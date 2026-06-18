Nationalrat knickt nach SVP-Tadel ein und stimmt anders: «Der Druck war zu gross»

AKW-Streit im Nationalrat: Ein Politiker ändert nach SVP-Gespräch seine Stimme SVP-Fraktionsmitglied Daniel Sormanni ändert nach einem Gespräch mit SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi seine Meinung. Daraufhin kippt der Nationalrat das AKW-Neubauverbot. 18.06.2026

Die Abstimmung über die Stopp-Blackout-Initiative endete am Donnerstag mit 99 zu 98 Stimmen für ein AKW-Bauverbot bis 2035. Wenige Minuten später wurde der Entscheid gekippt. Mitte-links vermutet Druckversuche. Der Abweichler bestreitet das.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Stopp-Blackout-Initiative soll mit einem indirekten Gegenvorschlag bekämpft werden. Am Donnerstag entschied der Nationalrat zunächst knapp mit einer Stimme Unterschied, dass das AKW-Bauverbot bis 2035 bleibt.

Ermöglicht wurde der knappe Entscheid durch die Enthaltung des SVP-Fraktionsmitglieds Daniel Sormanni. Sormanni hatte sich zuvor auch schon enthalten.

Nach der Abstimmung hielten Nationalräte mit der Kamera fest, wie SVP-Kaderpolitiker mit Sormanni sprachen. Mitte-links spricht von «Druckversuchen», denn nach den Gesprächen änderte Sormanni seine Meinung. Mehr anzeigen

Es war eine dieser Abstimmungen, bei denen im Nationalrat plötzlich jede einzelne Stimme zählt. 99 zu 98 stand es am Donnerstagmorgen um 10:38 Uhr. Eine hauchdünne Mehrheit wollte neue Atomkraftwerke in der Schweiz bis 2035 weiterhin verbieten.

Der Mann, der den Ausschlag gab, hiess Daniel Sormanni. Der Genfer Nationalrat gehört nicht der SVP an, sitzt aber als Mitglied der Mouvement citoyens genevois in der SVP-Fraktion. Wie schon zuvor enthielt er sich auch diesmal. Damit verhalf er Mitte-links für einen Moment zum Sieg.

Doch der Moment hielt nicht lange.

Unmittelbar nach der Abstimmung gingen mehrere SVP-Nationalräte zu Sormanni, der gut sichtbar vorne bei den Stimmenzähler*innen sitzt. Unter ihnen waren SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi und Nationalrat Andreas Glarner. Was genau gesagt wurde, wissen nur die Beteiligten.

Für mehrere Ratsmitglieder wirkte die Szene jedoch wie ein öffentlich sichtbarer Versuch, Sormanni umzustimmen.

