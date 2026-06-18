Nationalrat knickt nach SVP-Tadel ein und stimmt anders: «Der Druck war zu gross»

AKW-Streit im BundeshausNationalrat knickt nach SVP-Tadel ein und stimmt anders: «Der Druck war zu gross»
Petar Marjanović
18.6.2026
AKW-Streit im Nationalrat: Ein Politiker ändert nach SVP-Gespräch seine Stimme
SVP-Fraktionsmitglied Daniel Sormanni ändert nach einem Gespräch mit SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi seine Meinung. Daraufhin kippt der Nationalrat das AKW-Neubauverbot.
18.06.2026
Die Abstimmung über die Stopp-Blackout-Initiative endete am Donnerstag mit 99 zu 98 Stimmen für ein AKW-Bauverbot bis 2035. Wenige Minuten später wurde der Entscheid gekippt. Mitte-links vermutet Druckversuche. Der Abweichler bestreitet das.
Die Stopp-Blackout-Initiative soll mit einem indirekten Gegenvorschlag bekämpft werden. Am Donnerstag entschied der Nationalrat zunächst knapp mit einer Stimme Unterschied, dass das AKW-Bauverbot bis 2035 bleibt.
Ermöglicht wurde der knappe Entscheid durch die Enthaltung des SVP-Fraktionsmitglieds Daniel Sormanni. Sormanni hatte sich zuvor auch schon enthalten.
Nach der Abstimmung hielten Nationalräte mit der Kamera fest, wie SVP-Kaderpolitiker mit Sormanni sprachen. Mitte-links spricht von «Druckversuchen», denn nach den Gesprächen änderte Sormanni seine Meinung.
Es war eine dieser Abstimmungen, bei denen im Nationalrat plötzlich jede einzelne Stimme zählt. 99 zu 98 stand es am Donnerstagmorgen um 10:38 Uhr. Eine hauchdünne Mehrheit wollte neue Atomkraftwerke in der Schweiz bis 2035 weiterhin verbieten.
Der Mann, der den Ausschlag gab, hiess Daniel Sormanni. Der Genfer Nationalrat gehört nicht der SVP an, sitzt aber als Mitglied der Mouvement citoyens genevois in der SVP-Fraktion. Wie schon zuvor enthielt er sich auch diesmal. Damit verhalf er Mitte-links für einen Moment zum Sieg.
Doch der Moment hielt nicht lange.
Unmittelbar nach der Abstimmung gingen mehrere SVP-Nationalräte zu Sormanni, der gut sichtbar vorne bei den Stimmenzähler*innen sitzt. Unter ihnen waren SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi und Nationalrat Andreas Glarner. Was genau gesagt wurde, wissen nur die Beteiligten.
Für mehrere Ratsmitglieder wirkte die Szene jedoch wie ein öffentlich sichtbarer Versuch, Sormanni umzustimmen.
Abstimmung über Antrag Müller-Altermatt (AKW-Bauverbot bis 2035)
JaAblehnung des Antrags
NeinAnnehmen des Antrags (AKW-Bauverbot bis 2035)
98Ja99Nein1Enthalten
Name
Partei
Kanton
Stimme
Jean-Luc Addor
SVP
VS
Ja
Cyril Aellen
FDP
GE
Ja
Thomas Aeschi
SVP
ZG
Ja
Islam Alijaj
SP
ZH
Nein
Céline Amaudruz
SVP
GE
Ja
Emmanuel Amoos
SP
VS
Nein
Gerhard Andrey
Grüne
FR
Nein
Sibel Arslan
Grüne
BS
Nein
