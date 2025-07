Der 23-jährige Albaner wird derzeit von der Polizei gesucht. Kantonspolizei Aargau

Der am vergangenen Donnerstag in Baden entwichene Häftling ist nach wie vor flüchtig. Die Kantonspolizei Aargau sucht weiterhin Augenzeugen und mahnt zu erhöhter Wachsamkeit.

Redaktion blue News Dominik Müller

Letzten Donnerstag ist einem Häftling vor dem Polizeistützpunkt Baden die Flucht gelungen. Bis anhin ist es der Polizei noch nicht gelungen, den 23-jährigen Albaner festzunehmen.

Dem Flüchtigen dicht auf den Fersen war die Polizei am Freitagnachmittag, als sie an der Lägern mit einem Grossaufgebot nach ihm fahndete. Mit Einbruch der Dunkelheit musste die Polizei die mehrstündige Fahndung im ausgedehnten, teilweise unwegsamen Waldgebiet dann aber erfolglos abbrechen.

Die Tatsache, dass sich der Gesuchte zumindest am Freitag noch in Handschellen in der Region herumtrieb, lässt darauf schliessen, dass er bei seiner Flucht keinen Plan verfolgte. So scheint er hier weder einen Bezugsort noch Kontaktpersonen zu haben. Ohnehin weist der 23-jährige Albaner keinen Wohnsitz in der Schweiz auf.

Nach nunmehr fünf Tagen auf der Flucht muss der Häftling zwangsläufig versucht haben, sich der Handschellen zu entledigen sowie Kleider und Nahrung zu beschaffen. Dazu könnte der wegen Einbrüchen in Haft gewesene Mann in Häuser, Werkstätten oder Keller eingedrungen sein – und dies weiterhin tun, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Auch könnte er Personen gebeten haben, das Telefon benützen zu dürfen.

Die Kantonspolizei Aargau mahnt zu erhöhter Wachsamkeit und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen machen, sich sofort zu melden.