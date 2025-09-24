Nationalrat kippt Witwenrente – und schliesst Senioren von AHV-Erhöhung aus

Neupensionäre sollen künftig mehr Rente erhalten. Jan Woitas/dpa

Der Nationalrat hat eine umstrittene Reform der AHV beschlossen. Witwen sollen künftig keine lebenslange Rente mehr erhalten, während Ehepaare von höheren Renten profitieren würden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Witwen sollen künftig nur noch bis zum 25. Geburtstag des jüngsten Kindes eine Rente beziehen.

Ehepaare erhalten mehr, da der Plafond von 150 Prozent aufgehoben wird.

Mit 102 zu 95 Stimmen fand die Reform im Nationalrat nur knapp eine Mehrheit. Mehr anzeigen

Der Nationalrat hat am Mittwochmorgen eine tiefgreifende Änderung bei den Hinterlassenenrenten beschlossen. Künftig sollen Witwen keine lebenslangen Ansprüche mehr haben. Betroffen sind vor allem kinderlose Frauen, die künftig gar keine Rente mehr erhalten würden. Witwen mit Kindern sollen nur noch bis zum 25. Geburtstag des jüngsten Kindes Geld ausbezahlt bekommen. Für heute laufende Renten ist eine Übergangsfrist von drei Jahren vorgesehen.

Hintergrund ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), der eine Ungleichbehandlung zwischen Witwern und Witwen festgestellt hatte. Der Bundesrat will diese Diskriminierung beenden, indem die Witwenrente gekürzt wird.

Am Nachmittag nahm das Parlament auch die Ehepaar-Renten ins Visier. Auf Initiative der SVP fügte die zuständige Kommission deren Anpassung in dieselbe Vorlage ein. Ziel ist es, den sogenannten Ehepaar-Plafond abzuschaffen. Bislang liegt dieser bei 150 Prozent der Maximalrente – aktuell 3780 Franken pro Monat.

Unverheiratete Paare können mit zwei Einzelrenten bis zu 5040 Franken beziehen. Von der Reform werden allerdings nur Neurentner profitieren. Die Mehrkosten werden auf rund vier Milliarden Franken jährlich geschätzt.

Heftige Kritik vom Bundesrat

Für Personen ohne Kinder sieht der Vorschlag der Landesregierung eine zweijährige Übergangsrente vor. Der Nationalrat votierte am Mittwoch knapp dafür, jene Übergangsrente während dreier Jahre auszurichten. Ausgenommen von der Reform sind Witwen und Witwer, die bei deren Inkrafttreten über 55 sind.

SP, Grüne und Mitte beantragten erfolglos, die Vorlage zur Überarbeitung an den Bundesrat zurückzuweisen. Sie störten sich insbesondere daran, dass mit der Reform auch gewisse bereits laufende Witwenrenten aufgehoben werden. Sie wandten zudem ein, die Verquickung der Frage der Hinterlassenenrenten mit der jener des Ehepaar-Plafonds führe zu einer Umverteilung von unten nach oben.

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider kritisierte die Beschlüsse deutlich. Sie sprach von einem «Leistungsabbau zulasten der Schwächeren». Besonders die Streichung des Ehepaar-Plafonds schaffe neue Ungleichheiten zwischen bestehenden und neuen Rentnerinnen und Rentnern. Zudem sei die Finanzierung der Reform nicht gesichert.

Trotz dieser Einwände stimmte eine knappe Mehrheit des Nationalrats zu: Mit 102 zu 95 Stimmen fand die Reform eine Mehrheit. Als Nächstes entscheidet der Ständerat über die Vorlage.