Christine Badertscher
Grüne
BE
Nein
Jacqueline Badran
SP
ZH
Nein
Maya Bally
Mitte
AG
Nein
Bettina Balmer
FDP
ZH
Ja
Nicole Barandun
Mitte
ZH
Nein
Kilian Baumann
Grüne
BE
Nein
Martin Bäumle
GLP
ZH
Nein
Samuel Bendahan
SP
VD
Nein
Rudi Berli
Grüne
GE
Nein
Kathrin Bertschy
GLP
BE
Nein
Edgar Bischof
SVP
AR
Ja
Thomas Bläsi
SVP
GE
Ja
Dominik Blunschy
Mitte
SZ
Nein
Philipp Matthias Bregy
Mitte
VS
Nein
Florence Brenzikofer
Grüne
BL
Nein
Simona Brizzi
SP
AG
Nein
Roland Rino Büchel
SVP
SG
Ja
Michaël Buffat
SVP
VD
Ja
Manfred Bühler
SVP
BE
Ja
Arbër Bullakaj
SP
SG
Nein
Christine Bulliard-Marbach
Mitte
FR
Nein
Thomas Burgherr
SVP
AG
Ja
Roman Bürgi
SVP
SZ
Ja
Yvonne Bürgin
Mitte
ZH
Nein
Didier Calame
SVP
NE
Ja
Hasan Candan
SP
LU
Nein
Martin Candinas
Mitte
GR
Nein
Isabelle Chappuis
Mitte
VD
Ja
Clarence Chollet
Grüne
NE
Nein
Katja Christ
GLP
BS
Nein
Christophe Clivaz
Grüne
VS
Nein
Damien Cottier
FDP
NE
Ja
Brigitte Crottaz
SP
VD
Nein
Christian Dandrès
SP
GE
Nein
Thomas de Courten
SVP
BL
Ja
Andrea de Meuron
Grüne
BE
Nein
Simone de Montmollin
FDP
GE
Ja
Jacqueline de Quattro
FDP
VD
Ja
Linda De Ventura
SP
SH
Nein
Marcel Dettling
SVP
SZ
Ja
Loïc Dobler
SP
JU
Nein
Marcel Dobler
FDP
SG
Ja
Martine Docourt
SP
NE
Nein
Michèle Dünki-Bättig
SP
ZH
Nein
Regina Durrer-Knobel
Mitte
NW
Nein
Mike Egger
SVP
SG
Ja
Alex Farinelli
FDP
TI
Ja
Laurence Fehlmann Rielle
SP
GE
Nein
Nina Fehr Düsel
SVP
ZH
Ja
Olivier Feller
FDP
VD
Ja
Benjamin Fischer
SVP
ZH
Ja
Giorgio Fonio
Mitte
TI
Nein
Sylvain Freymond
SVP
VD
Ja
Tamara Funiciello
SP
BE
Nein
Andreas Gafner
SVP
BE
Ja
Benoît Gaillard
SP
VD
Nein
Laura Gantenbein
Grüne
SO
Nein
Walter Gartmann
SVP
SG
Ja
Anna Giacometti
FDP
GR
Ja
Simone Gianini
FDP
TI
Ja
Benjamin Giezendanner
SVP
AG
Ja
Andreas Glarner
SVP
AG
Ja
Christian Glur
SVP
AG
Ja
Nadine Gobet
FDP
FR
Ja
Roger Golay
SVP
GE
Ja
Michael Götte
SVP
SG
Ja
Michael Graber
SVP
VS
Ja
Corina Gredig
GLP
ZH
Nein
Jürg Grossen
GLP
BE
Nein
Franz Grüter
SVP
LU
Ja
Niklaus-Samuel Gugger
Mitte
ZH
Nein
Lars Guggisberg
SVP
BE
Ja
Diana Gutjahr
SVP
TG
Ja
Barbara Gysi
SP
SG
Nein
Greta Gysin
Grüne
TI
Nein
Martin Haab
SVP
ZH
Ja
Patrick Hässig
GLP
ZH
Nein
Stefanie Heimgartner
SVP
AG
Ja
Erich Hess
SVP
BE
Ja
Lorenz Hess
Mitte
BE
Nein
Alois Huber
SVP
AG
Ja
Martin Hübscher
SVP
ZH
Ja
Roman Hug
SVP
GR
Ja
Thomas Hurter
SVP
SH
Ja
Christian Imark
SVP
SO
Ja
Jessica Jaccoud
SP
VD
Nein
Matthias Samuel Jauslin
GLP
AG
Nein
Marc Jost
Mitte
BE
Nein
Irène Kälin
Grüne
AG
Nein
Sidney Kamerzin
Mitte
VS
Ja
Pius Kaufmann
Mitte
LU
Nein
Delphine Klopfenstein Broggini
Grüne
GE
Nein
Thomas Knutti
SVP
BE
Ja
Nicolas Kolly
SVP
FR
Ja
Philipp Kutter
Mitte
ZH
Nein
Miriam Locher
SP
BL
Nein
Christian Lohr
Mitte
TG
Entschuldigt
Raphaël Mahaim
Grüne
VD
Nein
Vincent Maitre
Mitte
GE
Nein
Piero Marchesi
SVP
TI
Ja
Min Li Marti
SP
ZH
Nein
