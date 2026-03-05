Alain Berset richtet dringenden Appell an Europa

Alain Berset ist Generalsekretär des Europarats. KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Europarat-Generalsekretär Alain Berset warnt vor den Folgen wachsender Spannungen und fordert einen «neuen Demokratiepakt» für Europa.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alain Berset warnt vor der wachsenden Gefährdung von Demokratie und Menschenrechten in Zeiten globaler Spannungen.

Deshalb fordert der Europarats-Generalsekretär einen «neuen Demokratiepakt für Europa», um die Institutionen an aktuelle Herausforderungen anzupassen.

Militärische Sicherheit könne nur bestehen, wenn auch die demokratische stark genug sei, betont er. Mehr anzeigen

In der Weltgeschichte passiert gerade viel – Umbrüche und Krisen prägen unsere Zeit. Gerade deshalb sei der Europarat heute von besonderer Bedeutung, sagt Alain Berset, Generalsekretär des Europarats, zu blue News. Das Gremium wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, um die Rückkehr autoritärer Systeme zu verhindern und die Menschenrechte zu schützen.

Heute, so Berset, habe diese Aufgabe wieder eine besondere Aktualität: «Wir befinden uns derzeit in einer Situation, in der die geopolitischen Spannungen stetig zunehmen», erklärt der ehemalige Innenminister.

«Deshalb ist unsere Arbeit heute wichtiger denn je. Es geht darum, das reibungslose Funktionieren der Demokratie zu sichern und Wege zu finden, um die Schwächung des Völkerrechts aufzuhalten. Denn diese Entwicklung hat nicht nur internationale Folgen, sondern betrifft letztlich auch die Menschenrechte in den einzelnen Ländern.»

«Neuen Demokratiepakt für Europa»

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, schlägt Alain Berset einen «neuen Demokratiepakt für Europa» vor. «Das Projekt ist noch in der Beratungsphase, aber die Idee ist, die Demokratie an die aktuellen Herausforderungen anzupassen – etwa an die sozialen Netzwerke, die Migration oder die zunehmende Spaltung der öffentlichen Debatten», erklärt der ehemalige Bundespräsident.

Wegen der russischen Invasion in der Ukraine und der Unsicherheiten rund um Donald Trumps Verhalten in Washington sehen sich viele europäische Länder gezwungen, rasch aufzurüsten. Berset hält das zwar für nötig, sagt aber, dass dies nur unter starken demokratischen Bedingungen geschehen dürfe.

Deshalb sei der neue Demokratiepakt unverzichtbar. «Stellen Sie sich vor, in einem stark militarisierten Land gelangt eine extremistische Gruppe an die Macht, etwa durch manipulierte Wahlen. Ein solches Szenario könnte katastrophal enden. Ist das wirklich unser Verständnis von Sicherheit? Ich glaube nicht», sagt er.

«Ich bin der Meinung, dass wir die überholte Trennung zwischen harter, militärischer und weicher, demokratischer Sicherheit endlich überwinden müssen», fügt er hinzu. Diese Elemente seien eng miteinander verknüpft: «Militärische Sicherheit funktioniert nur dann richtig, wenn die demokratische Sicherheit stark genug ist, um die Streitkräfte zu kontrollieren», so Berset weiter.

Berset glaubt an die Zukunft der Demokratie

Ein heikles Thema ist der Aufstieg nationalistischer Parteien in vielen Ländern Europas. Kann die Demokratie unter solchen Bedingungen noch ihre Rolle als Schutzmechanismus erfüllen?

Alain Berset vermeidet parteipolitische Kritik, stellt aber klar: «Es ist für mich schlicht undenkbar, in militärische Sicherheit zu investieren, ohne im gleichen Masse und mit der gleichen Entschlossenheit in die Institutionen zu investieren.»

Doch Alain Berset bleibt seiner Überzeugung treu: Er glaubt an die Zukunft der Demokratie. Als begeisterter Läufer startet der Generalsekretär des Europarats sinnbildlich einen Marathon, um die europäischen Länder davon zu überzeugen, der demokratischen Sicherheit Vorrang vor der militärischen zu geben. Ob es ihm gelingt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

