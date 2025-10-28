  1. Privatkunden
Millionen-Geschäft Hinter Tarnnamen unterwandern  Firmen den Wohnungs-Markt in Zürich

Sven Ziegler

28.10.2025

Der Streit um Airbnb in Zürich wächst weiter. 
Der Streit um Airbnb in Zürich wächst weiter. 
Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Unter den Profilen «Dimi» oder «Stephanie» verbergen sich keine harmlosen Vermieter, sondern grosse Firmen mit Dutzenden Wohnungen. Der Airbnb-Markt in Zürich hat sich zu einem lukrativen Geschäftsmodell entwickelt – und nun wächst der politische Druck.

Redaktion blue News

28.10.2025, 09:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Zürich vermieten Firmen über Tarnnamen wie «Dimi» oder «Stephanie» hunderte Wohnungen über Airbnb.
  • Die Stadt zählt inzwischen fast 5000 Business-Apartments – ihr Anteil wächst weiter.
  • Eine neue Initiative will die Kurzzeitvermietung stark einschränken, doch die Branche wehrt sich juristisch.
Mehr anzeigen

Wer auf Airbnb nach einer Unterkunft in Zürich sucht, stösst schnell auf vermeintlich private Gastgeber: «Stephanie», «Giancarlo» oder «Dimi». Hinter den freundlichen Profilen stehen jedoch keine Einzelpersonen, sondern professionelle Anbieter, wie das Lokalportal «Tsüri» schreibt.

So steckt hinter «Stephanie» der Business-Apartment-Vermieter HITrental, während «Dimi» alias Dimiter Tschawow Verwaltungsrat der ZR Zurich Relocation AG ist. Auch das Unternehmen PABS Residences nutzt ähnliche Strategien – sie alle betreiben Dutzende möblierte Wohnungen in der Stadt.

Airbnb-Boom in Zürich: Firmen statt Privatvermieter

Das Geschäftsmodell ist lukrativ: Die Firmen kaufen oder mieten Wohnungen und bieten sie über Plattformen wie Airbnb als Business-Apartments an – bevorzugt für Expats und Fachkräfte, die nur vorübergehend in Zürich leben. Laut Daten, die «Tsüri» gesammelt und ausgewertet hat, stammen rund 30 Prozent aller Inserate in Zürich von Vermieterinnen und Vermietern, die mindestens zehn Wohnungen anbieten.

Das internationale Unternehmen Blueground verlangt etwa 4500 Franken pro Monat für eine Einzimmerwohnung in Seebach oder 7750 Franken für eine Dreizimmerwohnung. Die Pressesprecherin Jamie Goldstein verteidigt das Modell: «Alle Vermieter:innen kennen und akzeptieren unser Konzept. Wir übernehmen Verantwortung für die Immobilie und die Mietzahlungen.» 

Die Zahl der Business-Apartments hat sich in den letzten Jahren stark erhöht. Ende Februar 2025 waren in Zürich 4990 Wohnungen dieser Art registriert – ein Zuwachs von 50 Prozent seit 2019. Besonders im Kreis 4 liegt ihr Anteil bereits bei rund sechs Prozent. Eine neue Airbnb-Initiative will die Kurzzeitvermietung nun auf 90 Tage pro Jahr begrenzen, um den «kommerziellen Missbrauch von Wohnraum» zu stoppen.

Zürcher Fälle zeigen: Konflikt um Airbnb spitzt sich zu

Bereits in der Vergangenheit hat blue News über Fälle berichtet, die zeigen, wie stark Airbnb das Mietgefüge in Zürich verändert. So wurden in den Sugus-Häusern im Kreis 5 mehr als hundert Mieterinnen und Mieter gekündigt – kurz darauf tauchten die Wohnungen auf Airbnb wieder auf, teils zum Siebenfachen des früheren Preises.

Auch in der kleinen Gemeinde Dättlikon ZH sorgt die Plattform für Konflikte: Wegen Lärm und Partys will die Gemeinde Airbnb-Vermietungen in Wohnzonen gänzlich verbieten, was derzeit rechtlich geprüft wird. Und selbst städtische Mieterinnen und Mieter hielten sich nicht immer an die Regeln – in den Siedlungen Hornbach und Hardau II kam es zu Kündigungen, nachdem Wohnungen unerlaubt auf Airbnb angeboten worden waren.