Samira Marti
SP
BL
Nein
Magdalena Martullo-Blocher
SVP
GR
Ja
Nadine Masshardt
SP
BE
Nein
Thomas Matter
SVP
ZH
Ja
Andreas Meier
Mitte
AG
Ja
Mattea Meyer
SP
ZH
Nein
Sophie Michaud Gigon
Grüne
VD
Nein
Simon Michel
FDP
SO
Ja
Fabian Molina
SP
ZH
Nein
Leo Müller
Mitte
LU
Nein
Stefan Müller-Altermatt
Mitte
SO
Nein
Philippe Nantermod
FDP
VS
Ja
Reto Nause
Mitte
BE
Nein
Jacques Nicolet
SVP
VD
Ja
Nicolò Paganini
Mitte
SG
Ja
Pierre-André Page
SVP
FR
Präsident
Yvan Pahud
SVP
VD
Ja
Paolo Pamini
SVP
TI
Ja
Gerhard Pfister
Mitte
ZG
Nein
Valérie Piller Carrard
SP
FR
Nein
Léonore Porchet
Grüne
VD
Nein
Barbara Portmann
GLP
AG
Nein
Hans-Peter Portmann
FDP
ZH
Ja
Katharina Prelicz-Huber
Grüne
ZH
Nein
Jon Pult
SP
GR
Nein
Lorenzo Quadri
SVP
TI
Ja
Thomas Rechsteiner
Mitte
AI
Ja
Lukas Reimann
SVP
SG
Ja
Estelle Revaz
SP
GE
Nein
Katja Riem
SVP
BE
Ja
Christoph Riner
SVP
AG
Ja
Maja Riniker
FDP
AG
Ja
Markus Ritter
Mitte
SG
Nein
Benjamin Roduit
Mitte
VS
Ja
Anna Rosenwasser
SP
ZH
Nein
David Roth
SP
LU
Nein
Marie-France Roth Pasquier
Mitte
FR
Nein
Daniel Ruch
FDP
VD
Ja
Monika Rüegger
SVP
OW
Ja
Hans Jörg Rüegsegger
SVP
BE
Ja
Farah Rumy
SP
SO
Nein
Gregor Rutz
SVP
ZH
Ja
Franziska Ryser
Grüne
SG
Nein
Regine Sauter
FDP
ZH
Ja
Barbara Schaffner
GLP
ZH
Nein
Peter Schilliger
FDP
LU
Ja
Nina Schläfli
SP
TG
Nein
Therese Schläpfer
SVP
ZH
Ja
Marionna Schlatter
Grüne
ZH
Nein
Anna-Béatrice Schmaltz
Grüne
ZH
Nein
Ueli Schmezer
SP
BE
Nein
Pascal Schmid
SVP
TG
Ja
Daniela Schneeberger
FDP
BL
Ja
Meret Schneider
Grüne
ZH
Nein
Elisabeth Schneider-Schneiter
Mitte
BL
Nein
Markus Schnyder
SVP
GL
Ja
Priska Seiler Graf
SP
ZH
Nein
Andri Silberschmidt
FDP
ZH
Ja
Sandra Sollberger
SVP
BL
Ja
Daniel Sormanni
SVP
GE
Enthalten
Simon Stadler
Mitte
UR
Nein
Fabienne Stämpfli
GLP
BE
Nein
Barbara Steinemann
SVP
ZH
Ja
Thomas Stettler
SVP
JU
Ja
Bruno Storni
SP
TI
Nein
Manuel Strupler
SVP
TG
Ja
Gabriela Suter
SP
AG
Nein
Vroni Thalmann-Bieri
SVP
LU
Ja
Heinz Theiler
FDP
SZ
Ja
Michael Töngi
Grüne
LU
Nein
Jean Tschopp
SP
VD
Nein
Mauro Tuena
SVP
ZH
Ja
Brenda Tuosto
SP
VD
Nein
Nadja Umbricht Pieren
SVP
BE
Ja
Kris Vietze
FDP
TG
Ja
Susanne Vincenz-Stauffacher
FDP
SG
Ja
Patricia von Falkenstein
FDP
BS
Ja
Erich Vontobel
SVP
ZH
Ja
Bruno Walliser
SVP
ZH
Ja
Beat Walti
FDP
ZH
Ja
Ernst Wandfluh
SVP
BE
Ja
Christian Wasserfallen
FDP
BE
Ja
Céline Weber
GLP
VD
Nein
Laurent Wehrli
FDP
VD
Ja
Manuela Weichelt
Grüne
ZG
Nein
Cédric Wermuth
SP
AG
Nein
Priska Wismer-Felder
Mitte
LU
Nein
Sarah Wyss
SP
BS
Nein
Rémy Wyssmann
SVP
SO
Ja
Andrea Zryd
SP
BE
Nein
Ursula Zybach
SP
BE
Nein
Eine von ihnen: Mitte-Fraktionschefin Yvonne Bürgin. Sie beobachtete das Gespräch, ging nach vorne und fotografierte die Szene aus kurzer Distanz. Aus ihrer Sicht wollte sie dokumentieren, was sie als Druckversuch wahrnahm. Mehrere Nationalräte applaudierten.
