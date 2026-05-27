Ärzt*innen rechnen seit Januar 2026 in einem anderen System ab. Bild: Keystone

Der neue Arzttarif Tardoc sollte für mehr Fairness sorgen – doch offenbar nutzen einzelne Praxen und Spitäler bereits erste Schlupflöcher. Das BAG weiss davon, bleibt aber vage und spricht lieber von «Fehlanwendungen» als von Tricksereien.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der neue Arzttarif Tardoc sollte Behandlungen transparenter und fairer machen – schon früh im Jahr zeigten sich Schlupflöcher.

Einzelne Praxen und Spitäler teilen Untersuchungen offenbar auf mehrere Termine auf, was für Patientinnen und Patienten mehr Aufwand und höhere Rechnungen bedeuten kann.

Das BAG kennt solche Fälle, bleibt aber auffällig vage und spricht nur von «Fehlanwendungen in Einzelfällen». Mehr anzeigen

Seit Anfang Jahr gilt im Schweizer Gesundheitssystem der neue Arzttarif Tardoc. Das Versprechen dahinter: ambulante Behandlungen in Praxen und Spitälern sollen transparenter, nachvollziehbarer und fairer abgerechnet werden.

Doch kaum ist das neue System in Kraft, zeigen sich erste Schwachstellen. Der «K-Tipp» machte bereits im Februar publik, dass einzelne Praxen und Spitäler offenbar Wege gefunden haben, den neuen Tarif zu ihren Gunsten auszulegen.

Ein Beispiel aus der Recherche: Eine 69-jährige Frau aus Grenchen SO muss alle fünf Jahre eine Magen- und Darmspiegelung durchführen lassen. Früher wurden beide Eingriffe am selben Tag erledigt. Dieses Jahr entschied die Praxis jedoch, die beiden Untersuchungen auf zwei separate Termine zu verteilen.

Mehrere Termine lohnen sich

Für die Patientin bedeutete das nicht nur eine doppelte körperliche und psychische Belastung. Auch die Rechnung fiel anders aus: Vorbereitung, Eingriff und Nachbetreuung wurden für beide Termine separat verrechnet.

Laut «K-Tipp» kann sich genau das unter dem neuen Arzttarif lohnen. Wer Patientinnen und Patienten mehrfach aufbietet, kann unter Umständen mehr abrechnen.

Am Dienstag bestätigte nun auch das Bundesamt für Gesundheit am Rande eines Mediengesprächs: Solche Fälle sind der Behörde bekannt. Der zuständige stellvertretende BAG-Direktor Kristian Schneider, seit Februar 2026 im Amt und zuvor am Spitalzentrum Biel tätig, sprach allerdings nicht von Tricksereien. Er nannte es «Fehlanwendungen in Einzelfällen».

BAG kennt angeblich Details nicht

Das BAG erklärte, man habe Hinweise auf Leistungserbringer erhalten, die nicht so abrechnen würden, wie es ursprünglich vorgesehen war. «Sie teilen eine Behandlung auf mehrere Behandlungstage auf und bieten Patienten zu Voruntersuchungen auf», sagte Schneider. Sein Fazit: «Das war nicht die Idee.»

Konkreter wurde das BAG allerdings nicht. Wer genau falsch abrechnet, wie viele Fälle bekannt sind und wie gross der finanzielle Schaden sein könnte, blieb offen. Auf die Nachfrage eines Journalisten hiess es lediglich, das BAG kenne die Details nicht. «Wir leben auch nur von den Informationen, die uns die Versicherungen zur Verfügung stellen.»

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Immerhin räumte die Behörde ein, dass es «fantasievolle» Abrechnungen gebe. Gemeint sind Praxen, die im neuen System offenbar Möglichkeiten gefunden haben, besondere Behandlungsformen zusätzlich oder anders abzurechnen.

Das BAG kündigte an, die Situation weiter zu beobachten und bei Bedarf Massnahmen einzuleiten. Eine harte Linie klingt anders. Die Lesart der Behörde: Nicht hinter jedem Fehler stecke automatisch Absicht. «In einigen Fällen muss man präzisieren, wie ein Tarifpunkt gemeint ist und was darunter abgerechnet werden darf», sagte Sandra Schneider, Leiterin der BAG-Abteilung Tarife und Grundlagen.

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