«Senioren hatten jahrzehntelang Privilegien – jetzt jammern sie»

Die AHV-Reform im Nationalrat erhitzt die Gemüter: Während viele Leser von einer «Frechheit» und «Gaunerei» sprechen, begrüssen andere das Ende von Privilegien. Die Diskussion spaltet Jung und Alt – und geht nun weiter in den Ständerat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Viele blue News Leser sehen die Rentner als Verlierer und fühlen sich von der Politik im Stich gelassen.

Andere verteidigen die Reform als längst überfällige Korrektur zugunsten der jüngeren Generation.

Der Ständerat muss nun entscheiden, ob er die Vorlage absegnet oder korrigiert. Mehr anzeigen

Der Nationalrat hat mit einer knappen Mehrheit die Reform der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) beschlossen. Künftig sollen Witwen keine lebenslange Rente mehr erhalten, während Ehepaare bei neuen Renten bessergestellt werden. Bereits laufende Renten bleiben hingegen unverändert.

Der Entscheid sorgt für Diskussionen – auch unter den blue News Lesern.

Zahlreiche Leser äussern Unmut über die Vorlage. Andi99, selbst Rentner, schildert: «Wir kommen uns verschaukelt vor. Als Ehepaar zahlen wir mehr Steuern und erhalten weniger AHV als Konkubinatspaare. Wenn es eng wird, lassen wir uns halt scheiden.»

Auch weitblicker7 hält die Lösung für unausgewogen: «Den ganzen Plafond abzuschaffen, macht keinen Sinn. Ehepaare leben günstiger, der Plafond hätte höchstens angehoben werden sollen.»

Xenia wiederum betont die schwierige Lage älterer Menschen: «Diese Beschlüsse sind ungerecht und verantwortungslos. Gerade ältere Rentnerinnen und Rentner sind auf eine genügend hohe Rente angewiesen.»

«Junge dürfen nicht immer die Melkkuh sein»

Andere Leser begrüssen den Entscheid. Zinugrust86 argumentiert: «Es war höchste Zeit, dass man die Rentner-Privilegien endlich hinterfragt. Jahrzehntelang haben Senioren von hohen Umwandlungssätzen, tiefen Krankenkassenprämien und günstigen Eigenheimen profitiert.»$

In eine ähnliche Richtung geht Pingpong: «Die Abschaffung des Ehepaar-Plafonds wird höchste Zeit. Zwei Renten sind fair und entsprechen den einbezahlten Beiträgen.»

Auch Prigriettio86 sieht die Reform als Ausgleich zwischen den Generationen: «Wir, die arbeitende Generation, haben auch unser Leben lang einbezahlt, werden aber deutlich weniger aus der zweiten Säule erhalten. Die Jungen dürfen nicht immer die Melkkuh sein.»

Einige Leser anerkennen die guten Absichten, kritisieren aber die Umsetzung. Nussbi schreibt: «Auf der einen Seite will man eine Ungleichbehandlung von Witwen und Witwern aufheben, und gleichzeitig eine neue Ungleichheit herstellen zwischen neuen und bereits bestehenden Rentner-Ehepaaren.»

Raridi56 fragt: «Auch wir haben über 45 Jahre ohne Lücken in die AHV einbezahlt und erhalten jeden Monat rund 1100 Franken weniger als Konkubinatspaare. Gleichberechtigung sieht anders aus!»

Uri ärgert sich besonders über die Ausgrenzung bestehender Rentner: «Ehepaare, die bereits eine Rente beziehen, sollen von der Reform ausgeschlossen werden? Auch wir haben immer brav in die Kasse einbezahlt. Jetzt haben diese Damen und Herren wirklich den Vogel abgeschossen.»

Und RoThue schlägt vor, die Politik bei sich selbst anzusetzen: «Die Gelder kürzen sollte man bei den Parlamentariern und Bundesräten vornehmen. Dann würde ich gerne sehen, ob man dann noch gerne Politik betreiben möchte.»