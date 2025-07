Albaner (23) flüchtet aus Gefangenentransporter – Grossfahndung läuft

Der 23-jährige Albaner wird derzeit von der Polizei gesucht. Polizei AG

Anlässlich eines Gefangenentransports flüchtete ein Häftling. Trotz Fahndung bleibt er verschwunden.

Am Donnerstag kurz vor 9 Uhr, gelang einem Häftling in Baden AG kurz vor dem Einstieg in ein Gefangenenfahrzeug, die Flucht. Beim Geflüchteten handelt es sich um einen 23-jährigen Albaner.

Er trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke mit weiss gemusterten Ärmeln und weisse Schuhe. Zudem trug er zum Fluchtzeitpunkt Handschellen.

Trotz sofort eingeleiteter Grossfahndung unter Einsatz mehrerer Diensthunde, konnte der Häftling bis dato nicht aufgefunden werden. Es liegen keine Hinweise auf eine Gefahr für die Öffentlichkeit vor.

Die Polizei ersucht um Mithilfe: Personen, welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich an den Polizeinotruf 117 zu wenden.