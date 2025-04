Argentinier macht Bündner Dorf international bekannt – aus kuriosem Grund

Ale Lupidi erzählt auf TikTok, wie er in 5 Monaten 12'000 Franken gespart hat Auf seinem TikTok-Kanal erzählt Lupidi, dass er seit etwa eineinhalb Jahren in Samnaun lebt – und seither eine beachtliche Summe gespart hat. Wie ihm das gelungen ist? Er profitiert von einem Schweizer Lohn, kombiniert mit tiefen Lebenshaltungskosten 24.04.2025

Ein junger Argentinier spricht kein Deutsch und kein Rätoromanisch. Und trotzdem konnte er in Samnaun innert kürzester Zeit rund 12’000 Franken ansparen. Er erzählt auf TikTok, wie er das geschafft hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Dorf Samnaun GR ist wegen der geografischen Lage an der österreichischen Grenze zollfrei.

Wer dort lebt, profitiert von einem Schweizer Lohn und tiefen Kosten für Lebensmittel und Luxusprodukte.

Dass man in der Schweiz gut verdienen kann, überrascht hierzulande kaum jemanden. Im Ausland sorgt dieses Thema aber immer wieder für Aufsehen. Aktuell berichtet das argentinische Newsportal «Infobae» über Ale Lupidi, einen jungen Argentinier, der im bündnerischen Samnaun innert fünf Monaten umgerechnet rund 12’000 Franken zur Seite legen konnte.

Auf seinem TikTok-Kanal erzählt Lupidi, dass er seit etwa eineinhalb Jahren in Samnaun lebt – und seither eine beachtliche Summe gespart hat. Wie ihm das gelungen ist? Er profitiert von einem Schweizer Lohn, kombiniert mit tiefen Lebenshaltungskosten und steuerlichen Vorteilen.

Selbstbewusst sagt er: «In diesem Dorf muss man kein Deutsch sprechen. Wenn man es kann, ist das natürlich ein Plus.» Samnaun sei so klein und abgelegen, dass selbst Leute mit Englischkenntnissen problemlos eine Anstellung fänden.

Samnaun GR ist seit über 100 Jahren zollfrei

Ein weiterer Vorteil: Von Samnaun aus erreicht man schnell Österreich – dort seien Lebensmittel deutlich günstiger. «Alles, was man braucht, kann man in Österreich zum halben Preis kaufen – und verdient dabei wie in der Schweiz», meint er.

Auch im Dorf selbst lässt sich sparen: Samnaun gehört seit über 100 Jahren zum Schweizer Zollausschlussgebiet, da es nur über österreichisches Gebiet erreichbar ist. Auf seiner Website wirbt das Dorf stolz mit dem Titel «wahrscheinlich höchstgelegene Einkaufsmeile Europas».

Seinen Landsleuten erklärt Lupidi: «Hier zahlt man keine Steuern auf Parfüm, Alkohol, Zigaretten … alles kostet etwa gleich viel wie in Spanien – oder sogar weniger.»

In dem rund 800 Seelen grossen Dorf zeigt man sich von dem viralen Video unbeeindruckt. Gemeindepräsident Daniel Högger sagt auf Anfrage von blue News, er habe noch nie etwas vom Influencer und seinem Video gehört. «Ganz so einfach, wie er es beschreibt, ist es bei uns auch nicht», sagt Högger, präzisiert aber: «Klar ist aber, dass die Zollfreiheit der Gemeinde auch viele Vorteile bringt.»