Abstimmung über Antrag Müller-Altermatt (AKW-Bauverbot bis 2035) Ja Ablehnung des Antrags Nein Annehmen des Antrags (AKW-Bauverbot bis 2035) 98Ja 99Nein 1Enthalten Alle Stimmen Ja Nein Enthalten Entschuldigt nicht abgestimmt Alle Parteien FDP GLP Grüne Mitte SP SVP Alle Kantone AG AI AR BE BL BS FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO SZ TG TI UR VD VS ZG ZH Name Partei Kanton Stimme Jean-Luc Addor SVP VS Ja Cyril Aellen FDP GE Ja Thomas Aeschi SVP ZG Ja Islam Alijaj SP ZH Nein Céline Amaudruz SVP GE Ja Emmanuel Amoos SP VS Nein Gerhard Andrey Grüne FR Nein Sibel Arslan Grüne BS Nein Christine Badertscher Grüne BE Nein Jacqueline Badran SP ZH Nein Maya Bally Mitte AG Nein Bettina Balmer FDP ZH Ja Nicole Barandun Mitte ZH Nein Kilian Baumann Grüne BE Nein Martin Bäumle GLP ZH Nein Samuel Bendahan SP VD Nein Rudi Berli Grüne GE Nein Kathrin Bertschy GLP BE Nein Edgar Bischof SVP AR Ja Thomas Bläsi SVP GE Ja Dominik Blunschy Mitte SZ Nein Philipp Matthias Bregy Mitte VS Nein Florence Brenzikofer Grüne BL Nein Simona Brizzi SP AG Nein Roland Rino Büchel SVP SG Ja Michaël Buffat SVP VD Ja Manfred Bühler SVP BE Ja Arbër Bullakaj SP SG Nein Christine Bulliard-Marbach Mitte FR Nein Thomas Burgherr SVP AG Ja Roman Bürgi SVP SZ Ja Yvonne Bürgin Mitte ZH Nein Didier Calame SVP NE Ja Hasan Candan SP LU Nein Martin Candinas Mitte GR Nein Isabelle Chappuis Mitte VD Ja Clarence Chollet Grüne NE Nein Katja Christ GLP BS Nein Christophe Clivaz Grüne VS Nein Damien Cottier FDP NE Ja Brigitte Crottaz SP VD Nein Christian Dandrès SP GE Nein Thomas de Courten SVP BL Ja Andrea de Meuron Grüne BE Nein Simone de Montmollin FDP GE Ja Jacqueline de Quattro FDP VD Ja Linda De Ventura SP SH Nein Marcel Dettling SVP SZ Ja Loïc Dobler SP JU Nein Marcel Dobler FDP SG Ja Martine Docourt SP NE Nein Michèle Dünki-Bättig SP ZH Nein Regina Durrer-Knobel Mitte NW Nein Mike Egger SVP SG Ja Alex Farinelli FDP TI Ja Laurence Fehlmann Rielle SP GE Nein Nina Fehr Düsel SVP ZH Ja Olivier Feller FDP VD Ja Benjamin Fischer SVP ZH Ja Giorgio Fonio Mitte TI Nein Sylvain Freymond SVP VD Ja Tamara Funiciello SP BE Nein Andreas Gafner SVP BE Ja Benoît Gaillard SP VD Nein Laura Gantenbein Grüne SO Nein Walter Gartmann SVP SG Ja Anna Giacometti FDP GR Ja Simone Gianini FDP TI Ja Benjamin Giezendanner SVP AG Ja Andreas Glarner SVP AG Ja Christian Glur SVP AG Ja Nadine Gobet FDP FR Ja Roger Golay SVP GE Ja Michael Götte SVP SG Ja Michael Graber SVP VS Ja Corina Gredig GLP ZH Nein Jürg Grossen GLP BE Nein Franz Grüter SVP LU Ja Niklaus-Samuel Gugger Mitte ZH Nein Lars Guggisberg SVP BE Ja Diana Gutjahr SVP TG Ja Barbara Gysi SP SG Nein Greta Gysin Grüne TI Nein Martin Haab SVP ZH Ja Patrick Hässig GLP ZH Nein Stefanie Heimgartner SVP AG Ja Erich Hess SVP BE Ja Lorenz Hess Mitte BE Nein Alois Huber SVP AG Ja Martin Hübscher SVP ZH Ja Roman Hug SVP GR Ja Thomas Hurter SVP SH Ja Christian Imark SVP SO Ja Jessica Jaccoud SP VD Nein Matthias