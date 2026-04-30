Diese Änderungen im Mai musst du kennen

Im Mai stehen in der Schwiez wieder zahlreiche Änderungen an. Keystone / Imago / ChatGPT / Bildmontage blue News

Der Mai bringt in der Schweiz nicht nur Feiertage und lange Wochenenden. Ab dem 1. Mai treten mehrere Änderungen in Kraft – von einer neuen Notrufnummer über höhere Mindestlöhne bis zu neuen Regeln bei Asylverfahren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ab dem 1. Mai startet die neue Notrufnummer 142 für Opfer von häuslicher Gewalt.

Der Bund erhöht die Importkontingente für Eier und Kartoffeln, weil die Inlandproduktion die Nachfrage nicht deckt.

Im Gastgewerbe steigen die Mindestlöhne leicht, zudem gilt auf vielen touristischen Postauto-Linien wieder eine Reservationspflicht für Velos. Mehr anzeigen

Der Mai ist in vielen Kantonen ein Monat für Brückentage. Der 1. Mai fällt auf einen Freitag, Auffahrt auf den 14. Mai und Pfingstmontag auf den 25. Mai. Wer geschickt plant, kann also mehrere verlängerte Wochenenden herausholen.

Doch der neue Monat bringt nicht nur freie Tage. In der Schweiz treten auch mehrere neue Regeln und Anpassungen in Kraft. blue News liefert dir die Übersicht.

Neue Notrufnummer für Opfer häuslicher Gewalt

Ab dem 1. Mai ist die neue Notrufnummer 142 schweizweit in Betrieb. Sie richtet sich an Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind oder entsprechende Hilfe suchen.

Die Nummer ist Teil einer nationalen Präventionskampagne gegen häusliche, sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt. Lanciert wurde diese von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider.

Betroffene sollen unter der Nummer rund um die Uhr professionelle Beratung erhalten. Bereits vor dem Start wurde mit Flyern und auf Social Media auf das neue Angebot aufmerksam gemacht.

Mehr Eier dürfen importiert werden

In manchen Lebensmittelläden sind sie gerade Mangelware: Eier. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Auch beim Einkauf ändert sich etwas. Der Bund erhöht per 1. Mai das Zollkontingent für Konsumeier deutlich. Hintergrund ist die steigende Nachfrage: Die Schweizer Eierproduktion wächst zwar, kann den Bedarf aber nicht vollständig decken.

So steigt das Kontingent um 15'000 Tonnen auf insgesamt 36'000 Tonnen. Damit können zusätzliche Eier zu einem tieferen Zollansatz eingeführt werden. Es geht um die Menge von rund 576 Millionen Eiern insgesamt.

Die erste Tranche wird ab dem 1. Mai freigegeben. Eine zweite folgt im September. Gleichzeitig betont der Bund, dass der Eierhandel zugesichert habe, die vereinbarten Mengen Schweizer Eier weiterhin abzunehmen.

Auch Kartoffeln kommen leichter ins Land

Nicht nur bei Eiern wird das Importkontingent erhöht. Das Bundesamt für Landwirtschaft hebt per 1. Mai auch das Teilzollkontingent für Kartoffeln vorübergehend an.

Dort geht es um zusätzliche 10'000 Tonnen. Die Massnahme gilt bis Ende Jahr und soll Engpässe abfedern.

SEM entscheidet wieder über Syrien-Gesuche

Eine besonders sensible Änderung betrifft die Asylpolitik. Ab dem 1. Mai behandelt das Staatssekretariat für Migration Asylgesuche von syrischen Staatsangehörigen wieder nach den üblichen Abläufen.

Nach dem Sturz der syrischen Regierung Ende 2024 hatte das SEM die Entscheide zunächst ausgesetzt und später schrittweise wieder aufgenommen. Nun kehrt die Behörde zum normalen Verfahren zurück.

Das SEM geht davon aus, dass in Syrien nicht mehr überall eine landesweite Situation allgemeiner Gewalt herrscht. Wegweisungen in bestimmte Regionen können deshalb wieder angeordnet werden, sofern begünstigende Umstände vorliegen.

Gleichzeitig bleibt die Lage heikel. Das SEM hält fest, dass diese Voraussetzungen für viele Betroffene derzeit nicht erfüllt sein dürften – unter anderem wegen der weiterhin unsicheren Lage sowie der schwierigen wirtschaftlichen und humanitären Situation. Rund 850 erstinstanzliche Gesuche von syrischen Staatsangehörigen sind aktuell hängig.

Gastro-Mindestlöhne steigen leicht

In der Gastro gibt es im Mai neue Mindestlöhne. sda

Im Gastgewerbe treten ab Mai neue Mindestlöhne in Kraft. Grundlage ist der neue Landes-Gesamtarbeitsvertrag, dessen Allgemeinverbindlicherklärung der Bundesrat beschlossen hat.

Die Sozialpartner orientieren sich dabei an der Teuerungsprognose des Staatssekretariats für Wirtschaft. Dort steigen die Löhne um rund 0,2 Prozent.

Für Mitarbeitende ohne Berufslehre gilt neu ein monatlicher Mindestlohn von 3713 Franken. Wer ein eidgenössisches Berufsattest hat, erhält mindestens 4070 Franken. Für Angestellte mit EFZ liegt der Mindestlohn bei 4528 Franken. Mit Weiterbildung oder Berufsprüfung steigen die Ansätze auf 4635 beziehungsweise 5293 Franken.

Velo im Postauto braucht wieder Reservation

Mit dem Mai beginnt auch die Sommersaison im Postauto. Auf vielen touristischen Linien gilt deshalb wieder eine Reservationspflicht für Velos.

Betroffen sind unter anderem Graubünden, die Zentralschweiz, das Berner Oberland, das Wallis, Teile der Romandie und die Ostschweiz. Ausgenommen ist das Tessin.

Postauto begründet die Regel damit, dass Enttäuschungen wegen fehlender Kapazitäten vermieden werden sollen. Die Reservation kostet zusätzlich zum Billett 2 Franken.

Ausbildung für Messerschmiede wird angepasst

Auch in der Berufsbildung gibt es eine Änderung. So wird die Ausbildung zur Messerschmiedin oder zum Messerschmied EFZ angepasst.

Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation setzt die überarbeitete Verordnung per 1. Mai in Kraft. Die Ausbildung soll damit stärker auf moderne Fertigungstechniken und fachliche Spezialisierung ausgerichtet werden.

Schaffhausen passt Regeln an

Auch kantonal ändern sich einzelne Vorgaben. Im Kanton Schaffhausen tritt per 1. Mai eine neue Regelung zur Strassenverkehrsordnung in Kraft.

Im Kern geht es darum, dass der Kanton bei Kantonsstrassen allein über Verkehrsregeln entscheidet – auch dann, wenn diese Strassen durch die Stadt Schaffhausen führen. Die Regelung ist politisch relevant, weil es in der Vergangenheit Streit über Tempo 30 auf solchen Strassen gegeben hatte.

Ebenfalls in Schaffhausen wird das Justizgesetz angepasst. Strafbehörden und Gerichte müssen künftig elektronische Akten führen. Zudem will der Kanton eine zentrale Plattform für elektronischen Rechtsverkehr und Akteneinsicht schaffen.