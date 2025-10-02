In der Schweiz arbeiten mehrere Ärzte ohne Zulassung. Sebastian Kahnert/dpa

Ein internationales Rechercheteam deckt auf: Mehrere Ärzte, die im Ausland ihre Zulassung verloren haben, behandeln weiterhin Patienten in der Schweiz. Politiker und Experten schlagen Alarm – und fordern endlich den Anschluss ans EU-Warnsystem.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mehrere Mediziner, denen im Ausland die Zulassung entzogen wurde, arbeiten heute ungehindert in der Schweiz.

Darunter ein Arzt aus Norwegen, der wegen sexueller Handlungen an Patientinnen verurteilt wurde.

Fachleute sehen im fehlenden EU-Warnsystem für die Schweiz eine ernsthafte Gefahr für Patientinnen und Patienten. Mehr anzeigen

Eine internationale Medienrecherche in über 40 Ländern zeigt: Weltweit praktizieren mindestens 134 Ärzte weiter, obwohl ihnen ihre Zulassung entzogen wurde.

In der Schweiz betrifft das aktuell sechs Mediziner – darunter ein Arzt, der in Norwegen wegen sexueller Übergriffe an Patientinnen verurteilt wurde und dem die Gesundheitsaufsicht 2010 die Zulassung entzog. Heute arbeitet er ungehindert in einer Zürcher Praxis, wie der «Tages-Anzeiger» am Donnerstag schreibt.

Wie kann das passieren? Laut dem Zürcher Amt für Gesundheit müssen Ärzte bei einer Zulassung zwar einen Strafregisterauszug und ein sogenanntes «Certificate of Good Standing» aus den letzten fünf Jahren vorlegen. Doch Behörden sind auf die Vollständigkeit angewiesen. Werden frühere Verfehlungen verschwiegen, kann das unbemerkt bleiben.

«Jeder solche Fall ist einer zu viel»

Das Problem ist nicht neu: Schon früher zeigte sich, dass das Schweizer Arztregister anfällig für Missbrauch ist. So wurde bereits der Fall einer Frau bekannt, die sich fälschlicherweise als Ärztin eintragen liess – ohne je Medizin studiert zu haben.

Besonders heikel: Im Gegensatz zur EU ist die Schweiz nicht Teil eines internationalen Warnsystems, das Informationen über gesperrte Ärzte austauscht. Damit bleiben hiesige Behörden oft im Dunkeln – und umgekehrt erfahren auch andere Länder nicht automatisch von Entzügen in der Schweiz. Recherchen zeigen, dass mindestens 15 Ärzte, die hierzulande gesperrt wurden, inzwischen im Ausland weiterarbeiten.

Für SP-Nationalrätin Brigitte Crottaz ist klar: «Das ist eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit der Patientinnen und Patienten.» Auch Yvonne Gilli, Präsidentin der Ärztevereinigung FMH, fordert gegenüber dem «Tages-Anzeiger» Konsequenzen: «Die Vernetzung mit dem Warnsystem der EU würde enorm helfen, um das Problem zu bekämpfen.» Denn, so sagt Gilli: «Jeder solche Fall ist einer zu viel.»