Samuel Jauslin GLP AG Nein Marc Jost Mitte BE Nein Irène Kälin Grüne AG Nein Sidney Kamerzin Mitte VS Ja Pius Kaufmann Mitte LU Nein Delphine Klopfenstein Broggini Grüne GE Nein Thomas Knutti SVP BE Ja Nicolas Kolly SVP FR Ja Philipp Kutter Mitte ZH Nein Miriam Locher SP BL Nein Christian Lohr Mitte TG Entschuldigt Raphaël Mahaim Grüne VD Nein Vincent Maitre Mitte GE Nein Piero Marchesi SVP TI Ja Min Li Marti SP ZH Nein Samira Marti SP BL Nein Magdalena Martullo-Blocher SVP GR Ja Nadine Masshardt SP BE Nein Thomas Matter SVP ZH Ja Andreas Meier Mitte AG Ja Mattea Meyer SP ZH Nein Sophie Michaud Gigon Grüne VD Nein Simon Michel FDP SO Ja Fabian Molina SP ZH Nein Leo Müller Mitte LU Nein Stefan Müller-Altermatt Mitte SO Nein Philippe Nantermod FDP VS Ja Reto Nause Mitte BE Nein Jacques Nicolet SVP VD Ja Nicolò Paganini Mitte SG Ja Pierre-André Page SVP FR Präsident Yvan Pahud SVP VD Ja Paolo Pamini SVP TI Ja Gerhard Pfister Mitte ZG Nein Valérie Piller Carrard SP FR Nein Léonore Porchet Grüne VD Nein Barbara Portmann GLP AG Nein Hans-Peter Portmann FDP ZH Ja Katharina Prelicz-Huber Grüne ZH Nein Jon Pult SP GR Nein Lorenzo Quadri SVP TI Ja Thomas Rechsteiner Mitte AI Ja Lukas Reimann SVP SG Ja Estelle Revaz SP GE Nein Katja Riem SVP BE Ja Christoph Riner SVP AG Ja Maja Riniker FDP AG Ja Markus Ritter Mitte SG Nein Benjamin Roduit Mitte VS Ja Anna Rosenwasser SP ZH Nein David Roth SP LU Nein Marie-France Roth Pasquier Mitte FR Nein Daniel Ruch FDP VD Ja Monika Rüegger SVP OW Ja Hans Jörg Rüegsegger SVP BE Ja Farah Rumy SP SO Nein Gregor Rutz SVP ZH Ja Franziska Ryser Grüne SG Nein Regine Sauter FDP ZH Ja Barbara Schaffner GLP ZH Nein Peter Schilliger FDP LU Ja Nina Schläfli SP TG Nein Therese Schläpfer SVP ZH Ja Marionna Schlatter Grüne ZH Nein Anna-Béatrice Schmaltz Grüne ZH Nein Ueli Schmezer SP BE Nein Pascal Schmid SVP TG Ja Daniela Schneeberger FDP BL Ja Meret Schneider Grüne ZH Nein Elisabeth Schneider-Schneiter Mitte BL Nein Markus Schnyder SVP GL Ja Priska Seiler Graf SP ZH Nein Andri Silberschmidt FDP ZH Ja Sandra Sollberger SVP BL Ja Daniel Sormanni SVP GE Enthalten Simon Stadler Mitte UR Nein Fabienne Stämpfli GLP BE Nein Barbara Steinemann SVP ZH Ja Thomas Stettler SVP JU Ja Bruno Storni SP TI Nein Manuel Strupler SVP TG Ja Gabriela Suter SP AG Nein Vroni Thalmann-Bieri SVP LU Ja Heinz Theiler FDP SZ Ja Michael Töngi Grüne LU Nein Jean Tschopp SP VD Nein Mauro Tuena SVP ZH Ja Brenda Tuosto SP VD Nein Nadja Umbricht Pieren SVP BE Ja Kris Vietze FDP TG Ja Susanne Vincenz-Stauffacher FDP SG Ja Patricia von Falkenstein FDP BS Ja Erich Vontobel SVP ZH Ja Bruno Walliser SVP ZH Ja Beat Walti FDP ZH Ja Ernst Wandfluh SVP BE Ja Christian Wasserfallen FDP BE Ja Céline Weber GLP VD Nein Laurent Wehrli FDP VD Ja Manuela Weichelt Grüne ZG Nein Cédric Wermuth SP AG Nein Priska Wismer-Felder Mitte LU Nein Sarah Wyss SP BS Nein Rémy Wyssmann SVP SO Ja Andrea Zryd SP BE Nein Ursula Zybach SP BE Nein

