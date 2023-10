Tief «Aline» bringt Starkregen und Sturmböen

Unwetterwarnungen für die Südschweiz: Besonders im Tessin und Südbünden herrscht erhebliche Gefahr, heisst es bei Meteoschweiz.

In der Südschweiz kommt es wegen eines Tiefs aus dem Atlantikraum zu viel Regen. In den darauffolgenden Tagen wird auch der Rest des Landes in nassgraues Wetter gehüllt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Tiefdruckgebiet «Aline» rollt über die Südschweiz und sorgt dort für ordentlich Niederschläge.

Am Freitag werden innert 24 Stunden 100 bis 180 Millimeter Niederschläge erwartet. Mehr anzeigen

Wegen einer grossen Tiefdruckzone namens Aline kommt in den nächsten Tagen viel Niederschlag auf die Südschweiz zu.

«Aline» verlagert sich vom Atlantik über die Iberische Halbinsel hin in Richtung Schweiz. Besonders in der Nacht auf Freitag folgen in der Südschweiz Stauniederschläge, schreibt Meteo Schweiz auf seiner Website.

Auch im Rest der Schweiz kann es vereinzelt zu Niederschlägen kommen. Besonders in den Alpen kann es gegen Abend stürmisch werden.

Am Freitag werden innert 24 Stunden 100 bis 180 Millimeter Niederschläge erwartet, die auch von Gewittern begleitet werden können. Im Südosten der Schweiz gilt daher ab Donnerstagabend ab Mitternacht die Warnstufe 3 von 5.

Das Tief #Aline bringt uns in den nächsten Tagen nicht nur stürmischen #Föhn, sondern auch intensiven Dauerregen. Welche Regionen betroffen sind und welche Niederschlagsmengen erwartet werden, erfahren Sie im heutigen #Meteoblog https://t.co/3VbIqDFjvz. pic.twitter.com/LYMN7GUhB2 — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) October 18, 2023

Am Freitag dürfte der Regen auch auf die Nordseite der Alpen hinüberschwappen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 2500 Meter, am Samstag sogar auf 2200 Meter.

Auch am Samstag ist es stark bewölkt und es folgen vor allem in den zentralen und östlichen Landesteilen einige Niederschläge.

Am Wahlsonntag dürfte es Aufhellungen geben. In den zentralen und östlichen Alpen gibt es zwar Restbewölkung, im Mittelland sei es aber ziemlich sonnig, heisst es auf Meteo Schweiz.