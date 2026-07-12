AHV und IV haben fast 40 Millionen Franken zu viel an Renten ins Ausland überwiesen. Die Rückforderung gestaltet sich oft schwierig – trotz Verbesserungen sieht die Finanzkontrolle weiterhin Schwachstellen.

Darum geht’s AHV und IV haben fast 40 Millionen Franken zu viel an Renten ins Ausland überwiesen.

Ein Teil des Geldes kann wegen komplizierter Verfahren oder Betrugsfällen nur schwer zurückgeholt werden.

Zwar wurden die Kontrollen verbessert, die Eidgenössische Finanzkontrolle sieht aber weiterhin Schwachstellen. Zusammenfassung erstellt mit

AHV und IV haben in den vergangenen Jahren Leistungen in Millionenhöhe zu Unrecht ins Ausland überwiesen. Wie die «SonntagsZeitung» berichtet, belief sich die Summe der Überzahlungen gemäss der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) Ende März auf knapp 40 Millionen Franken.

Offen sind davon noch rund 17 Millionen Franken, die von den Versicherten zurückgefordert werden. Rund 300'000 Franken gelten inzwischen als uneinbringlich.

Rückforderungen im Ausland oft schwierig

Die Rückforderung gestaltet sich laut der Zentralen Ausgleichsstelle im Ausland deutlich komplizierter als innerhalb der Schweiz. Während hierzulande Betreibungsverfahren vergleichsweise rasch eingeleitet werden können, hängen Rückforderungen im Ausland von den jeweiligen nationalen Gesetzen ab.

Besonders innerhalb der EU unterstützen zwar sogenannte Verbindungsstellen die Schweiz. Dennoch müssen viele Fälle vor Gericht geklärt werden. Solche Verfahren gelten als langwierig, teuer und führen nicht immer dazu, dass das Geld tatsächlich zurückfliesst.

Verbesserte Kontrollen senken Schaden

Jährlich überweist die Schweiz rund eine Million AHV- und IV-Renten im Gesamtwert von etwa acht Milliarden Franken ins Ausland. Angesichts dieser Summe seien Fehler zwar nicht völlig zu vermeiden, schreiben die Behörden laut der Zeitung.

Immerhin hat sich die Situation verbessert. Laut der Eidgenössischen Finanzkontrolle lag die Summe der Überzahlungen im Jahr 2020 noch bei fast 82 Millionen Franken und konnte inzwischen auf rund 40 Millionen reduziert werden.

Finanzkontrolle sieht weiter Schwächen

Trotz der Fortschritte sieht die Eidgenössische Finanzkontrolle weiterhin Handlungsbedarf. Insbesondere bei der Auswertung der Daten bestehe Nachholbedarf. Die Kontrollen seien nach wie vor zu punktuell.

Zudem habe die Zentrale Ausgleichsstelle keinen vollständigen Zugriff auf sämtliche AHV- und IV-Daten. Dadurch würden Möglichkeiten fehlen, Fehler oder Betrugsfälle frühzeitig zu erkennen. Ob die eingeleiteten Reformen den gewünschten Erfolg bringen, müsse sich laut Finanzkontrolle erst noch zeigen.