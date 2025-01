Was machen Albert Röstis Beamte im Wellnesshotel?

ReKa Nun ja, leider traue ich auch all den Aussagen von Albert Rösti nicht uneingeschränkt. Er ist wie alle Politiker: Sage dies und mache selber das Gegenteil. Sparen ja, aber nur beim Volk - oder auf Kosten der Allgemeinheit - nur nicht für die eigenen Sachen. Da kann nicht dick genug Geld ausgegeben werden.

Meines Erachtens ist dies ohnehin die "Politik" der SVP. Und nehmen wir gleich auch noch die Bauernlobby dazu. Mein Gott, was uns die Landwirtschaft heute schon kostet? Immens! Und nun soll noch der grösste Bauern-Lobbyist auch noch Bundesrat werden? Das geht komplett in die falsche Richtung!

bananenrepublikaner52 Ist doch den armen Beamten auch was zu gönnen !

ursus50 Ganz einfach, vom Lohn abziehen, Verwarnung aussprechen. Sich zu schämen kann man ja nicht verordnen.

Kululu Und dann macht man so ein Aufstand wegen der 13 AHV was sind das nur für heuchlerische Aussagen.

Mein Glaube gegenüber unseren Politiker schwindet mehr und mehr. Mein Gott Bern ist ein Selbstbedienungsladen geworden.

Papaschlumpfi was macht man den in einem Wellnesshotel? ,,,, sich von den scheren Verhandlungen und Entscheidungen im Bundeshaus wieder zu erholen,,,, was den sonst!!!

Papaschlumpfi Papaschlumpfi Verzeigung leider hat sich das sch 👉🏼w👈🏼eren nach Bad-Zurzach zur Erholung abgesetzt

Colorless-Ratificati Die Chefin der internen Revision des Astra und ihre Stellvertreterin verstossen gegen internes Reglement. Was sind das für Kaderleute - notabene der internen Revision!!

Aufi An ReKa und Allgemein.

Man muss nicht immer nur den Chef kritisieren.

Es liegt an der Sache im einzelnen. Bei den Bundesämtern allgemein.

Diese Chefs bleiben Jahre lang und bezeichnen sich als Herrgötter.

Wenn der Bundesrat gewählt wird,müssten dann auch deren Bundesämter (Chefs und Personal )mal angeschaut und ausgemistet werden.

Im übrigen ist es allgemein so,dass Anstand und Eigenverantwortung auf allen Ebenen verloren gegangen ist.

Echte Vorbilder gibt es schon lange nicht mehr.

Das hat nichts mit den Parteien zu tun.

Sonst...wer will und hat ,die Schweiz der Eu zugeschanzt...ohne zu fragen???

Uns sonst ,der Posten ist frei. Jeder kann sich bewerben,anstatt nur austeilen.