Eine von ihnen: Mitte-Fraktionschefin Yvonne Bürgin. Sie beobachtete das Gespräch, ging nach vorne und fotografierte die Szene aus kurzer Distanz. Aus ihrer Sicht wollte sie dokumentieren, was sie als Druckversuch wahrnahm. Mehrere Nationalräte applaudierten.

«In der Verfassung steht klar, dass man ohne Weisung abstimmt», sagt Bürgin gegenüber blue News. Wenn jemand zunächst gegen die Parteilinie stimme oder sich enthalte und anschliessend mehrere Parteikollegen auf ihn einredeten, woraufhin er seine Meinung ändere, dann habe das «ein böses Gschmäckli». Sie frage sich, ob Sormanni unter Druck gesetzt worden sei. Falls ja, seien das «Trumpsche Methoden» – und solche hätten im Bundeshaus nichts verloren.

Mitte-Nationalrätin Yvonne Bürgin fotografierte die Szene und vermutet, dass hier SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi «Druck» auf seinen Fraktionskollegen Daniel Sormanni ausübte. ZVG

Die Bundesverfassung hält klar fest: Die Mitglieder der Bundesversammlung stimmen ohne Weisungen. Auf deutsch: Fraktionszwang ist verboten.

«Die Mitglieder der Bundesversammlung stimmen ohne Weisungen.»

Andreas Glarner weist den Vorwurf zurück. Er habe sich bei Sormanni lediglich erkundigt, weil er am nächsten bei ihm sitze. «Er hat mir gesagt, dass er sich beim Knopf getäuscht habe», sagt Glarner. Daraufhin habe er einen Ordnungsantrag auf Wiederholung der Abstimmung gestellt. «Ich war nur knapp fünf Sekunden bei ihm. In fünf Sekunden kann man niemanden unter Druck setzen.»

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi wollte sich gegenüber blue News nicht äussern.

«Kein Kommentar.» Thomas Aeschi SVP-Fraktionschef

Auch SP-Nationalrätin Sarah Wyss bekam die Szene mit. Sie sprach Glarner nach der Abstimmung direkt an, wie im Videostream sichtbar war. Gegenüber blue News erklärt sie, sie habe ihn gefragt, ob sein Fraktionskollege wirklich falsch abgestimmt habe – oder einfach «nicht im Sinne der SVP».

Sormanni sprach selbst auch von einem Druckversuch. In einer schriftlichen Stellungnahme hält er fest, er habe sich bei der Abstimmung geirrt. Druckversuche habe es vielmehr bei der Eintretensdebatte und bei der Schlussabstimmung gegeben – also in jenen Momenten, in denen er sich nicht gegen die SVP-Fraktion gestellt hatte.

Beim «Blick» lässt er sich aber deutlicher zitieren: «Der Druck aus der SVP-Spitze war zu gross.»

Glarner hatte mit seinem Ordnungsantrag Erfolg. Im Nationalrat gilt faktisch ein Gentlemen's Agreement: Wenn ein Ratsmitglied erklärt, es habe sich bei der Stimmabgabe verdrückt, wird die Abstimmung in der Regel wiederholt.

Votum Glarner Andreas 378005 18.06.2026

Bei der zweiten Abstimmung änderte Sormanni sein Votum. Er stimmte nun mit der SVP-Fraktion. Damit kippte das Resultat. Der Antrag von Mitte-links, neue AKWs bis 2035 zu verbieten, wurde abgelehnt – auch weil sechs Mitglieder der Mitte dagegenstimmten.

In der Sache ging es um die Stopp-Blackout-Initiative. Sie will ermöglichen, dass in der Schweiz wieder neue Atomkraftwerke gebaut werden dürfen. SVP-Energieminister Albert Rösti wollte das Volksbegehren mit einem indirekten Gegenvorschlag entschärfen und die zentrale Forderung über eine Gesetzesänderung aufnehmen.

Mitte-links stellte sich dagegen. Nach der wiederholten Abstimmung war klar: National- und Ständerat können am Freitag die Debatte über die Stopp-Blackout-Initiative abschliessen. Danach wird der Bundesrat die Volksabstimmung ansetzen. Ein Referendum gegen den indirekten Gegenvorschlag ist bereits angekündigt.