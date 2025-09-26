Bis wieder Dampf aus dem Kühlturm des AKW Gösgen SO strömt, dauert es nach der Jahresrevision länger als geplant. (Archivbild) sda

Das Atomkraftwerk Gösgen ist seit Mai ausser Betrieb – und wird bis 2026 stillstehen. Nun wird klar: Der Grund ist ein Sicherheitsmangel, der offenbar seit der Inbetriebnahme 1979 besteht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das AKW Gösgen bleibt bis Februar 2026 vom Netz, Grund ist ein Schwachpunkt in den Speisewasserleitungen.

Laut Bundesbehörden besteht das Risiko seit 1979 – Greenpeace warnt vor grossen Gefahren.

Die Betreiber wollen die Mängel für einen einstelligen Millionenbetrag beheben. Mehr anzeigen

Das Kernkraftwerk Gösgen im Kanton Solothurn produziert seit Ende Mai keinen Strom mehr – und wird voraussichtlich bis Februar 2026 vom Netz bleiben. Bei der Jahresrevision wurden gravierende Mängel entdeckt.

Brisant: Nach Angaben des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (Ensi) handelt es sich um ein Problem, das bereits seit der Inbetriebnahme 1979 besteht, wie der «Blick» zuerst berichtete.

Konkret geht es um die Speisewasserleitungen, die für die Kühlung des Reaktors zentral sind. Rückschlagklappen sollen im Notfall automatisch schliessen, um den Reaktor zu schützen. Doch in Gösgen könnte das plötzliche Zuschlagen der Klappen starke Druckstösse erzeugen und Rohrhalterungen überlasten. Im Extremfall könnte dadurch die Kühlung des Reaktors in Frage gestellt werden, warnt das Ensi.

Gösgen soll einziges AKW sein

Bereits Ende der 1990er-Jahre wurde auf die fehlenden gedämpften Klappen hingewiesen. Damals argumentierten die Betreiber des AKW Gösgen, dass eine Verstärkung der Leitungen ausreiche. Neue Untersuchungen zeigen jedoch, dass dies nicht genügt. Laut Betreiber wurde die Schwachstelle im März gemeldet, eine Stilllegung folgte aber erst im Mai.

Wie das Ensi gegenüber dem «Blick» sagt, sei Gösgen das einzige AKW, welches von diesem Problem betroffen sei. Für die anderen Schweizer Anlagen – Beznau I, Beznau II und Leibstadt – gebe es «systemtechnische Unterschiede.»

Bis Gösgen wieder ans Netz darf, muss die Aufsicht die gewählte Lösung prüfen und freigeben. Der Betreiber rechnet nach wie vor mit einer Wiederinbetriebnahme Ende Februar 2026.