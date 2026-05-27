  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tardoc-Tarif seit 2026 Ärzte rechnen «fantasievoll» ab – BAG: «Das war nicht die Idee» 

Petar Marjanović, Bern

27.5.2026

Ärzt*innen rechnen seit Januar 2026 in einem anderen System ab.
Ärzt*innen rechnen seit Januar 2026 in einem anderen System ab.
Bild: Keystone

Der neue Arzttarif Tardoc sollte für mehr Fairness sorgen – doch offenbar nutzen einzelne Praxen und Spitäler bereits erste Schlupflöcher. Das BAG weiss davon, bleibt aber vage und spricht lieber von «Fehlanwendungen» als von Tricksereien.

Petar Marjanović, Bern

27.05.2026, 04:30

27.05.2026, 04:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der neue Arzttarif Tardoc sollte Behandlungen transparenter und fairer machen – schon früh im Jahr zeigten sich Schlupflöcher.
  • Einzelne Praxen und Spitäler teilen Untersuchungen offenbar auf mehrere Termine auf, was für Patientinnen und Patienten mehr Aufwand und höhere Rechnungen bedeuten kann.
  • Das BAG kennt solche Fälle, bleibt aber auffällig vage und spricht nur von «Fehlanwendungen in Einzelfällen».
Mehr anzeigen

Seit Anfang Jahr gilt im Schweizer Gesundheitssystem der neue Arzttarif Tardoc. Das Versprechen dahinter: ambulante Behandlungen in Praxen und Spitälern sollen transparenter, nachvollziehbarer und fairer abgerechnet werden.

Doch kaum ist das neue System in Kraft, zeigen sich erste Schwachstellen. Der «K-Tipp» machte bereits im Februar publik, dass einzelne Praxen und Spitäler offenbar Wege gefunden haben, den neuen Tarif zu ihren Gunsten auszulegen.

Ein Beispiel aus der Recherche: Eine 69-jährige Frau aus Grenchen SO muss alle fünf Jahre eine Magen- und Darmspiegelung durchführen lassen. Früher wurden beide Eingriffe am selben Tag erledigt. Dieses Jahr entschied die Praxis jedoch, die beiden Untersuchungen auf zwei separate Termine zu verteilen.

Mehrere Termine lohnen sich

Für die Patientin bedeutete das nicht nur eine doppelte körperliche und psychische Belastung. Auch die Rechnung fiel anders aus: Vorbereitung, Eingriff und Nachbetreuung wurden für beide Termine separat verrechnet.

Laut «K-Tipp» kann sich genau das unter dem neuen Arzttarif lohnen. Wer Patientinnen und Patienten mehrfach aufbietet, kann unter Umständen mehr abrechnen.

Am Dienstag bestätigte nun auch das Bundesamt für Gesundheit am Rande eines Mediengesprächs: Solche Fälle sind der Behörde bekannt. Der zuständige stellvertretende BAG-Direktor Kristian Schneider, seit Februar 2026 im Amt und zuvor am Spitalzentrum Biel tätig, sprach allerdings nicht von Tricksereien. Er nannte es «Fehlanwendungen in Einzelfällen».

BAG kennt angeblich Details nicht

Das BAG erklärte, man habe Hinweise auf Leistungserbringer erhalten, die nicht so abrechnen würden, wie es ursprünglich vorgesehen war. «Sie teilen eine Behandlung auf mehrere Behandlungstage auf und bieten Patienten zu Voruntersuchungen auf», sagte Schneider. Sein Fazit: «Das war nicht die Idee.»

Konkreter wurde das BAG allerdings nicht. Wer genau falsch abrechnet, wie viele Fälle bekannt sind und wie gross der finanzielle Schaden sein könnte, blieb offen. Auf die Nachfrage eines Journalisten hiess es lediglich, das BAG kenne die Details nicht. «Wir leben auch nur von den Informationen, die uns die Versicherungen zur Verfügung stellen.»

Recherche-Hinweis
ILLUSTRATION - 25.02.2026, Brandenburg, Zernsdorf: Eine Frau tippt mit beiden Händen auf der Tastatur eines Laptops. (zu dpa: «Studie: Weiterbildung erreicht Geringqualifizierte selten») Foto: Annette Riedl/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (KEYSTONE/DPA/Annette Riedl)
KEYSTONE

Haben Sie einen vertraulichen Hinweis zu diesem Thema? Melden Sie sich per E-Mail.

Immerhin räumte die Behörde ein, dass es «fantasievolle» Abrechnungen gebe. Gemeint sind Praxen, die im neuen System offenbar Möglichkeiten gefunden haben, besondere Behandlungsformen zusätzlich oder anders abzurechnen.

Das BAG kündigte an, die Situation weiter zu beobachten und bei Bedarf Massnahmen einzuleiten. Eine harte Linie klingt anders. Die Lesart der Behörde: Nicht hinter jedem Fehler stecke automatisch Absicht. «In einigen Fällen muss man präzisieren, wie ein Tarifpunkt gemeint ist und was darunter abgerechnet werden darf», sagte Sandra Schneider, Leiterin der BAG-Abteilung Tarife und Grundlagen.

Video aus dem Ressort

Tardoc und erste Pauschalen ersetzen Ärztetarif Tarmed ab 2026

Tardoc und erste Pauschalen ersetzen Ärztetarif Tarmed ab 2026

Die veraltete Tarifstruktur für ambulante ärztliche Leistungen namens Tarmed wird per Anfang 2026 abgelöst. Der Bundesrat hat am Mittwoch die neue Einzelleistungstarifstruktur Tardoc sowie die ersten ambulanten Pauschalen genehmigt.

19.06.2024

Meistgelesen

Oberaargauer Altersheim verlangt über 700 Franken für täglich zwei Glas Wasser
Verheiratete Rentner verlieren Tausende Franken – und die grossen Probleme kommen erst
Die Hockey-Nati bleibt makellos und krallt sich gegen Finnland den Gruppensieg
Gigantenduell Kanada vs. USA: Das sind die Viertelfinal-Kracher an der Eishockey-WM
Mit diesem Mittel setzt Trump die Schweiz erneut unter Druck