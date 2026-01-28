  1. Privatkunden
Spaziergang im Minenfeld Ärger um Hundekot und Rossäpfel auf Aargauer Wegen

Samuel Walder

28.1.2026

Der Apell an die Tierhalter: putzt den Kot eurer Tiere weg. 
sda

Ein Schritt daneben – und schon ist der Ärger gross: Hundekot auf dem Trottoir oder Rossäpfel entlang des Bachufers sorgen in mehreren Fricktaler Gemeinden immer wieder für rote Köpfe. Eiken und Oeschgen reagieren – mit Mahnungen, Bussandrohungen und dem Appell an die Vernunft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Eiken und Oeschgen im Aargau häufen sich Beschwerden über nicht entfernten Tierkot, wobei in Eiken Rösser und in Oeschgen Hunde im Fokus stehen.
  • Laut Polizeiverordnung drohen Tierhaltern bei Nichtentfernung der Hinterlassenschaften Bussen, doch Verstösse lassen sich schwer ahnden.
  • Einige Gemeinden wie Zuzgen und Gipf-Oberfrick verzeichnen Erfolge durch Aufklärung und gezielte Informationsmassnahmen für Tierhalter.
Mehr anzeigen

Es ist eine Situation, die vielen vertraut ist: Man spaziert durch den Wald, unterhält sich angeregt – bis plötzlich ein scharfer Geruch die Idylle stört. Ein Blick nach unten bringt Gewissheit: Volltreffer. Der Ärger ist gross – und die Beschwerdewelle bei den Gemeinden rollt.

In Eiken AG häufen sich derzeit die Reklamationen – diesmal nicht über Hunde, sondern über Rösser, berichtet die «Aargauer Zeitung». In den aktuellen Gemeindenachrichten werden Reiterinnen und Reiter unmissverständlich aufgefordert, die Hinterlassenschaften ihrer Tiere zu entfernen. Besonders entlang des Sisslebachs sei die Lage unschön.

Die rechtliche Lage ist klar: Gemäss Polizeiverordnung des Oberen Fricktals müssen Tierhalterinnen und -halter den Kot ihrer Vierbeiner von öffentlichen Strassen, Wegen und Plätzen entfernen – sonst droht eine Busse von 100 Franken. Doch die Umsetzung bleibt schwierig: Ertappt werden muss man auf frischer Tat – was eher selten gelingt.

Oeschgen kämpft mit Hundekot im Garten

In Oeschgen AG geht der Ärger eher vom klassischen Problemverursacherin Sachen Häufchen aus: dem Hund. Dort häufen sich derzeit Beschwerden über nicht entsorgten Kot in Gärten, auf privaten Grundstücken und in Wiesen. Für viele ein Dauerärgernis, das den Gemeindefrieden belastet.

Dass Tierkot ein Reizthema ist, zeigt ein Blick in die Vergangenheit: Immer wieder haben Gemeinden mit empörten Bürgerinnen und Bürgern zu tun. Früher standen vor allem Hundehalter im Fokus, inzwischen geraten auch Reiterinnen und Reiter verstärkt in den Blick.

Kleine Fortschritte in einzelnen Gemeinden

Einige Orte zeigen jedoch, dass sich mit Geduld und gezielter Aufklärung etwas bewegen lässt. In Zuzgen, wo 2021 der Rossmist für besonders viel Aufruhr sorgte, sei es ruhig geworden, heisst es von Seiten der Gemeinde.

Auch in Gipf-Oberfrick registriert man derzeit nur vereinzelt Beschwerden. Dort setzt man auf gezielte Information: Mit der Hundesteuer erhalten Halter ein Merkblatt zur Pflicht zur Kotentfernung – offenbar mit Wirkung.

