Disziplinarmassnahmen wie Leistungskürzungen ausgesprochen werden. Bei unmittelbarer Gefahr dürfen Personen sogar bis zu zwei Stunden festgehalten werden. Die Änderungen sind Teil einer Anpassung des Asylgesetzes im Bereich Sicherheit und Betrieb der Bundeszentren.

Schweiz darf Grenzkontrollen einführen

Die Schweiz übernimmt Anpassungen des europäischen Schengen-Grenzkodexes. Damit erhält der Bundesrat neu die Möglichkeit, in Krisensituationen vorübergehend wieder Grenzkontrollen oder Einreisebeschränkungen einzuführen.

Konkret geht es um Situationen wie Pandemien oder andere ausserordentliche Lagen. Zusätzlich werden Verfahren bei gemeinsamen Grenzkontrollen mit Nachbarstaaten vereinfacht. Gleichzeitig sollen die Rechte von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden in Wegweisungsverfahren gestärkt werden.

Armee: keine fixe Obergrenze mehr

Die Armee soll künftig immer genügend Personal haben. sda

Auch bei der Grösse der Schweizer Armee ändert sich etwas. Bislang galt eine fixe Obergrenze für den Bestand. Neu wird stattdessen ein Mindest-Sollbestand von 100'000 Militärdienstpflichtigen festgelegt.

Der Bund will damit sicherstellen, dass die Armee jederzeit genügend Personal zur Verfügung hat. Gerade angesichts der verschärften Sicherheitslage in Europa soll die Armee flexibler auf Entwicklungen reagieren können.

GAV: Mehr Transparenz für Büezer

Arbeitnehmende und Arbeitgebende mit allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen erhalten ab Juni neue Rechte. Künftig dürfen sie Einsicht in die Jahresrechnungen der zuständigen paritätischen Organe verlangen.

Die Gesetzesänderung soll mehr Transparenz darüber schaffen, wie Gelder aus Gesamtarbeitsverträgen verwendet werden. An Löhnen oder Arbeitsbedingungen ändert sich dadurch allerdings nichts direkt.

Armee zahlt LKW-Ausbildung nicht mehr ganz

Ein Lastwagen der Schweizer Armee. (Symbolbild) sda

Wer in der Schweizer Armee eine Ausbildung zum Lastwagenführer absolviert, muss künftig unter Umständen tief in die Tasche greifen. Ab dem 1. Juni gilt eine neue Rückerstattungspflicht.

Wer den Militärdienst vorzeitig beendet – etwa wegen Dienstuntauglichkeit, Ausschluss oder einem Wechsel in den Zivildienst –, muss die Ausbildungskosten teilweise zurückzahlen. Der Betrag kann bis zu 10'000 Franken betragen, reduziert sich aber mit jedem geleisteten Diensttag nach der Ausbildung.

Gasreserve wird verlängert

Die Schweiz hält auch in den kommenden Jahren an ihren Gasreserven fest. Der Bundesrat verlängert die Pflicht zur Sicherstellung einer strategischen Reserve für die Jahre 2026 und 2027.

Gasversorger müssen weiterhin gewährleisten, dass zwischen Oktober und Dezember mindestens 15 Prozent des durchschnittlichen Jahresverbrauchs verfügbar sind. Die Massnahme soll die Versorgungssicherheit in möglichen Mangellagen garantieren.

Meldepflicht bei wichtigen Medis

Auch im Gesundheitsbereich werden die Vorschriften verschärft. Pharmaunternehmen mit lebenswichtigen Medikamenten müssen ihre Lagerbestände künftig wöchentlich melden.

Lieferunterbrüche von mehr als 14 Tagen müssen zudem sofort gemeldet werden – inklusive Angaben zu Ursache und erwarteter Dauer. Der Bund reagiert damit auf wiederkehrende Engpässe bei wichtigen Medikamenten.

Rauchverbot im Europa-Park

Wer im Europa-Park eine Zigarette rauchen will, muss künftig gezielt nach Raucherzonen suchen. Ab dem 1. Juni gilt im beliebten Freizeitpark ein umfassendes Rauchverbot ausserhalb ausgewiesener Bereiche.

Hintergrund ist ein neues Nichtraucherschutzgesetz im deutschen Bundesland Baden-Württemberg. Dieses betrifft neben Freizeitparks auch Zoos und Freibäder. Bereits seit Saisonbeginn wurden im Europa-Park mehrere Raucherzonen eingerichtet, um Gäste auf die neuen Regeln vorzubereiten.