«In der Verfassung steht klar, dass man ohne Weisung abstimmt», sagt Bürgin gegenüber blue News. Wenn jemand zunächst gegen die Parteilinie stimme oder sich enthalte und anschliessend mehrere Parteikollegen auf ihn einredeten, woraufhin er seine Meinung ändere, dann habe das «ein böses Gschmäckli». Sie frage sich, ob Sormanni unter Druck gesetzt worden sei. Falls ja, seien das «Trumpsche Methoden» – und solche hätten im Bundeshaus nichts verloren.
Die Bundesverfassung hält klar fest: Die Mitglieder der Bundesversammlung stimmen ohne Weisungen. Auf deutsch: Fraktionszwang ist verboten.
«Die Mitglieder der Bundesversammlung stimmen ohne Weisungen.»
Andreas Glarner weist den Vorwurf zurück. Er habe sich bei Sormanni lediglich erkundigt, weil er am nächsten bei ihm sitze. «Er hat mir gesagt, dass er sich beim Knopf getäuscht habe», sagt Glarner. Daraufhin habe er einen Ordnungsantrag auf Wiederholung der Abstimmung gestellt. «Ich war nur knapp fünf Sekunden bei ihm. In fünf Sekunden kann man niemanden unter Druck setzen.»
SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi wollte sich gegenüber blue News nicht äussern.
«Kein Kommentar.»
Thomas Aeschi
SVP-Fraktionschef
Auch SP-Nationalrätin Sarah Wyss bekam die Szene mit. Sie sprach Glarner nach der Abstimmung direkt an, wie im Videostream sichtbar war. Gegenüber blue News erklärt sie, sie habe ihn gefragt, ob sein Fraktionskollege wirklich falsch abgestimmt habe – oder einfach «nicht im Sinne der SVP».
Sormanni sprach selbst auch von einem Druckversuch. In einer schriftlichen Stellungnahme hält er fest, er habe sich bei der Abstimmung geirrt. Druckversuche habe es vielmehr bei der Eintretensdebatte und bei der Schlussabstimmung gegeben – also in jenen Momenten, in denen er sich nicht gegen die SVP-Fraktion gestellt hatte.
Beim «Blick» lässt er sich aber deutlicher zitieren: «Der Druck aus der SVP-Spitze war zu gross.»
Glarner hatte mit seinem Ordnungsantrag Erfolg. Im Nationalrat gilt faktisch ein Gentlemen's Agreement: Wenn ein Ratsmitglied erklärt, es habe sich bei der Stimmabgabe verdrückt, wird die Abstimmung in der Regel wiederholt.
Votum Glarner Andreas 378005
18.06.2026
Bei der zweiten Abstimmung änderte Sormanni sein Votum. Er stimmte nun mit der SVP-Fraktion. Damit kippte das Resultat. Der Antrag von Mitte-links, neue AKWs bis 2035 zu verbieten, wurde abgelehnt – auch weil sechs Mitglieder der Mitte dagegenstimmten.
In der Sache ging es um die Stopp-Blackout-Initiative. Sie will ermöglichen, dass in der Schweiz wieder neue Atomkraftwerke gebaut werden dürfen. SVP-Energieminister Albert Rösti wollte das Volksbegehren mit einem indirekten Gegenvorschlag entschärfen und die zentrale Forderung über eine Gesetzesänderung aufnehmen.
Mitte-links stellte sich dagegen. Nach der wiederholten Abstimmung war klar: National- und Ständerat können am Freitag die Debatte über die Stopp-Blackout-Initiative abschliessen. Danach wird der Bundesrat die Volksabstimmung ansetzen. Ein Referendum gegen den indirekten Gegenvorschlag ist bereits angekündigt.